撰文：鄺國惠學業功課遇到挫折，青少年面對情緒困擾不易處理，而且往往會蔓延開來，與家人關係也難免受到影響，年僅16歲的Marco是其中一個。 「與爸媽吵起來了。試過吵了大架，大家一個月不理睬。」他說。 Marco自小酷愛繪畫，可惜，同時也為他帶來壓力，理想與現實從來都存在矛盾，家人的規勸反帶來更多衝突，大家對時間分配及升學前途問題各執一詞。

承接上文：【藝術治療．一】母親的話如刀鋒利 童年傷痕如何消除？

「爸媽沒有想過我真的會選修視覺藝術科。他們覺得你畫畫還算了，現在還要選修。前途怎麼辦？不理前途了。」

早在他八歲讀小學的時候，家人帶他到區內一家小型畫室學繪畫。事隔十年，他仍能仔細描述那間畫室的情況，是商場中一個小單位，四堵牆沒有窗，大約十米乘五米。他說導師教授素描寫生，也有水彩、粉彩、油彩及廣告彩，而最令他雀躍的是有富動漫風的插畫，當中最教他難忘的，是畫怪獸公司中綠色那隻「單眼仔」。

「當時覺得自己很叻，得意洋洋拿給媽媽看，我索性將畫貼在床頭，最開心就是繼續看着這幅畫，繼續看着就是開心。」

（龔嘉盛攝）

童年嗜好一發不可收拾，Marco投放在畫畫的時間愈來愈多，但隨年級升高，功課日重，考試帶來的壓力令他喘不過氣，在這個矛盾中他感到很無力，人生沒有選擇。

「讀一課書，你是學生沒有選擇。不能讀這一課，卻不讀那一課，因為上堂有課程（規限），讀書要考試，什麼都有目的，有標準答案，一定要跟着走，我不能控制。」

「人生而自由，但無往不在枷鎖之中。」法國哲學家盧梭一句名言，道盡了人生的無奈。不過，在局限中卻並非完全沒有出路，半年前Marco開始參加表達藝術治療，小組五六人一起畫畫。在他口中，那個地方不但寧靜，而且陽光充沛，坐的豆豆椅又舒適，極富世外桃源的逍遙氣息。

「感覺好像去了咖啡館那樣，不是為了什麼目的，很隨意。隨便點了杯咖啡，想飲又得，不飲又沒有人會說你。」

Marco在創作過程中自由抒發感受，領略到人生仍有選擇的空間。圖為Marco的畫作。（受訪者提供）

放下批判心態 畫畫談心療癒

每月參加一次治療，小組成員年紀稍有差異，但都是少年人，在治療師的指導下畫畫，談談心事。這樣的一個空間成為了Marco的療癒間，容許他放下批判心態。

「最重要是沒有對錯，沒有人會說你畫得不對。治療師原本說畫這個，但結果我畫了另一樣東西也無所謂，沒有人會對你評頭品足，可以任意發揮。」 Marco說着說着，仍是一臉陶醉於當時輕鬆繪畫的情境。其中一幅作品是一隻手掌，拇指與食指合成一個圓圈，內裏有一個圓，圓內寫了一個「漸」字。

他解釋說，每個人都有手，就如各自有不同觀點與角度，有不同見解與焦距。在沉重的對與錯、黑白成敗的規限之外，原來還有另一片淨土，在畫紙這個自由空間，可以隨心隨意，率性發揮。

Marco透過藝術抒發及表達情緒，並感受自己擁有控制權。（龔嘉盛攝）

「原來不用想之後的結果，不需要有目的，抒發當下一刻的情緒，就這樣便可以了。抒發，表達，我想做些什麼就去做啦。」頓一頓，他強調說：「有的東西我可以控制到。我想畫什麼，畫這一筆，不畫這一筆，我還可以控制到的。」

談到自己的作品，Marco有說有笑，萬萬沒想到他原來是一個相當內向、不喜與人溝通的少年。每周與組員畫圖畫，談談天，對他的人際關係也帶來改變。現時在不少人眼中，他是開朗而健談的人，但他卻形容自己有些怪癖，譬如生起一個念頭想畫一隻很優美的手，便花大工夫去畫，務求畫得有多優美便有多美，沉醉在自己的世界中。他說，多年以來與同學相處之道，竟然是「不理人」。

「我看不見你！我看不見你！」他說。「朋友不是沒有，但若你說『活潑』的話，那個一定不是我。」又是一輪大笑。

透過與不同的組員一起畫畫，令Marco從「不理人」的少年，變成開朗健談的人，與人溝通的模式亦逐步改變。（龔嘉盛攝）

尊重和而不同 學會欣賞他人

在另一幅作品中，Marco畫了一個圓圈，內裏再次寫了一個「漸」字，還有一個「變」字。他解釋，他想到的是事情本質全都是一樣，是「和而不同」的漸變。歷時半年的治療過程讓他明白，自己是群體中的一份子，於是與人溝通的模式亦逐步改變，包括與父母的相處之道。「想法是要說出來， 親如父母也是要說的。之前會覺得難為情，預備了很長時間都不知怎樣說好，譬如選科問題，我想選畫畫，是要跟他們慢慢說的。現時他們明白了，最後他們都尊重我的決定。」

人與人發生衝突，有如讓人陷入漩渦中。經歷過事情轉變與反思，Marco認為懂得抽離十分重要，因為抽離一步才有空間去理解。現時認識多一些同伴，互相分享，他也學會欣賞別人。

「我當然是一個人，一個個體，但不是單獨的自己一個。以前與人交往，很多時都懷有目的，例如要做到什麼，但現時不是這樣了。若大家在畫畫，我會走過去瞟這個一眼，瞟那個一眼，甚至會替你添兩筆，『逗逗你』。是合作也好，不是合作也好；這就是友誼。」

人與人之間的界限與溝通，他有很獨特的領悟：「人與人之間是有一層『膜』，但這是很薄的一層『膜』。不是說，今天沒有了這層『膜』，依然有，但我看見的『膜』是很薄的。」

上文節錄自第178期《香港01》周報（2019年9月2日）《藝術治療 散放情緒的通道》專題報道中的《學業受挫感覺無力》。

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