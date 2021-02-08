撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-02-08 18:00

2021年伊始，美國資本市場上演了一場散戶「大戰」華爾街的戲碼。自1月13日以來，在散戶的力捧下，美股GameStop（簡稱GME）的股價在十個交易日內累計漲幅超過2,000%，從20美元漲至400美元，最高一度逼近500美元，迫使多個大型沽空機構集體平倉。在波瀾壯闊的「GME」戰役中，散戶貌似團結一致打了一場翻身仗，一度令財雄勢大的沽空機構損手離場。然而，隨着愈來愈多的消息和數據流出，幾可肯定的是，真正從中得益的並非散戶，而是另一些機構投資者。

這場「鬥法」的起因頗具戲劇性。GME是上世紀八十年代興起的遊戲產品零售商，主要出售遊戲碟片、遊戲機及周邊產品。由於GME的業務模式非常單一，且以線下零售為主，在互聯網時代深受線上遊戲產業的衝擊，近幾年來連年虧損。

受新冠肺炎疫情影響，GME在去年3至5月期間關閉了3,526家實體商舖。在截至2020年10月31日的季度財報中，GME的營業收入同比減少了30.53%，業績虧損高達2.95億美元。於是，每況愈下的GME被美國多家沽空機構看中，成為大力沽空的目標。

自2008年金融海嘯以來，美國普羅民眾對於華爾街資本建制集團的厭惡日益加深。（Getty）

1月19日，美國以沽空著稱的投資機構香櫞研究（Citron Research）在Twitter上表示，GME的股價很快就會從40美元跌回20美元的水平，並嘲諷現在買入的人都是市場中的「笨蛋」（sucker）。

金融分析公司S3 Partners的數據顯示，在上個月22日，約7,200萬股GME股票被沽空，相當於整體流通股數的140%。也就是說，部份GME的股票被反覆沽空。

沽空機構丟兵卸甲

GME被過度沽空的情況讓一些人看到了「挾淡倉」（short squeeze）的機會。挾淡倉是一種推高股價迫使沽空者不得不買入股票平倉的金融行為。在股市中，「挾淡倉」意味着大量買入某隻股票以推高其股價。

在美國網絡社區Reddit中專門討論股票交易的WallStreetBets（WSB）討論區上，一些有影響力的用戶認為GME的股票被市場嚴重低估，且龐大的空倉倉位讓「挾淡倉」成為可能，於是，他們開始號召其他用戶買入GME的股票或看漲期權。

WSB論壇擁有逾百萬用戶，可以說是美國年輕散戶的網上大本營之一。這些散戶團結起來的力量很快震驚了整個資本市場。從1月22日起，GME的股價一路上漲，在五個交易日內從42美元一路飆升至483美元。

在散戶集體「挾爆」機構的過程中，部份券商關閉了GME等股票的交易通道，WSB論壇的伺服器更一度關停，給散戶的大規模「挾淡倉行動」增加了一抹戲劇性色彩。1月28日，當GME股價不斷創下歷史新高並接近500美元時，包括Schwab和Robinhood在內的美國大型券商關閉了對GME等股票的交易，並提高了買入多隻股票期權的保證金要求。盤後，WSB論壇主頁的伺服器遭到通訊平台Discord「封殺」，一度對所有用戶暫時關閉。

WSB論壇伺服器更一度關停，給散戶的大規模「挾淡倉行動」增加了一抹戲劇性色彩。（資料圖片）

這些有明顯偏向性的人為阻礙不僅受到了社會各界的批評，也招致監管機構的審查。美國電動車大廠Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上表達了對散戶的支持。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）稱，將全力審查與GME相關的問題。美國證券交易委員會（SEC）表示，正密切關注近期出現的極端市場波動性，保護散戶投資者不被操縱。

雖然GME的股價此後再也沒能超過1月28日的高點，但在連日上漲中，沽空GME的機構已經紛紛認輸。

1月29日，香櫞研究在社交平台上發文稱，今後不再發布沽空報告，將專注於為散戶投資者提供長期的多重投資機會。1月31日，路透社援引消息人士稱，沽空GME的主力Melvin Capital在1月的「挾淡倉大戰」中虧損53%。Point72 Asset Management和Citadel兩家對沖基金向Melvin Capital注資27.5億美元，才使其得以補回蒙受巨虧的倉位。

轉戰白銀市場失利

「挾爆」機構空頭的WSB論壇散戶們隨後將目光投向白銀。多位有影響力的投資者在論壇上表示，空頭勢力在交易市場中不斷壓低白銀價格，導致白銀價格未能反映真實通脹水平。因此，散戶投資者可以通過持續買入白銀交易所基金（ETF）來推高白銀價格，再次炮製「挾淡倉」。

散戶無法在白銀市場中再次炮製「挾淡倉」。（美聯社）

1月28日起，紐約商品交易所（COMEX）白銀當月期貨價格連漲三個交易日，漲幅超過15%。上周一（2月1日），COMEX白銀當月期貨價格盤中超過30美元，創下2013年以來的新高。在三個交易日中，全球最大的白銀ETF—iShares Silver Trust（SLV）的白銀持倉上漲了10%左右。

瘋狂上漲的白銀價格讓美國多個主要貴金屬零售網站一度暫停銷售白銀產品。美國貴金屬交易所（AMPEX）也發出通知，表示由於市場對白銀實物產品的需求大漲，短時間內無法接受大額訂單。

然而，好景不長。上周二（2月2日），COMEX白銀當月期貨價格大幅跳水，跌幅高達8.97%。散戶們所謂的「挾淡倉」圖謀顯然失敗了。事實上，白銀市場與GME股票的差別很大，只靠散戶的力量很難出現所謂的「挾淡倉」。

上文節錄於第252期《香港01》周報（2021年2月8日）《散戶「大戰」華爾街 誰的勝利？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

252期《香港01》周報精選內容：

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