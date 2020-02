康德：所有哲學學生都無法繞過的高山

昨天是笛卡兒病逝的日子,今天則是西方哲學史上最重要的哲學家之一——伊曼努爾・康德(Immanuel Kant)離開人世的日子。他們兩位都被認定為西方哲學史上最重要的哲學家,我們或會聽過哲學界的前輩說:康德是所有哲學學生無法繞過的高山。

康德被認為是德國觀念論(German idealism)的開創者,費希特(J. G. Fichte)、謝林(F. W. J. Schelling)、黑格爾(G. W. F. Hegel)在某種程度上自認為康德的哲學的繼承者,但他們認為由康德開創的批判哲學尚需由他們作進一步的深化。但事實上,康德認為自己的批判哲學已經很完善,不需要什麼人再推動和補充。

康德出生於東普魯士的首府柯尼斯堡(Königsberg),柯尼斯堡在第二次世界大戰後被劃歸為蘇聯,至今仍屬於俄羅斯,但這座城市現今名叫加里寧格勒。有趣的是,據說他活了八十多歲,但終其一生都未曾踏出過柯尼斯堡一步。康德出生在一個有十一個小孩的貧困皮革匠家庭,而康德是這個家庭的第四個孩子。因為康德母親與虔誠派教會的關係良好,結識了當時神學界的重要人物舒爾茲,而此人正是腓特烈學院的校長。憑住這個優勢,康德得以進入腓特烈學派學習。康德一共在這所學院學習了八年,在這裡他接受文法、哲學、數學、邏輯和嚴格的拉丁文教育。

現已改名為加里寧格勒的柯尼斯堡,為俄羅斯的外飛地。柯尼斯堡(Königsberg)的意思為「國王之山」。

哲學以外的學問

雖然康德被認為是一名哲學家,但他寫下了不少關於自然科學的論文。1746年,康德的父親逝世後,他開始了當九年家庭教師的生涯。在此期間,他發表了兩篇論文,分別是《地發在其繞軸旋轉時是否發生過某種變化》(1754)及《從物理學上推論,地球是否已經衰老》(1754)。前一篇論文是因為康德應普魯士科學院的有獎徵文而寫得,當時響應投稿的還有哲學家門德爾松,著名的音樂家門德爾松就是其後代,還有作家和文藝理論家萊辛。雖然康德的思想後來由被證明是正確的,不過科學院還是把獎項給予與康德持相反觀點的門德爾松。1755年,康德用拉丁文寫了《論火》,這令他獲得了碩士學位。

在同一年,他又以拉丁文寫成《形而上學認識第一原理的新說明》而獲得了在大學任教的資格。由此,康德結束了自己九年的家庭教師生涯,開始了在柯尼斯堡大學任職十五年編外講師的教學生涯。儘管他一周要上三十六個小時的課,但康德在晚年回憶起這段往事時,認為那時是自己一生中最快樂和休閒的一年,擁有不錯的收入、可以租住兩所房子、可以僱用一個傭人。

三大批判,費希特

1781年,57歲的康德大筆一揮,寫下了西方哲學史上其中一部最重要的重量級著作《純粹理性批判》,這本書在當時剛一發表,便引起了學界的轟動。1787年,康德又出版了《純粹理性批判》的第二版。1788年出版了《實踐理性批判》。1790年,出版了《判斷力批判》。1793年,出版了《純然理性界限內的宗教》,正式宣告了自己的批判哲學體系已經完成。

費希特、謝林、黑格爾被認為是德國觀念論的哲學家,他們的思想在某程度上受到康德的批判哲學影響。其中費希特在當家庭教師的時候,他的學生希望他能夠教導自己時下最火熱的康德批判哲學,費希特因此找來康德的書來讀。費希特閱畢康德的著作後,發現康德的哲學極大地啟發了自己,因此感到興奮不已。1791年,費希特隻身來到柯尼斯堡,希望拜訪康德,不過康德沒有特別招待他,可能因為費希特當時仍寂寂無名。

費希特感到焦急萬分,因為自己的旅費有限,不可能再這樣空等下去。他於是住進了一所破舊的小旅館,花了三十五天的時間,寫下了《試評一切天啟》(Versuch einer Kritik aller Offenbarung)。康德收到這篇論文後,發覺論文表達的思想與自己的批判哲學的旨趣一致,而且文筆相當不錯,於是熱情地接見了費希特。

費希特向康德表示自己的旅費已經用光,希望康德能夠借錢給他。康德並沒有借錢給費希特,但他拜託好友幫助費希特的《試評一切天啟》。這本著作剛出版後,人們普遍以為又是偉大的柯尼斯堡哲人康德的又一力著。不過康德很快在《文匯報》上撰文澄清自己並不是作者,作者是費希特。由此,費希特變得聲名鵲起。

柯尼斯堡的孤高哲人

雖說康德終身都沒有結婚,但據說他其實有兩次戀愛的機會,但每次都因為自己在猶豫到底自己是不是要結婚,導致對方失去耐性而告吹。但其實康德自己解釋,當他想結婚的時候,又沒有錢;當他有錢的時候,又不想結婚。

康德逝世後,人們在康德的墓碑上刻了《實踐理性批判》的其中一句話︰群星蒼穹在我之上,道德法則存我心中( the starry heavens above me and the moral law within me)。或者這短短的一句話,總結了這位偉大哲人的一生。

