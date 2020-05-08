【美學筆記】亞里士多德（三）：悲劇的目的，在於顯示英雄的墮落

《詩學》與《修辭學》之間

承接上篇文章的討論，要了解亞里士多德的美學，大概需要知道《詩學》（Poetics）和《修辭學》（Rhetoric）之間的關係。修辭學是美學的發展基礎，這或許是現代一些美學家都忽略了的事實。正如，「美學」（aesthetics）一詞是十八世紀的由鮑姆加登（Alexander Baumgarten）借用，繼而成為一門學問的，而他就說過，詩跟修辭學的分別只是程度的問題，人的感官有時能完美展現自身，詩是一門「處理感官完美展現時的科學」；而修辭學則是一門「處理感官的不完美展現時的科學」。

【美學筆記】亞里士多德（二）：悲劇有淨化作用？詩有教育作用？

保羅・利科（Paul Ricoeur）在《隱喻的規則》（The rule of metaphor）的第一個章節就指出了《詩學》跟《修辭學》想要處理的主題。它們雖然都是隱喻的根據，但從根本的角度而言，悲劇的作用是喚起觀眾的憐憫與恐懼，繼而使這些情感得到淨化（catharsis）；而修辭學的作用是說服別人，這使得兩者從根本上又很像不太一樣。

利科︰被敘述的自身，身份的敘事認同

不過，亞里士多德的哲學體系環環相扣，詩人跟演說者都有指出知識和真理的能力，他們就必然有些共通點。

演講與演戲的技藝

亞里士多德在《修辭學》把演講分為三個主要的部分：演講者﹑演講的題目﹑和聽眾，繼而指出修辭學的重要也在於演講者的特質﹑聽眾的情緒﹑和演講的論證本身。說明有效的演講除了要內容合理，還要看演講者的個人魅力，和他能否帶動觀眾的情緒。這不就跟一個好的演員差不多嗎？

有趣的是，亞里士多德之所以認為好的悲劇需要有類似的特質，其實正跟他身處的時代有關。一些文獻指出，在他的時代，悲劇家歐里庇得斯（Euripides）的悲劇演出比歐里庇得斯本人在世的時期更受讚頌，主因竟是新演員的精湛演出和唱腔。亞里士多德也似乎看到這點，但亦特別推崇歐里庇得斯的悲劇結構（當然，有學者會因此而說亞里士多德並不真的懂得希臘悲劇的本質）。

亞里士多德《修辭學》（The Art of Rhetoric）（OUP Oxford）

詩學跟修辭學都同時重視台上台下的人，因此可以說，它們除了是理論，還包括實踐的部分。理解這點，我們便明白亞里士多德何以在《詩學》大談悲劇的結構。

悲劇的元素與結構

根據亞里士多德的說法，悲劇有六個主要元素：情節﹑角色﹑對話﹑想法﹑舞台效果和音樂，其中前兩個是主要因素。情節必須是一個完整的整體，具有明確的起首﹑中間和結尾部分，其長度必須恰到好處，使觀眾能把握各部分和整體的關係。

此外，好的悲劇家會先從總體輪廓開始建構劇本，然後填充中間所發生的事態。他所舉的例子是歐里庇得斯的《在陶里斯的伊菲革涅亞》（Iphigenia in Tauris）——一齣起承轉合輪廓分明的悲劇。

二世紀時古羅馬的一副石棺，其中一面雕刻上《在陶里斯的伊菲革涅亞》（Iphigenia in Tauris）的一幕

悲劇的目的，在於顯示英雄的墮落，從而引起觀眾的同情和恐懼，因此，他必須是個大眾識別能代人其中的人物。 亞里士多德便再解釋，憐憫的情緒由無辜的不幸所引起，而恐懼的情緒則是來自一般人的內心。他其後為理想的悲劇主角下定義。悲劇主角通常有些名義，但卻稱不上神聖，而厄運降臨到他身上，並不是他的邪惡，而是自身的優柔寡斷和軟弱所致。同時，英雄的行為不能抵觸觀眾的道德感。根據這些定義，亞里士多德說伊底帕斯（Oedipus）是典型悲劇人物的代表。

惡人有惡報為何是悲劇？論《伊底帕斯王》與《馬克白》

但必須說的是，亞里士多德雖然提出了以上的悲劇結構，但歷史上真正會跟從的人似乎不多。對於憐憫和恐懼的情緒在喚起後如何得到淨化，亞里士多德亦沒有進一步解說。或許，他可能在《詩學》失落了的半卷中有所提及。我們後人因此也只要不斷猜測，試圖從中找到理想的答案。

但可以肯定的是，亞里士多德的美學理論針對老師柏拉圖，嘗圖推翻柏拉圖對修辭學的負面看法，這樣的思考便一直影響了二千年來的哲學發展。又或者說，其後中世紀，舉足輕重的聖奧古斯丁不也是以厲害的修辭學技巧書寫技巧著稱？

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