【美學筆記】亞里士多德（二）：悲劇有淨化作用？詩有教育作用？

上文提到，亞里士多德嘗試以回應柏拉圖的方式，為詩人平反。詩是對世界的模仿，但詩並不如柏拉圖所說，會危害年青人的心靈。但問題是，詩的作用到底是甚麼？

【美學筆記】亞里士多德（一）：模仿或許沒如柏拉圖說的壞

正如上一篇文章作說，亞里士多德在《詩學》（Poetics）的第四章說過，小孩以模仿作為學習的方法，而模仿確實是知識的來源之一。其後，他又說：「悲劇是對於一個嚴肅的，完整的，有一定長度的行動的模仿〔⋯⋯〕藉以憐憫與恐懼來使這種情感得到淨化。」這看似簡單的一句，是亞里士多德美學的要旨所在。遺憾的是，他並沒有解釋何謂「情感得到淨化」，以致後人就不少理論和猜測。

亞里士多德：無與倫比、史上最多才最淵博的天才

「淨化」的意思是甚麼？

首先，「淨化」（catharsis）一詞不一定解作淨化，它或許可以醫學的角度來看，從而解作排洩。也就是，悲劇的作用或許是「藉以憐憫及與恐懼來使這種情感得到排洩」。把負面的情緒排洩出體外，這似乎也符合了現代好些心理學的見解。或正如上一篇文章所說，亞里士多德認為詩人的模仿有助我們理解世界的本質，而他所用的例子是對一具屍體的繪畫。屍體經過繪畫後便不至過於嘔心，從醫學的角度，這是獲得知識的途徑。或許，亞里士多德的美學是伴隨醫學知識的考量？

亞里士多德像（Getty Images）

在科學革命的時代，以情感排洩作為詮釋之方案一度成為了主流。原因主要是，情感淨化過於帶有宗教意味，在當時並不吸引。而現代研究亞里士多德美學的人，會把以情感排洩作為詮釋的重要放在《政治學》（Politics）的第八卷，試圖從中找到支持的根據。

然而，不管選擇哪一個詮釋方案，《政治學》的第八卷也是理解亞里士多德美學的關鍵之中。《政治學》的第八卷是他對柏拉圖《普羅達哥拉斯篇》（Protagoras）的回應，講各種藝術形式（包括詩）情感的教育。一些學者便認為，假如要談及情緒的教育，便難以說明人情感排洩跟教育的關係。畢竟，假如情感可以像醫學排洩般排出體外，教育的用處又是甚麼？

【無睡意哲學】亞里士多德：整體先於部分 - EP13

詩人的道德情感教育

說到這裡，可能便是亞里士多德美學的重點。亞里士多德在《尼各馬科倫理學》（Nicomachean Ethics）中便提及過情感教育，當中的一個論點是，負面情緒的宣洩只會使人的負面情宣更為惡化。一個憤怒的人試圖以武力排解憤怒，最終只會使他更為憤怒。詩能教育情感，也能教育道德。因此，亞里士多德才會說，悲劇始於詩人的知識，悲劇所表達的，是關乎世界普遍性的述句，因此為人們提供了道德教育。

但說到詩人與知識和道德教育的關係，便難免涉及比較複雜的論證。其中一個思考進路是先從反面去看，為甚麼柏拉圖會認為詩人所說的話都不是知識，而且還荼毒年輕心靈？這點筆者在介紹柏拉圖美學時已經說過了，但這樣可以略為補充一點。柏拉圖把詩視為修辭學的其中一種，又在《高爾吉亞篇》（Gorgias）中對修辭學大為評擊，把它說成是詭辯學者說服人的技倆。

柏拉圖（一）：藝術荼毒年輕人心靈？｜于千

柏拉圖（二）：詩人只靠繆斯，沒有技術可言｜于千

柏拉圖（三）：畫家繪畫的，是模仿再模仿的世界｜于千

修辭學與美學

亞里士多德自然不同意柏拉圖。他甚至寫了三卷本的《修辭學》（Rhetoric），說明修辭學的哲學地位（但他同意修辭學被立心不良的人使用會有壞的作用），解釋詩人如何以修辭學的基本原則探討關乎於行動的知識，繼而提供道德教育。甚至說，詩人的修辭有如哲學論及，比歷史家單純的記事更有意義。

亞里士多德的修辭學本身就是非常複雜，讀者只需知道修辭學與美學的關係。這個由柏拉圖展開的傳統，一直影響至今（其中因為，有「現代美學創立人」之稱的鮑姆加登 （Alexander Gottlieb Baumgarten）說過詩跟修辭學的分別只是程度的問題，人的感官有時能完美展現自身，詩是一門「處理感官完美展現時的科學」；而修辭學則是一門「處理感官的不完美展現時的科學」）。下篇將略為說明亞里士多德的悲劇理論與《修辭學》的關係。

鮑姆加登：美學作為哲學分支的濫觴

_________________

+ 2

下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app