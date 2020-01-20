海洋公園山窮水盡　危機潛伏五年未解（下）

從轉捩點來看，2014年6月時任行政長官梁振英撤換盛智文，並委任孔令成擔任海洋公園主席，此後海洋公園連續四個財政年度出現虧損。在2014年，過夜訪港旅客之中，18%曾入場海洋公園，同類數字至2015年卻急跌至13%，此後更是一蹶不振，逐年下跌1個百份點。坊間自然推測盛智文離任，為海洋公園由盛轉衰的原因。然而，貸款利息開支在管理層更換前已埋下，因此更公允的說法應為，海洋公園只知沿用舊有優勢，未能變革創新。

承接上文：海洋公園山窮水盡 危機潛伏五年未解（上）

盛智文2003年上任之後，逐步為海洋公園奠下五大節慶活動基石。（資料圖片／李澤彤攝）

盛智文年代的「老本」

回顧盛智文掌舵的年代，海洋公園蒸蒸日上的業績，源於三大支柱「吸金」，即創新的節慶活動、刺激的機動遊戲，以及可愛動物駐場。但這些固有優勢，在2014年孔令成接任後都未有大幅發展，而在三大支柱以外，孔令成上任後似乎也未能找到公園的「第四支柱」以支撐業務增長。隨着周邊地區新大型遊樂項目面世，海洋公園面對更激烈的競爭環境，但項目未能如期落成令公園吸引力相形見絀，此消彼長下不免令孔令成跌入「沼澤」。

盛智文2003年上任之後，緊接前任主席陳南祿帶領下的不同節慶活動，逐步為海洋公園奠下五大節慶活動基石，規模亦逐年擴大，包括「十月全城哈囉喂」（萬聖節）、「夏水禮」（暑假）、「動物全接觸」（復活節）、「大團拜」（農曆新年）、「聖誕全城HO HO HO」（聖誕節）。種種活動在《重新發展計劃》的多項工程全數投入服務之前，令海洋公園收入急劇增加。盛智文上任前，公園營收近4.3億元，至2006/07年度，公園營收已翻近一倍達8.45億元。但如此增長可謂「基數效應」，源於盛智文上任之前，公園較缺乏大型活動吸引人流所致，海洋公園未來要依靠大型活動創造同樣升幅的難度甚大。

海洋公園哈囉喂是其重點項目之一，吸引不少人入場。（資料圖片）

盛智文的《重新發展計劃》，成功帶領公園獲得國際殊榮「Applause Award」，成為全球頂尖主題樂園。2011/12年度，以機動遊戲聞名的「動感天地」主題區投入服務，遊戲包括為港人樂道的「動感快車」、「翻天覆地」。受惠於全新景點的「新鮮感」帶動，《重新發展計劃》全數落成後的2011/12年度營業額比盛智文上任第一年時，又已翻近三倍。但在盛智文離任主席之後，另一階段的發展計劃屢遭「延期」挫折，水上樂園業績的吸金能力遲遲未見，反而帶來大額貸款及利息開支。

至於動物展覽與表演，海洋公園近年受制於全球動物保護的思潮，難再藉這個傳統「紅利」賺錢。盛智文在任期間，2007年受惠於熊貓盈盈樂樂到港，吸引大批市民到場觀看；2010及2014年亦有多條中華鱘送抵本港展覽。但在2011年，海洋公園原計劃為翌年開幕的「冰極天地」引入北極熊及白鯨等極地動物，卻遭環保團體強烈反對，最終先後宣布棄養。雖然孔令成2014年上任後仍有亞洲最大的鯊魚館投入服務，又有南澳樹熊加入動物大使行列，但動物駐場對市民的吸引力已不如十年前大。

海洋公園申請撥款逾百億，計算將現時的海濱樂園將劃分為兩個主題區，包括海洋廣場及蔚藍海灣。（海洋公園設計藍圖）

新計劃盈利能力成疑

海洋公園的三大支柱中，「大型活動」與「動物駐場」的利潤增幅有限，政府最新的《全新定位策略發展計劃》按2019年價格為84.8億元，按付費當中計算則為106億元（表三）。海洋公園意欲建造多個標榜感官刺激的遊樂設施，理論上是創造更大營收的理想做法，但是今次計劃包括海洋公園對「第四支柱」的開荒舉動，同時配合將海洋公園轉型為「以自然和保育為本的渡假勝地」，海洋公園並無相關經驗，盈利能力引起社會憂慮，最終能否重回自負盈虧軌道，仍是疑問。

（香港01製圖）

政府若要投資近106億公帑到社會不放心的業務，有需要同時改變海洋公園的既有管理模式，更有效監管其財政狀況，確保海洋公園能擺脫利息疊增的財務困境。海洋公園公司既由政府全資擁有，根據《海洋公園公司條例》，政府有權監察海洋公園賬目，並有權任命海洋公園董事局成員。海洋公園經此一役，政府更應把握任命權力，建立績效指標督促管理層，甚至問責，避免納稅人的公帑要用來為經營不善「填氹」。

1977年成立的海洋公園，無疑是數代市民的共同回憶，甚至有如一個香港人創造的品牌。但近年屢現赤字，甚至將山窮水盡，海洋公園若在獲注資後仍持續出現虧損，政府及海洋公園管理層始終要想清楚前路，不可能把公帑投入無底深潭，以致泥足深陷。

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上文節錄於第198《香港01》周報（2020年1月20日）《海洋公園山窮水盡 危機潛伏五年未解》。

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