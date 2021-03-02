撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-02 15:00

美國十年期國債孳息率上周一度突破1.6厘，觸發市場大震盪。恒生指數上周五（2月26日）裂口大跌，午後跌幅擴大至逾千點，最後收市跌1,093點，跌幅為3.64%。以全日最低位收報28,980點，失守29,000點關口。

美債息急升，令全球股市下跌，上周四和周五（2月25、26日），美國道瓊斯工業平均指數分別大跌約1.8%和1.5%，納斯達克指數於上周四大跌3.5%後，上周五回升約0.6%，標準普爾500指數上周四、周五亦分別跌約2.5%和0.5%。

亞洲市場亦同樣下跌。上周五，日本、韓國、台灣股市均跌逾2%以上，日本股市更大跌近4%。A股在農曆新年後氣氛轉差，上證綜合指數跌2.1%，滬深300指數跌2.4%，再加上基金和機構投資者前期獲利甚豐，現時出貨鎖定利潤，港股慘受「中美夾擊」，令恒指上周五再跌逾千點。大市成交額亦創新高，上周三（2月24日）高見3,530億元。

上周美債息急升，令全球股市下跌，美股及亞洲市場無一倖免。（Getty Images）

學者：恒指宜守50天線

恒指自2月18日31,183點高位回吐，下跌2,203點至上周五低位28,980點，回吐幅度達7%，較上次1月25至29日回調幅度的6.4%為深。而恒生科技指數更自高位急插18.6%，並跌穿9,000點關口，收報8,954點——騰訊控股、阿里巴巴、美團點評、小米集團、京東集團分別累跌10.6%、9.6%、19.7%、17.5%和12.3%。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，上周美債息抽升令股市受壓，目前美債息由1.6厘降回1.4厘，意味沽空美債的投資者進行平倉和重回債市，預料債息會在1.4厘水平橫行。他希望恒指守住50天線，但要視乎大價股如騰訊控股、美團點評、港交所等能否回穩，「科技股早前升幅太多，現時最多都是有反彈無升幅，仍要一段時間調整和整固。」

問及現時是否仍是牛市，關焯照表示：「我不會說現時是否仍處牛市，但會以50天線作為標準，恒指如果兩日明顯跌穿50天線的話，便會完全減持，不過，即使能守住，預料恒指反彈至三萬點亦會有阻力。」他又指，後市要留意業績期、全國兩會、疫情變化等因素。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照預料債息會在1.4厘水平橫行，盼恒指能守住50天線，但要視乎大價股如騰訊控股、美團、港交所等能否回穩。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

北水狠沽港交所75億元

今年初，北水以勢不可擋的姿態流入港股，每日淨流入逾百億元，惟上周北水終錄得淨流出。金融數據和分析工具服務商Wind的數據顯示，上周三和周五，港股分別錄得199.6億元和75.95億元淨流出，兩日合共流出275.55億元，而上周三當日更錄得歷史最大淨流出紀錄。上周累計淨流出126.9億元，是今年北水首周「逃離港股」。

港交所股價失守500元，上周大跌16.5%，報473.2元，創一個月新低。上周三，財政司司長陳茂波在立法會宣讀新一份《財政預算案》，將股票印花稅增加三成，由現時買賣雙方各付0.1%上調到0.13%，措施有待立法會通過，預計今年8月實施。受消息影響，北水自上周三開始淨沽出港交所，三日合共淨流走75.3億元。

部份股票則受益於政府放寬社交距離措施。澳門宣布，自上周二（2月23日）凌晨零時起，取消所有自內地入境澳門人士須隔離的措施。銀河娛樂和金沙中國應聲分別升6%和2.4%。本港上周一（2月22日）也開始接種疫苗，「限聚令」放寬至四人，食肆晚市營業時間也得以延長，本地地產股隨之起舞，新鴻基地產累升9.4%，創近一年半新高，長實集團升6.9%，新世界發展升6.3%，恒基地產升4.8%。

公用股上周成為資金避風港，中電控股、領展房產基金、電能實業、港鐵公司逆市上升，分別累升4.8%、4.4%、3.5%及3%。

上周三和周五，港股分別錄得199.6億元和75.95億元淨流出，兩日合共流出275.55億元，其中更於2月24日至26日三日狠沽港交所75.3億元。

另外，據法興牛熊證資料顯示，上周共有310隻恒指牛證、相對5,664張期指被「打靶」，跌勢最急的上周三和周五分別錄得相當於2,782張和2,428張的恒指牛證被收回。

目前，恒指牛熊證街貨比例為77比23，牛證街貨重貨區在28,800點至28,899點，相當於1,070張期指，下一級牛證重貨區在28,500點至28,599點，相當於1,219張期指，該區間亦在恒指50天線附近。相反，上方熊證街貨分佈則較為分散，且數量不多。由於恒指現價較貼近下方牛證街貨重貨區，大戶「下殺屠牛」誘因仍然較大。

舊經濟股或有運行

資金由高估值股份轉至低估值股份，科技股捱沽，轉投本地地產、濠賭、保險股等，公用股亦受惠市況波動而獲資金追入避難。關焯照指，現時由金融股力撑，舊經濟股相對較為安全，特別可吼復蘇相關、高息且有增長力的股份，例如中電控股、粵海投資等。

另外，內房股上周逆市上升。內地多個城市將推行住宅用地「集中供地」，實行「兩集中」新規，一是集中發布出讓公告，二是集中組織出讓活動，一年最多三次。交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰表示，集中公布和拍賣項目利好上市內房公司，尤其是龍頭企業，因為內房搶地要集中次數，大型內房現金充裕，財力和資源完勝小型房企，拍賣好地段時，大房企佔盡優勢。

內地多個城市將推行住宅用地「集中供地」，實行「兩集中」新規，交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰表示，有利上市房企。

此外，大多數內房去年均能完成銷售目標，而今年1月內房表現出色，據克而瑞研究中心數據，首100強內房企業銷售按年升七成。同時，在農曆新年期間，內地房地產銷售延續火熱勢頭。投行高盛指， 2月8至21日，超過30個內地城市的新屋銷售相較2019年同期升39%（由於2020年新冠肺炎疫情爆發，其銷售數字不可比擬），一、二線城市分別升53%和29%，三、四線城市按年升44%。

星展銀行（香港）研究部中國房地產業分析主管王丹估計，今年內房企業銷售目標增長10%至15%，由於受「三條紅線」所限，所以銷售目標不會太進取。

此外，內房股股息高，多數房企股息均在5厘以上。高盛預計，去年內房整體行業股息率料達6.6厘，今年和明年股息率更可達8.1厘和9.1厘，較現時美國及中國十年國債孳息率的約1.4厘和3.3厘水平為高，屬吸引水平。而整體內房股市盈率約處5.8倍左右，高盛預計，今年和明年內房整體市盈率為4.9倍和4.3倍，估值便宜。

王丹指，目前內房行業股息的回報率高於債券，預料部份資金會由債市轉向股市，而內房股的估值已處於歷史低位，受惠於人民幣升值、北水資金及預期資金將由新經濟股轉回舊經濟股等因素，相信會為內房股股價帶來正面作用，內房股估值有修復空間。

中國兩會將於本周（3月4至5日）召開

中長線仍然向好

現時債息回落，緩減大市沽壓，加上中國兩會將於本周（3月4至5日）召開，A股即將進入「維穩」行情，港股亦有望回穩。

從中線上看，新冠疫苗效用高，市場看好經濟復蘇。以色列一項大型實測研究顯示，美國輝瑞和BioNTech共同研發的新冠疫苗不但保護力高，可達94%，且對16歲以上所有年齡層都有效。同時，美國聯儲局重申寬鬆貨幣政策不改，而據彭博社報道，美國總統拜登的1.9萬億美元刺激方案已獲眾議院通過，預期可在3月中前過關。

另外，港股仍受惠於中概股回歸，百度、攜程、嗶哩嗶哩等均有傳來港作第二上市，若消息屬實，亦有助提振市場氣氛。

總括而言，短線上，港股受美債息急升、中美股市轉差、基金出貨等因素打擊而受壓。但中長期而言，考慮到市場對經濟復蘇的預期未改、中概股回流、兩會等因素，股市回穩後可再上試三萬點關口。

隨着市民陸續接種疫苗、政府放寬「限聚令」，經濟活動將逐漸恢復。現時債息回落，緩減大市沽壓，加上全國兩會將於本周舉行，A股即將進入「維穩」行情，港股亦有望回穩。

恒指上周五收報28,980點，跌1,093點，跌幅3.6%。

上文節錄自第254期《香港01》周報（2021年3月1日）《恒指插穿二萬九 北水未必逃離港股》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

254期《香港01》周報精選內容：

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