【美學筆記】亞里士多德（一）：模仿或許沒如柏拉圖說的壞｜于千

亞里士多德的哲學體系龐大，它有自身獨立於古希臘當時主流論述的部分；但不能否認的是，它有相當的部分是建基於反對老師柏拉圖的觀點之上——以至，要了解亞里士多德的哲學和美學，很難隻字不提柏拉圖。

柏拉圖（一）：藝術荼毒年輕人心靈？｜于千

柏拉圖（二）：詩人只靠繆斯，沒有技術可言｜于千

柏拉圖（三）：畫家繪畫的，是模仿再模仿的世界｜于千

在上幾篇文章，筆者嘗試簡單地寫過柏拉圖美學的好些要點。首先，尼采之所以會批評柏拉圖和蘇格拉底的哲學，認為希臘悲劇受之影響下，變得過份注重太陽神阿波羅的理性，而忽略了酒神戴歐尼修斯的狂喜，並非無他的道理。事實上，正如之前的文章所說，柏拉圖在《伊安篇》裡就批評了繆思女神的非理性面向。柏拉圖重視真理的重要性，認為無助於人獲得真理和知識的事都不值得追求。由此拓展，因藝術不但無助於人獲得真理，和有迷惘大眾、荼毒心靈的作用，因此不但不值得追求，甚至還應受到禁制。

亞里士多德基本上亦重視人類的理性，也認同人應透過理性追求真理（這是他認為人之所以為人，與其他動物不同的地方）。只是，他並不同意老師對真理的理解，認為真理的本質並不如柏拉圖所說，存在於所謂的理型世界之中。

亞里士多德：無與倫比、史上最多才最淵博的天才

師徒有共識的地方？

亞里士多德本人的形而上學當然反對柏拉圖的理型論。這是亞里士多德為藝術家論證的進路之一；問題只是，一來這就不是跟美學直接相關，二來，這難免涉及到龐大的形而上學，和知識論的討論。

不過，亞里士多德的美學體系中，有一點直接反對柏拉圖，似乎可以作為其中一個切入點。

他在《詩學》（Poetics）的第四章說過，小孩以模仿作為學習的方法，模仿是人類的天性，也是使得人與其他動物有所區別的重要原因。柏拉圖在《普羅達哥拉斯篇》（Protagoras）亦提過，年輕的靈魂很容易受到外畀事物的各種塑造，透過模仿前人們的道德風範，年輕人也會受到好的影響。於這點上，亞里士多德和柏拉圖看起來似乎是站在同一個立足點。只是，後來柏拉圖在《理想國》說明了模仿的弊處，認為藝術的模仿不能助人通達真理，故需受到禁制。

《亞里士多德的詩學》（Aristotle's Poetics）

模仿孰優孰劣的問題

亞里士多德同意了模仿是藝術的一大特質，但反對它無助我們獲得真理。而他所舉的一個例子又是非常精彩，可能會使柏拉圖本人也無言以對。但我們要先看看柏拉圖在《理想國》卷四說過的一個故事：

阿格里翁（Aglaion）的兒子列昂蒂烏斯（Leontius）來到了雅典城，他沿著城的北牆一路走來，看到幾具屍體就躺在劊子手的腳下。他想要走去探看究竟，但與此同時又感到噁心，便打算轉身離開。但很快他又陷入了掙扎，用手遮住自己的臉；他最終被好奇的慾望壓倒了，睜大了眼睛，朝屍體衝去，說：「邪惡的，你自己盡享這美麗的景象。」

柏拉圖要說的故事背後有甚麼含意，背後可以有很多解釋。但一點非常重要，就是他本人似乎同意，有些事物本身非常嘔心，讓人害怕，但又無可否認它們是知識的一種，使人對之有無限的好奇心。

亞里士多德似乎也是看通了這一點，便在《詩學》的第四章裡進一步說明，模仿的其中一個好處，正是可以使觀眾不需直視嘔心和令人膽顫心驚的事物，卻又能從中了解到事物的結構。他舉的例子正是嘔心的動物和屍體的圖像。

古希臘醫學之父希波克拉底（Hippocrates）曾說：「解剖學是醫學的基礎」。解剖學非常依賴圖畫作記錄與傳承。

也就是，畫家即使所繪畫的東西是理型世界的「模仿的模仿」（亞里士多德本人雖然不支持柏拉圖的理型論），他們所繪畫的東西不但反映了一些知識，還甚至能為想要獲得知識的人減輕了好些心理上的負擔。而假如讀者想想一些醫學的繪圖，或會發現，其實繪圖的簡明性似乎有其用處。

不只是繪畫，亞里士多德用這些例子，是想要先回應柏拉圖對模仿的批評，其後亞里士多德便開始論述詩的本質，進一步說明詩對人們的正面作用。

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