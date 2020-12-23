德國總理默克爾12月13日宣布進一步收緊防疫措施，將在整個節日期間（12月16日起至明年1月10日）實施全國性封鎖。演講中，默克爾一度近乎情緒失控，她表示非常理解人們為聖誕節準備酒和食物攤位所付出的心血，但民眾必須配合新的防疫措施，她表示「我從心底感到非常抱歉」。

默克爾一番沉痛的講話為即將到來的聖誕節假日奠定了基調。儘管一些國家選擇「苦中作樂」、暫時放寬防疫措施，但隨着各地疫情的惡化，各國將要迎來的聖誕前景都將是慘淡的。

德國總理默克爾12月9日來到聯邦議會出席2021的預算辯論會，期間就該國疫情發表演說。（美聯社）

德意荷實施嚴格封鎖

在德國新的全國封鎖政策之下，所有學校將關閉，除了生活必需的部份零售商店以外，商舖一律停止營業。室內的人群聚集則只限不超過五人參加（兒童除外）、兩戶人家以內的親友聚會，唯在12月24至26日間可再放寬限制到四人。12月12日，德國之聲（Deutsche Welle）新聞網報道指出，許多地區醫院的重症監護床位僅剩5％至10%，達到臨界點。政府被迫推出嚴格的封鎖政策，默克爾本人亦面臨着最大反對黨德國另類選擇黨的猛烈抨擊。但她在講話中動情地表示：「如果我們要付出的代價是每天590宗死亡案例，那麼這在我看來就是不可接受的。」

同樣收緊措施的歐洲國家還有荷蘭和意大利。荷蘭自上周二（12月15日）起實施了疫情以來最嚴格且長達五個星期的封鎖，每戶人家除12月24至26日期間外只能邀請最多兩位客人（聖誕節最多三位）。意大利方面，超過一個月每日新增400宗以上的死亡案例，令政府宣布實行宵禁、禁止聖誕市集。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）稱今年聖誕將「沒有平安夜聚會、擁抱和親吻」。

德國聖誕節前收緊防疫措施，街上行人稀少。（Getty Images）

與德國、荷蘭和意大利的行動果斷相比，英國防疫政策卻顯得反覆…有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第245期《香港01》周報（2020年12月21日）《防疫措施再收緊 歐洲人在封鎖中過聖誕》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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