「我們談『五四』在當下的意義、對香港的意義，往往是從『知識分子』的角度出發......只有知識分子才會去反思這個問題。」回首100年前由知識分子主導的五四運動，再看看如今只有知識分子仍念茲在茲的紀念活動，香港中文大學哲學系教授鄭宗義不禁感嘆，「現在的知識分子沒有了光環，沒有了承擔，變成了如今最不可能繼承五四的地方！」然而，導致知識分子失落主導社會地位的，就僅僅是「士大夫」光環的消逝、以及「憂國憂民」承擔的瓦解嗎？ 《五四反思：知識份子為何失落主導地位》三之三

有評論認為，推動五四的部分知識份子，忽視了「馬先生」的存在，難獲庶民共鳴。（網上圖片）

《【五四100周年】知識份子為何失落主導地位（1）：自撤文化中心》 及《【五四100周年】知識份子失主導地位（2）：體制收編、日漸反理性》兩文先後提及，自五四之後，現代知識份子失去了光環，沒有了承擔，未能主導社會發展方向。

中共總書記兼國家主席習近平上月中主持「五四運動的歷史意義和時代價值」集體學習會議時，重申要加強對五四運動和五四精神的研究，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。鄭宗義則建議，當一面倒復興傳統文化之時，還需由知識份子對傳統文化進行自由、客觀、理性的重新評估，不會盲目出於政治目的而歌頌，並把所保留的傳統文化放在今天的語境中，作為參考或啟示，「不然就是一種政治包裝，換了一種意識形態的語言，而且到出問題的時候，大家又會像五四那樣，說是傳統文化的不好，這樣傳統文化的復興就會受兩面夾擊。」

被遺忘的「馬先生」 更獲庶民共鳴

除了傳統文化，知識份子還要重新評估什麼？鄭宗義等本地研究五四的學者接受採訪時不約而同指，許多人提起五四便想到「德先生」與「賽先生」，其意涵同樣需要反思。此外，在五四思想界還曾有「莫小姐」（意指道德、倫理，源自英文moral）。五四百年前夕，本刊姊妹媒體《多維新聞》發表以《藏身於「五四」背後的關鍵「先生」》為題的社論，指出另一個長期被忽視的五四「代表」—「馬先生」：

藉五四百年之際，知識份子也應反思其介入現實政治、重拾社會領導力的正確之姿。（資料圖片）

「但若以更寬闊的視野審視，就會發現除了這兩位『先生』（『德先生』、『賽先生』）之外，還有一位極為關鍵卻長期被自由派知識份子乃至世人忽視的『馬先生』（Money）。『馬先生』指向的是庶民與國家生存發展維度，是彼時中國人要徹底改變貧窮落後受壓迫命運的生存動機……與『德先生』、『賽先生』提倡的民主和科學相比，『馬先生』看重的是救亡、生存和發展。」

啟蒙尚未完成 同志仍須努力

文章直指，當時有部分知識份子過於理想主義，習慣於將頭一直往上看，執着空中浮想，不屑關注對他們而言比較「庸俗」的生存問題，反而忽略泥土的啟示，導致其與現實脫節。文章又謂，「這其實是古往今來知識份子『書生論政』的常見現象，他們在意的是高高在上、遙遠的星空，忽略近在眼前的庶民所需。當時主導五四新文化運動的知識份子便是如此，他們看不見、體悟不到質樸無華的『馬先生』及其代表的生存、救亡和發展問題，也無法激起庶民的共鳴。」

五四百年，對知識份子來說，不但是時候重新評估傳統文化，而且必須反思其介入現實政治、重拾社會領導力的正確之姿。誠如知識份子常言，啟蒙尚未完成，同志仍須努力——這同樣適用於知識份子。

上文節錄自第161期《香港01》周報（2019年5月6日）《知識份子為何失落主導地位》，相關文章包括：

【五四100周年】知識份子失主導地位（1）：自動撤離中國文化中心

【五四100周年】知識份子失主導地位（2）：體制收編、日漸反理性

【五四100周年】知識份子失主導地位（3）：忽視「馬先生」欠共鳴

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