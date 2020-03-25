諾瓦利斯：將世界浪漫化，早逝的藍花詩人

世界必須被浪漫化——這是諾瓦利斯（Novalis）的名言。1801年今日，這位德國浪漫主義詩人因肺結核逝世，年僅二十八歲。諾瓦利斯的短暫一生留下神秘深邃的詩文，代表作包括抒情詩《夜頌》（Hymns to the Night）和未完成的小說《亨利．歐福特丁根》（Heinrich von Ofterdingen）。這部成長教育小說（Bildungsroman）的主角在夢中遇見一朵藍花，「藍花」後來也成為浪漫主義憧憬愛慾的象徵。對於何謂浪漫主義，詩人自有一套說法：「將世界浪漫化，即讓我們體察這大世界的魔幻、神秘與驚奇的經驗；即打開感官去把平凡視作非凡，把熟悉視作陌生，把世俗視作神聖，把有限視作無限。」

把世界重新浪漫化

運用創意和想像去為日常事物賦予詩意，就是浪漫主義者的信條。諾瓦利斯的書寫，除了反映早期德國浪漫主義美學思想，亦涉及不少哲學討論，諸如主體性與自我意識、知識論、政治哲學、歷史哲學、宗教哲學等等，難怪他也被歌德、席勒等老前輩視為百年一遇的天才。

1772年，諾瓦利斯出生於一個薩克遜貴族血統的家庭，他的原名是弗里德里希・馮・哈登伯格（Friedrich von Hardenberg）。諾瓦利斯的童年光陰都在家族莊園中度過，他的父親管理鹽礦，而且是新教摩拉維亞兄弟會（Moravian church）的教徒。父親的第二任妻子生了十一個孩子，諾瓦利斯就排行第二。他早年就讀路德會文法學校，尤其專注學習修辭學與古典文學。

諾瓦利斯《夜頌》（Hymns to the Night）

十二歲時，諾瓦利斯搬到叔叔家居住，這位叔叔熱衷於研究法國啟蒙哲學，他也是諾瓦利斯的哲學啟蒙。十八歲至廿二歲期間，諾瓦利斯先後於耶拿、萊比錫和維滕貝格等地攻讀法律，並以優秀成績通過考試。他在這段時期上過席勒的歷史課，日後又結識了歌德、費希特、謝林、荷爾德林、赫爾德等詩人和哲學家，可見他是德國知識分子圈子的一員。

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此外，諾瓦利斯也有參與早期浪漫主義圈子，包括蒂克（Ludwig Tieck）、施萊格爾（Schlegel）兄弟和史萊馬赫（Friedrich Schleiermacher）等人。這群作家合辦過一份名為《雅典娜神廟》（Athenaeum）的人文雜誌，是德國浪漫主義思潮的奠基文獻。雜誌取名為「雅典娜神廟」，是希望重新提倡古希臘的公共討論精神。他們呼籲一種共享式的哲學（Symphilosophie），即建基於對話與交流的哲學方法，而非獨個兒閉門造車建構理論。同時，他們鼓勵作者使用筆名或匿名出版，從而讓作者暢所欲言，甚至容納到當時避受歧視的女性作者出版。「諾瓦利斯」（Novalis）就是一個筆名，源自拉丁語「novus」（英文譯為「new」），意思是開闢新的土地之人。「諾瓦利斯」這筆名就寓意一種創新獨立的精神。

諾瓦利斯畢業後的一件人生大事，是邂逅了芳齡十二的女神蘇菲（Sophie von Kühn）。據諾瓦利斯自述，蘇菲，這個名字源自希臘文智慧（Sophia）的幼齡女孩，只是一個平凡的鄰家女孩，沒有特別出眾的才智或美貌。但他依然不可救藥地愛上她，因為在這位浪漫主義者眼裡，蘇菲就是他的西施，簡言之，諾瓦利斯愛上了「浪漫化」的蘇菲。兩人相識一年後秘密定婚，但未等到婚嫁之日，蘇菲就在十五歲因肺結核不幸病逝。她的早逝是諾瓦利斯一生的創傷，同時觸動了包括歌德在內的一代德國文人。

就在蘇菲離世不久以前，諾瓦利斯承繼父業，主理魏森費爾斯（Weißenfels）的鹽礦。這段時期他繼續醉心研究哲學，但同時學習其他學科如醫學、生物學、歷史、地理學。他吸收不同學科的知識，是為了實現其百科全書計劃。這個計劃的殘篇在他死後集結出版，名為《浪漫主義百科全書筆記》（Notes for a Romantic Encyclopaedia）。他的哲學著作還包括《康德研究》和《費希特研究》。

諾瓦利斯《浪漫主義百科全書筆記》（Notes for a Romantic Encyclopaedia）

諾瓦利斯其中一個哲學貢獻，就是對費希特哲學的詮釋。在那個年代，費希特被視為康德批判哲學的真正繼承者。黑格爾也在《哲學史講演錄》（Lectures on the History of Philosophy）中提出費希特補足了康德觀念論體系的缺陷。費希特強調「自我」設定自身（I's positing of itself）是知識的理性基礎，補救了三大批判建基於不同理性基礎的縫隙。諾瓦利斯曾在廿三歲時與費希特和荷爾德林會面。雖然他仰慕費希特，但比起同代人，他就對於費希特哲學持有更批判性的態度。在《費希特研究》中，諾瓦利斯就質疑費希特是否過於武斷地將所有東西歸於自我，他甚至在《百科全書筆記》中語帶嘲諷地說：費希特的自我不過是魯濱遜漂流記，即一本科幻小說。

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諾瓦利斯並不認同費希特哲學中絕對自主的主體性，相反，他認為主體本身是割裂的，譬如思考（thought）與感受（feeling）就是兩種不能化約的經驗來源。故此，諾瓦利斯透過反思費希特哲學，重新回到康德的哲學體系。而他對於自我主體性的思考，就集結在他的成長教育（bildung）概念。對諾瓦利斯而言，搞哲學就是一種永無休止的成長教育過程，是一場透過遇上他者而展開的自我對話。他曾言道：因為生命並不是他人送給我們的小說，而是一本由我們自己創作的小說。

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