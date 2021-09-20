周報獨家精選｜恒大神話破滅 揭示房地產業即將付出慘痛代價？

恒大集團主席許家印才在財富專題會上親口承諾：「我可以一無所有，但恒大財富的投資不能一無所有」。不過，隨着各省推出針對恒大建設項目貸款、不動產抵押登記業務，意味着恒大地產項目公司不能把房產抵押給銀行貸款。且在資本市場上，恒大的表現也非常慘烈，恒大系主要股票價格已在過去一年縮水近90%。

恆大早前公布2021年上半年財報，負債總額接近2萬億元人民幣。曾經顯赫一時的恒大集團會破產嗎？如何解決債務問題？恒大還有什麼路可走？國家最後會介入嗎？如今風雨飄搖，為何還不出手？除此之外，恒大事件引發整個地產板塊暴跌，突顯了以恒大為代表的行業整體性問題——過去房地產企業利用高槓桿資金囤地野蠻擴張，現在正在付出慘痛的代價……

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恒大陷多重危機 許家印終局唏噓

恒大巨額債務敲響行業警鐘 房企應盡早放棄幻想

恒大旗下恒大財富爆出逾期兌付理財產品後，一眾投資者和員工連日到恒大的深圳總部大樓抗議，要求恒大償還貸款和兌付金融產品。（路透社）

第282期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

房屋、土地政策局離離合合 見證管治缺失

全港共有超過22萬人居於環境惡劣的劏房，而等候上公屋的時間愈來愈長。對香港歷任政府來說，房屋及樓價一直是老大難的問題。面對如此局面，不論官員還是政黨都同意，拆開土地和房屋政策局是個錯誤決定。

而這一個錯誤，可以說是四任特首的共業：前特首曾蔭權為了行政方便而設立運輸及房屋局是錯誤開端，但這個開端也不全然是個人抉擇，而且跟其前任董建華的房屋政策有密切關係。相關安排的負面影響在梁振英年代開始浮現，直到本屆林鄭月娥政府聲言糾正，但至今未見成事，箇中演變可謂是歷任特區政府管治缺失的寫照……

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林鄭月娥於2018年7月被問到分拆運房局的問題時，強調暫時完全沒有這個計劃，又指面前很多工作「逼着要做」，不想分心在架構重整改組，不會短時間內展開這項複雜的工作。（張浩維攝）

獅城「鐵娘子」何晶：投資女王這樣煉成

在外交舞台，何晶是新加坡的第一夫人，在商業舞台，她的身份是新加坡政府投資公司淡馬錫的行政總裁（CEO）。在過去近二十年的美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）「全球最有權勢女性榜」（World's 100 Most Powerful Women List）上，何晶幾乎年年上榜，也是排名最高的商界女性之一。即將卸任的何晶在2020的榜單中位列三十，是東亞地區排名第二高的上榜者。

何晶本來是一位從事軍工與科技開發的技術專家，為何會加入淡馬錫基金，搖身一變成為亞洲投資女王？這要從獨具慧眼的前任淡馬錫主席丹那巴南說起……

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何晶與李顯龍2016年出席東盟峰會。（Getty Images）

佔領華爾街十年——那些曾經很「左膠」的主張

「佔領華爾街」不知不覺間已是十年前發生的一場運動。這場由反對華爾街金融資本主義引發的政治社會運動，蔓延至世界各地超過80個主要城市。運動由飽受失業困擾、經濟危機，而且深受金融資本主義所害的民眾帶備睡袋等物資憤怒地走到全球最大的金融銀行集中地美國華爾街約300 米外的三一大道（Trinity Place）開始，他們叫喊「我們屬於那百分之九十九」（We are the 99%）的口號，對華爾街銀行家感到無比的憤怒。尤其是政府需要出手拯救介乎崩潰邊緣的銀行體系，但銀行家卻仍然享受上億元的酬金，似乎除了社會底層的民眾，沒有人需要為世界的經濟危機付上任何代價。

佔領華爾街運動並沒有持續很久，經歷了七十日的街頭佔領便以清場告終，但這場反對資本主義、追求社會變革的運動就這麼直接地消失而未有留下任何痕迹嗎？

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示威者叫喊「我們屬於那百分之九十九」（We are the 99%）的口號，同時對華爾街銀行家感到無比的憤怒。(網上圖片)

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