中國國務委員兼外長王毅在上周五（11月27日）結束對日本和韓國的訪問回國。這是新冠肺炎疫情爆發以來，中國外長首次訪問兩國，當中尤以訪日備受關注，因為這是日本新首相菅義偉上台以來，王毅首次到訪。

王毅今次訪日收穫頗豐，中國官方通稿稱中日外長達成五點共識和六項具體成果。共識主要為構建切合新時代要求的中日關係、繼續攜手抗擊疫情、明年適時舉行新一輪中日經濟高層對話、推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）和中日韓自貿協定談判、推動東京奧運會和北京冬奧會成功舉行等。

具體成果包括於本周一（11月30日）啟動兩國必要人員往來「快捷通道」、建立中日食品農水產品合作跨部門磋商機制、建立兩國氣候變化政策磋商機制、啟動2022年邦交正常化五十周年紀念活動、積極考慮將原定於今明兩年舉辦的「中日文化體育交流促進年」順延到明後年等。

上周三（11月25日），王毅（左）與菅義偉會晤。（美聯社）

軍事層面進展頗大

進展頗大的是軍事層面：今年12月將舉行新一輪中日海洋事務高級別磋商、爭取年內開通兩國防務部門海空聯絡機制直通電話。王毅還提議雙方「相互採取公務船以外船隻不進入釣魚島周邊海域的措施」。此前，菅義偉與美國候任總統拜登在11月12日的通話中確認了美軍協防釣魚島的承諾。聯繫來看，中國顯然正在與日本構建問題解決機制，盡量弱化釣魚島問題對中日關係的影響。

11月24日，王毅與日本外相茂木敏充進行雙邊會晤，會晤後舉行聯合記者會。（路透社）

此外，王毅還談到中日「有必要及時進行戰略溝通」、雙方在「新形勢下要保持定力和主見」、要「着眼長遠」、「以更加寬闊的視野」積極推動合作……這些措辭都暗示北京正在遊說日本理性看待中日關係。

在與菅義偉的會談中，王毅表示，雙方要建立真正互信，妥善處理敏感問題，推進區域合作，共同致力於全球治理體系改革，表現出中方在地區和全球議題上與日方合作的意願。

王毅的表態顯然考慮到近期的美國因素？有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文刊載於第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《趁美國空窗期 王毅突訪日本謀破局》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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