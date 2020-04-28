科耶夫：影響一眾法國哲學大師的黑格爾學者

1933年至39年期間，法國巴黎高等實用學院來了一名客席講師。這個人來自蘇聯，師承德國存在主義者雅斯培。講學期間，他總是戴著墨鏡，談吐鏗鏘有力。這位講師的研讀班從來都坐無虛席，梅洛─龐蒂（Maurice Merleau-Ponty）、巴塔耶（Georges Bataille）和拉岡（Jacques Lacan）等哲學大師更是慕名而至，盼一暏其風彩，細聽這位先生精心詮釋的黑格爾哲學。這位發著耀眼光芒的人，就是亞歷山大・科耶夫（Alexandre Kojève）。

亞歷山大・科耶夫（Alexandre Kojève）

慾望與主奴辯證

上世紀二三十年代，法國思想界牽起了 3H 浪潮。所謂 3H，是指三大德國哲學家海德格（Martin Heidegger）、胡塞爾（Edmund Husserl）還有黑格爾（G. W. F. Hegel）。他們的思想經過各樣方式，從德國傳到法國，影響了幾代學人。至於黑格爾的絕對觀念論，要數尚・伊波利特（Jean Hyppolite）、尚・瓦爾（Jean Wahl）還有科耶夫三人為濫殤了。然而，三個人的解讀方法各有特色。

伊波利特《黑格爾《精神現象學》的起源與結構》（Genesis and Structure of Hegel's Phenomenology of Spirit）

如果說伊波利特在《黑格爾《精神現象學》的起源與結構》（Genesis and Structure of Hegel's Phenomenology of Spirit）裡作出嚴謹的歷時性概念考掘，誓要將黑格爾的哲學煎皮拆骨，化作西方哲學的概念發展史；瓦爾只關注《精神現象學》（Phenomenology of Spirit）裡關於苦惱意識的一章，繼而是存在主義色彩濃厚的黑格爾（巴特勒曾說瓦爾主張的是掛著黑格爾面具的齊克果）；那麼，科耶夫的黑格爾則是一位關注慾望的哲學家。

黑格爾：自由必須以異化為前提

上世紀三十年代，科耶夫在法國教授黑格爾，影響了梅洛龐蒂、拉岡、巴塔耶等日後的著名學者。

在科耶夫的詮釋下，黑格爾判定人是為了搏取承認而鬥爭，鬥爭的過程就形成了歷史。正如《黑格爾導讀》（Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on the Phenomenology of Spirit）——1933至39年研讀班的講稿合輯——的章節編排，科耶夫提供了一種獨特的創見：他沒有順序解讀《精神現象學》，而是將第四章裡的其中一節〈自我意識的獨立性和非獨立性；主人與奴隸〉調到最前。一句話，科耶夫視主人奴隸的辯證關係為《精神現象學》乃至於整個黑格爾哲學體系的核心，《現象學》的一切章節和內容都是圍繞主奴辯證法而成的。

黑格爾的天書：《精神現象學》

有人批評科耶夫的解讀過於狹窄，漠視了黑格爾哲學的其他內容。的確，這種批評是有一定道理，然而，科耶夫是忠於黑格爾的，我們引用黑格爾的晚期傑作《邏輯學》作解吧。眾所週知，《邏輯學》的前兩章分別為〈存在論〉和〈本質論〉，恰如中國的黑格爾專家張世英所指，有别於〈存在論〉的關鍵字眼：過渡，〈本質論〉的重點在於「在本質［論］的階段裡的各範疇已不複過渡，而是相互聯繁」。換言之，在〈存在論〉的世界觀裡，一切概念都是過渡而成的，比方說，無（nothingness）可過渡到成有（being），有也可以輕易地過渡到無，也就是說，「當某物成為別物時，［本來的］某物就消逝了」；反之，〈本質論〉著重的是概念之間的相互關係，正如黑格爾所說「沒有真正的別物，但只有殊異，一個範疇與它的對方的聯繁」，換言之，有別於〈存在論〉那種的概念與概念之間的直接消融與變換，〈本質論〉裡的概念是透過對立面來定義自身。

科耶夫《黑格爾導讀》（Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on the Phenomenology of Spirit）

兩章的差別在於一點：如果說〈存在論〉是直接的、表面的概念，那麼〈本質論〉是牽涉反思程序的主客二分的哲學概念史。由此，我們引證了晚期海德格在〈黑格爾與古希臘人〉提出的焯見：〈存在論〉推演是古希臘哲學的邏輯發展，內含的辯證法種子仍未發酵；〈本質論〉則是從笛卡兒到德國觀念論的邏輯發展，遠比〈存在論〉來得更成熟。就此，主奴辯證關係蘊藏的是〈本質論〉的邏輯：主奴之間的相互連繫——分裂的主體（奴隸）必須透過他者（主人）來獲得自身的價值，反之亦然。通俗一句，就是我們需要透過他人的眼睛，才能看見自己。

巴塔耶：情色論，過渡與踰越哲學家

巴塔耶在1933年前往聆聽科耶夫講授黑格爾的《精神現象學》，自稱讀得「快爆破、被壓垮、被殺死兩次」，以致日後帶著黑格爾的辯證思維去寫下《內在經驗》、《情色論》等著作。

總括來說，科耶夫的解說影響了後來的法國思潮，我們不難從沙特、巴塔耶和法農（Frantz Fanon）等人身上看到他的影子。眾多繼承者之中，我們不得不提的是精神分析大師拉岡。拉岡不但吸收了科耶夫的慾望觀，視之為人類賴以生存的關鍵因素，他更將它精煉為一條公式，可說為科耶夫哲學的最佳概括：慾望就是他人的慾望。

_________________

+ 2

下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app