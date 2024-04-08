耶倫訪華晤李強何立峰　有助穩定中美關係

在中美關係依然摩擦不斷的背景下，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）4月4日抵達廣州開啟六天的訪華行程。截至星期天（4月7日），耶倫先後會見了中國副總理何立峰、中國總理李強。從耶倫和中國官方的公開表述看，耶倫與中國領導人會面的氣氛不錯，至少不像當下的中美關係那樣緊繃。



在同李強會見時，耶倫表示，美中作為世界上最大的兩個經濟體，都應「負責任地管理我們複雜的關係」，並在應對全球挑戰方面發揮領導作用；雖然兩國還有更多工作要做，但在過去一年，「我們已經把雙邊關係置於更加穩定的基礎上」。

這話多少有些外交辭令。實際上，儘管中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）去年11月在三藩市舉行雙邊會談，耶倫訪華前，習近平與拜登再次進行長達兩個小時的通話，但要說中美關係已經有了更加穩定的基礎，恐怕沒多少人相信。

耶倫訪華：2024年4月6日，美國財政部長耶倫在中國廣東省廣州市廣東珠島賓館會見中國副總理何立峰。（Reuters）

就在耶倫訪華前後，美國針對中國的言行並未稍減。在軍事層面，美軍將領4月3日在東京宣布今年年底前將在亞太地區部署一種新型中程導彈發射器，可發射射程1600公里的「戰斧」（Tomahawk）巡航導彈和新型SM-6攔截導彈。

這款導彈發射器一旦部署，中國東部沿海城市將處於打擊範圍之內。同時，美國、澳洲、日本和菲律賓定於4月7日在南海舉行聯合海空演習。這是四國首次在有爭議的南海水域進行聯合軍演，軍演顯然是針對中國在相關海域的主權聲索，以及中國與菲律賓近期在南海的摩擦升級。

在政治層面，美日菲三國領導人4月11日將在華盛頓舉行峰會，三國顯然要加強安保合作，應對中國在南海「單方面改變現狀」可能是議題之一。

在中國看來，無論美澳日菲的聯合軍演，還是美日菲三國峰會，都是美國拉攏其盟友為菲律賓站台，慫恿菲律賓在南海挑釁中國的舉措。對此，解放軍南部戰區4月7日也宣佈在南海組織聯合海空戰巡，稱「一切攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握」。

在經濟層面，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）4月4日在布魯塞爾表示，中國的經濟增長和「非市場」政策造成嚴重的經濟和政治損害，美國和歐盟應該採取適當的「反制措施」，共同應對中國帶來的挑戰。美國政府也準備繼續向荷蘭施壓，阻止阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾）向中國提供部分工具設備的維護服務。

何立峰2024年4月5日與耶倫舉行會談（Reuters）

耶倫本人訪華前對中國產能過剩，尤其是電動汽車、光伏和新能源領域的產能表示擔憂，認為中國產能過剩衝擊了美國工業。她將向中國領導人表達相關關切，並要求中方糾正不公平的貿易行為，確保美國工人和企業受到公平對待。

正因如此，中國輿論並不看好耶倫這次訪華能取得什麼成果。有自媒體大V發文說，美歐原先一直指責中國排放過高，破壞環境，如今又指責中國電動車、光伏等新能源產品產能過剩，衝擊美國工業，中國是不是也可以指責輝達（Nvidia，又稱英偉達）等美國公司產能過剩，衝擊了中國晶片產業？耶倫原本是個經濟學家，坐上財政部長的位置後，屁股決定腦袋，就變得如此雙標了。

也有自媒體發文稱，耶倫訪華的目的人們都知道：一邊要求中國購買美元國債、幫助美國渡過通脹難關；一邊又希望遏制中國的製造業，要求中國在經濟上讓步，是典型的「既要又要」，天下哪有這樣的好事？

甚至還有中國自媒體人士批評耶倫在廣州一家餐廳吃飯是在搞「顏色革命」。耶倫在廣州下飛機時，一手拎着旅行袋，肩上還挎個小包，一副鄰家老奶奶的可親形象。她抵達廣州當晚，在當地一家老字號與人共進晚餐，並能熟練使用筷子，受到不少中國網民的好評。但也有自媒體人士發視頻稱，耶倫在中國展示親民姿態，故意在眾目睽睽之下吃飯，意圖是在中國「搞顏色革命」。

被稱為「吃貨」的美國財長耶倫（Janet Yellen）2024年4月4日抵達廣州，之後在6日晚抵達北京。央視旗下的自媒體「玉淵潭天」稱，耶倫於廣州的第一頓飯，是光顧老字號陶陶居。來到她6日晚抵京，則是直奔老川辦餐廳。（玉淵潭天）

耶倫星期天抵達北京後，又到一家川菜館吃飯。一些網民認為，說耶倫在大庭廣眾吃飯是「搞顏色革命」，屬於神經過敏。具有官媒背景的公眾號「玉淵潭天」發文說，我們歡迎更多美國官員品嘗中國美食，體驗中國傳統文化；我們也希望美國官員在了解中國美食的同時，能夠增進對中國的了解。

從中國官方的表態看，耶倫這次訪華還算成功。新華社發佈消息稱，李強對耶倫說，中方希望中美做夥伴而不是對手，相互尊重、和平共處、合作共贏；雙方要加強溝通，共同找到管控分歧、解決分歧的辦法，讓中美經貿合作穩定、順暢、高效。

耶倫訪華前兩天，中美軍事官員在夏威夷就兩軍海空接觸問題展開了對話，以確保減少軍事摩擦。耶倫訪華後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也將到訪中國。中美高層接觸和各層級會談也將繼續下去。

無論中美之間有多少矛盾和分歧，只要雙方高層保持接觸，中美關係就算好不起來，但至少也不會崩盤。從這角度看，耶倫訪華並不是空手而歸。

本文獲《聯合早報》授權轉載

