撰文： 楊瀅瑋 最後更新日期： 2021-03-08 17:33

隨着新冠疫情全球大爆發，貫穿醫藥研發全程的冷鏈物流成為疫下爆發性增長的行業之一。「以2020年的業務計，我們公司藥物冷鏈（的業務）較去年上升了3,000%。」古博誠說，「受疫情影響，海內外運送樣本、試劑和疫苗的貨量大增。」

承接上文：-70度的復必泰疫苗運輸，香港準備好未？

拋開疫情因素，隨着中國內地城市居民消費水平上升，進口生鮮食品的需求亦出現強勢增長，帶動冷鏈物流的需求。根據中國物流與採購聯合會冷鏈物流專業委員會（下稱「中物聯冷鏈委」）資料顯示，2017至2019年，中國冷鏈物流市場規模持續擴大，年均複合增長率為15.3%，2019年冷鏈物流行業的市場規模達到3,391億元人民幣，同比增長17.5%。巫耀榮歎道：「希望可以藉着疫苗的機會，打造香港的冷鏈品牌。要談市場價值，香港未必高，但內地的冷鏈市場是『講緊』幾千億！」

恒生大學供應鏈及資訊管理學系副教授巫耀榮強調，香港應藉著疫苗的機會打造冷鏈物流的「香港品牌」，劍指幾千億的內地的冷鏈市場。

傳統認知的「物流」，只是承擔貨物運輸的職能，算不上是什麼高科技、高增值的行業。冷鏈物流卻是一項「科學工程」，因其內裏涉及管理、物聯網、物理、化學、地理等各種系統知識，以確保產品在生產、倉儲或運輸和銷售過程中，一直到消費前的各個環節中始終處於產品規定的最佳低溫環境下，以此保證產品質量，減少產品損耗。

高增值物流「高」在何處？

冷鏈物流所面向的產品種類繁多，主要包括農產品、禽肉類、水產品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶製品、快餐原料、酒品飲料；特殊的商品有藥品（疫苗、血液）、化工品等。很多高端產品，如酒品、藥品，都面臨較大的品質風險，需保持更嚴苛的條件，運用更多的技術，配置更高的人力質素，其運輸過程的風險溢價亦高。

其次，高端產品市場對物流成本的敏感程度亦更低，因而高成本的冷鏈物流會有更為廣闊的市場空間。簡單而言，生產商和顧客都願意向冷鏈貨運代理商支付更高的價錢，以保證品質。

2月27日，首批BioNTech復必泰疫苗運抵香港。（政府新聞處提供）

巫耀榮分析，「在供應鏈管理角度，有個『總品質成本管理法』，亦即如何通過投資包裝、運輸令產品的品質更好，這反而能降低成本。」他舉例指，假如疫苗在運輸過程中出現問題，「發現後丟棄它，就浪費了寶貴資源。沒發現，打進去人的體內，代價更大。這些因『差劣品質』而產生的成本都比提高運輸成本更高。」巫耀榮強調，「從品質管理的角度，香港可以扮演『品質保證』的角色，優化整個物流產業，以提供高增值服務。」

冷鏈物流增值點可以有幾高？古博誠以其企業所運輸的藥品原料為例解釋，「疫情前，我們也做很多從內地運API（active pharmaceutical ingredient，藥品活性成份）產品出海外的運單。最近商洽的東莞公司，賣一隻試管、大概幾毫升的產品，就需要幾千美元。」API產品是藥品發揮效用的主要成份，「沒有它，藥品就製不出來。」古博誠強調，中國地大物博，有很多API原料需要出口國際，「其要求溫控技術高，是一個含金量很高的產業。」

API產品是藥品發揮效用的主要成份，「沒有它，藥品就製不出來。」古博誠說。（Volodymyr Hryshchenko/Unsplash）

此外，亞太區的冷鏈物流市場增長潛力巨大，而新冠肺炎疫情更刺激了該板塊的市場需求。據國際市場研究機構Allied Market Research的數據，2018年的亞太冷鏈物流市場約為611億美元，預計在2026年增長至1,627億美元，複合增長率達13.2%。機構指出，能在疫後維持該市場增長的主要因素為消費者數目的增加、對生鮮食品和先進藥物治療的需求提升。

香港競爭力遠遜新加坡

冷鏈物流的「蛋糕」如此吸引，自然成為不少傳統物流樞紐轉型升級的目標，新加坡就是其中一個成功邁向高增值的例子。「新加坡的醫藥冷鏈起碼有超過二十五年（歷史）。」古博誠說，「很重要的一點是，新加坡政府大力將世界上知名的藥廠，包括其研發和生產的公司，都引入新加坡。」

醫藥產業何以推動物流產業的升級？以新冠疫苗的產業鏈為例（圖一），上游產業為藥品包裝材料，中游產業為疫苗的研發與生產，下游產業為醫療設備和醫療廢物處理，而鏈接整個上、中、下遊產業鏈的，正是冷鏈物流行業。

據新加坡統計局的數據，該國的藥物及生物科學產品製造業產值自1995年的13億美元，增長至2019年的147億美元，產值翻了十餘倍，其中2012年更達到232億美元（圖二）。隨着新加坡的醫藥科技產業高速發展，醫藥品運輸的需求亦激增，從而帶動了新加坡的冷鏈物流發展，刺激物流業的基建升級。

高力國際（Colliers International）2020年發布的研究報告《亞太物流的新方向》就指出，「新加坡是服務最完善的亞洲物流市場之一，其A級倉庫（Grade A Warehouse，指效率最高、最能壓縮倉儲成本的倉庫）面積是香港特區的近八倍。」報告數據顯示，新加坡A級倉庫面積為456萬平方米，香港A級倉庫則只有58萬平方米。報告亦指出，新加坡的冷倉佔其A級倉庫面積的10%，約45.7萬平方米，而「冷庫租金比普通倉庫高一至兩倍。」

相較之下，香港被高力國際列入物流倉儲服務最差地區的名單。香港的倉庫建築歷史平均在十年以上，其月租達到每平方18.6美元；反觀新加坡，不但倉庫等設施較新，平均租金更不及香港的一半（表一）。同樣以「轉口」為物流業的主要業務，新加坡的冷鏈物流行業明顯比香港更具競爭力。

過時條例阻吃大灣區「蛋糕」

香港的支柱產業以服務業為主，製造業佔比極低，遑論生物醫藥這類尖端製造業，故醫藥冷鏈行業發展不及行業成熟、服務優質的新加坡亦屬正常。然而，這是否代表香港的冷鏈行業就沒有機會？當然不是。古博誠將眼光拓展到大灣區市場：「我近期去拜訪深圳坪山區政府，他們現在入駐了600多間生物科技企業，而且有很多藥廠。」

深圳坪山只是廣東省內發展生物醫藥的產業群之一。廣東省政府在《廣東省戰略性新興產業發展「十三五」規劃》明確提出，要以廣州和深圳為龍頭，加快集聚一批生物科技企業，力爭到2020年，全省生物產業產值規模突破6,000億元人民幣。據深圳前瞻產業研究院《中國生物醫藥行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，除廣州和深圳外，中山、珠海亦已籌建醫藥科技產業園（表二）。隨着廣東省生物醫藥產業蓬勃發展，對藥物冷鏈物流的需求必然大增。

前景雖好，但不代表香港就能輕易食到「蛋糕」。「坪山區政府告訴我，深圳機場在兩個月前已經拿到了CEIV（藥品冷鏈認證）了。」古博誠歎道，「我們單方面希望藥廠可經香港中轉，但人家現在未必需要將貨『拉落嚟』。如果我們不再推進冷鏈行業，其實就真的會『長江後浪推前浪』。」

其士美亞捷運控股有限公司早在兩年前已經取得CEIV，是香港最早拿到CEIV認證的物流企業，香港機場、貨運站等都較深圳機場先獲得CEIV認證。話雖如此，古博誠坦言香港的冷鏈物流依然未能形成品牌效應，「靠我們幾間公司講，根本沒有人知。」他寄望政府能將本港冷鏈服務加以整合及推廣至全世界，進一步提升香港冷鏈之優勢。

另外，過時的條例亦限制了藥品冷鏈物流的發展。目前，本港作為亞太區物流樞紐之一，有將近四成貨物是中轉貨物。「如果我們想經香港中轉管制藥品（如嗎啡）去其他國家，是不可以的。」古博誠說，「過境而已，不是入境，但條例要求進出口一些藥品要申請許可證。」

據香港《危險藥品條例》第一附表，常見的危險藥物有興奮劑、催眠劑、安神劑及鎮靜劑。此類藥物在進口時必須具備衞生署發出的進口許可證及進口證明書，同時亦須具備出口國家的有效出口授權書或轉運證書。（一条提供）

據香港《危險藥品條例》第一附表，常見的危險藥物有興奮劑、催眠劑、安神劑及鎮靜劑。此類藥物在進口時必須具備衞生署發出的進口許可證及進口證明書，同時亦須具備出口國家的有效出口授權書或轉運證書。

「都不是入境貨物，為什麼要證呢？」古博誠舉例指，假如海外的付運方希望經香港公司在香港轉運管制藥品，但若付運企業在本地沒有註冊公司，便沒可能申請許可證，貨物自然亦無法入境。「這是七八十年代港英時代的條例了！」古博誠無奈地說，「條例上要『拆牆鬆綁』，業界才能加強現有優勢，去和內地城市及外國競爭。規條都跟不上，客人就會選擇去新加坡中轉，不會選香港，因為人家不需要許可證。」他亦強調，若政府未來想將香港打造成為一個醫藥冷鏈轉口港，業界定必全力配合政府，在不同層面上作出改變。

其士美亞捷運行政總裁古博誠說，若政府未來想將香港打造成為一個醫藥冷鏈轉口港，業界定必全力配合政府，在不同層面上作出改變。

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）《從疫苗看冷鏈：前景廣闊 冀政府鬆綁學界接軌》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

255期《香港01》周報精選內容：

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