《雖然是精神病但沒關係》：精神病是大腦問題？還是因創傷經驗？

上篇文章講過以《DSM》一書為首的全球精神醫學體系，只為「反社會人格」等徵狀分類，卻無法釐清到底哪些徵狀才算是精神病。撇開徵狀與精神病疾之間的關連問題，就如所有身體的疾病，要治療，了解病因對於是必須的，而這也是《DSM》無法提供的。

《雖然是精神病但沒關係》：到底誰有精神病？有精神病又怎樣？

《雖然是精神病但沒關係》：「反社會人格」 原來出自一本書？

【以下內容包含《雖然是精神病但沒關係》少許劇情，敬請留意】

在《雖然是精神病但沒關係》中，文承泰似乎在有劇烈的不快記憶之前，就先天地患有自閉症；相反男女主角為何有精神痛苦，則有相當多的描寫與鋪陳，連結到他們兩人的童年經驗、與雙親之間的關係與記憶。「沒關係精神病院」中的病患，過去亦有創傷的經歷。

這些情節的背後，其實是精神醫學史之中一場最激烈的爭論：精神病是出於生物、化學缺陷，還是由經歷與經驗所致？

（《雖然是精神病但沒關係》截圖）

在生物性中找精神病因

從前對於瘋癲的宗教解釋現在幾乎已經退場，這種觀點認為瘋癲或有精神病徵的人，是因上帝干預、魔鬼附身或受到魔女的詛咒。

但從古希臘醫學之父希波克拉底（Hippocrates）開始，就已經有生物學的解釋，試圖在物質，即人的身體中找尋精神病的病因：例如他稱外部環境與個人的內部因素會影響體液流動的平衡，失衡就會引發心智紊亂；他亦（非常錯誤地）指出歇斯底里症（hysteria）是因為子宮在女性身體遊走而成。

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對於生物性原因的論述隨人類歷史而改變，一、二百年前醫學界認為瘋癲出自神經出錯，到今天則提出是因為大腦神經傳遞物質或某種分泌物不足或過多，或是因為基因遺傳的缺陷。

不變的是，以上都很容易成為一種化約式的物理主義，嘗試為精神疾病找尋可以量化的標準，同時亦著眼於從手術、藥物等物理性的方式，企圖以改變人的生物、化學性質來治療精神病。雖然如今被大量處方的精神藥物，其帶來的副作用不及以前的腦葉切除手術、休克療法暴力，但這種醫學觀將人的身體視作一副機器，卻忽視了人作為個體心靈的面向，各自都有獨特的精神經歷，以及這些經驗對人的心智健康的影響。

人本主義的經驗論

意外地，將精神疾病訴諸個人經歷的經驗論觀點，到最近的一百多年才正式在精神醫學之中建立，而這很大程度上要歸功於精神分析創始人佛洛伊德。

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精神醫學界並不完全接受佛洛伊德的整套精神分析理論，但他提出的將徵狀回溯到患者過去經歷的做法，啟發了不少精神醫師。因此，在生物性的原因之外，精神醫師開始去觀察與理解病患的每個異常動作、反應，例如割腕不是純粹出於心智失常或自我毁滅的行為，對於病患來說，它可以被視為一種「間接語言」，用以表達被壓抑、無法忍受的真實社會經驗；割腕等異常行為，是一種應對機制，用以處理病患的情緒病苦，釋放難以忍受的真實感覺。

在個人經歷的個別事件以外，經驗論中的一種觀點亦非常重視人的結構性處境。經濟與社會原因對於引發精神病有直接關係，若人處於擔心失業、生活沒保障等精神壓力之下，會更傾向患上精神病。《精神疾病製造商》作者伊恩・弗格森（Iain Ferguson）就將精神病連結到馬克思主義，提出資本主義之下的社會，很可能是製造精神病的一個主要原因。

伊恩・弗格森（Iain Ferguson）《精神疾病製造商》（Politics of the Mind: Marxism and Mental Distress）（時報文化）

相對於物質主義精神醫學，經驗論這邊更著重非物質的療法，例如社區治療與談話治療，但這些療法需時極長，常被認為浪費資源而被削減開支，病人又被帶到快速、高效的電痙療法或藥物上去。

包容兩邊才是最合理的態度？

《雖然是精神病但沒關係》中的醫學觀是哪一種？「沒關係精神病院」中的病患會定時用藥，但也有藝術療法與社區療法。而當高文英拒絕服用文鋼太給的止痛藥並說「吃藥無法使我冷靜」，他就帶她去兜風與吃燒肉。

（《雖然是精神病但沒關係》截圖）

兩種精神醫學，各自都有支持與批評者。面對為人類的精神蒙上陰影的精神病，最合理的態度，大概是承認某些人的身體結構會較容易有精神病徵狀，同時承認創傷等經驗對於塑造精神病的重要性。只有在這基礎上，我們才可以開始找尋更精確的病因解釋與更有效的療法。

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