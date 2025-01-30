Broligarchy：美國進入兄弟寡頭政治時代？

美國軍工複合體主導軍事外交已是不爭的事實，金權政治也早已在美國生根，過去人們稱之為富豪政治或財閥政治，即擁有巨大財富的人和既得利益集團操控政治或社會。現在不同的只是換上一批具科技背景的富人。



隨着特朗普的再次當選，一群支持他的矽谷科技金主也被推到政治潮頭，尤其是特斯拉的老闆馬斯克，更是從幕後走到台前，粉墨登場，幾乎成了特朗普的拜把兄弟。美英等地的報章因此流行起一個新名詞Broligarchy，有的評論甚至說美國已進入Broligarchy時代。

這個詞是由bro+oligarchy合成，字面的意思是兄弟寡頭政治，指從矽谷發跡暴富的一批男性，如今成了能夠影響美國政治的新勢力。我們不妨暫且稱之為科技金主寡頭政治。這些科技金主有的在競選期間就投注特朗普，如馬斯克，有的則是在特朗普當選後馬上改變立場，從反對轉為獻媚，如Meta的老闆朱克伯格。

Google行政總裁皮柴和Tesla的馬斯克、亞馬遜的貝索斯及Meta的朱克伯格等科企巨子出席特朗普就職典禮。（Saul Loeb/Pool via REUTERS）

這一干靠新科技起家的富豪顯然都看準一點，就是特朗普會實行對他們的網絡科技生意有利的政策（美國優先），包括放寬對臉書、X平台、YouTube、Instagram等社交媒體內容和言論尺度的限制。雄心萬丈的馬斯克，更希望藉助特朗普的力量，推動右翼政治的發展。因此，他順勢猛烈批評英國首相施紀賢，也大力擁護德國的另類選擇黨和加拿大的在野保守黨。

在蘇聯垮台後，俄羅斯的許多國家資產私有化，如石油、鋼鐵、銀行、媒體等，因而湧現一批趁勢而起的有錢人。他們迅速積累財富，壟斷市場，也逐漸涉入官場，操控政治，成了商業寡頭。直到普京上任整頓後，才剪除他們的羽翼。現在西方媒體似乎看到美國式寡頭時代的到來，因此創造這個新詞。這批新寡頭都是男性，他們有錢有勢，猶如俄羅斯的寡頭，將左右美國政治的未來走向。

美國總統特朗普就職日， 馬斯克（Elon Musk）在華盛頓第一資本大樓內的集會上異常亢奮。（Reuters）

科技金主圍繞在總統身邊，直接參與政治（馬斯克和另一位有錢人拉馬斯瓦米出掌新設立的政府效率部門），這是過去所未見的現象，商人干政，莫此為甚。是的，特朗普說到底也是個商人。受到那麼多富豪的奉承，特朗普自是樂不可支。他說：每個人都想和我做朋友。

確實如此，這些日子以來，科技大亨確實是絡繹不絕排隊到海湖莊園與特朗普共進晚餐，同時獻上就職典禮大禮，每人各出100萬美元，作為就職大典的基金（經費）。如此這般，使基金達到前所未有的約2億元之巨。一場總統就職典禮要砸下如此鉅款，可謂比帝王還豪奢。但對這些科技大佬來說則是九牛之一毛。有報道說，馬斯克為特朗普助選時，可能已花了好幾個億。

圖為2025年1月21日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮公布AI基建計劃，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）接着發表講話。（Reuters）

美國媒體報道，已向特朗普獻上禮金百萬的富豪包括：馬斯克、朱克伯格、蘋果總裁庫克（Tim Cook）、亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）、Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）、OpenAI聯合創始人阿爾特曼（Sam Altman）、PayPal聯合創辦人Peter Thiel（此人是副總統萬斯的金主）等。其他同樣爭着獻禮的美國大企業包括：波音公司、微軟、福特汽車等等。

有英美報章形容大家都爭着親吻（特朗普手上的）戒指（Line up to kiss the ring）。這句話明顯是貶義的，和親吻教皇手上的戒指大不相同。說白了就是諷刺他們是在討好和奉承。

無論如何，目前的情況是一群富豪佔據美國的權力中心。他們是新貴，有別於傳統的利益集團，也即是特朗普所說的「深國」（deep state）。網絡科技的發達，造就這批新富豪。他們所發明的產品如社交媒體，現在深入人們的生活，他們的財富也在與日俱增。

圖為2025年1月21日，美國新任總統特朗普（Donald Trump）在白宮公布AI基建計劃，甲骨文（Oracle）聯合創辦人艾利森（Larry Ellison）出席及發表講話。（Reuters）

並非所有的科技大佬都是心甘情願支持特朗普的。2021年1月6日爆發國會山騷亂事件後，社交媒體巨頭公司Twitter就曾宣佈，永久封禁特朗普。緊接推特之後，facebook和YouTube也採取措施，禁止特朗普在它們的社交平台上發言。谷歌、蘋果和亞馬遜則下架特朗普支持者廣泛使用的應用Parler，停止為Parler提供相關網絡服務。

這些社交媒體巨頭沒有料到的是，特朗普竟然會在四年後回鍋。Twitter也沒有想到半路會殺出個馬斯克，一下子就把它給買下來，然後大事換血，並全面支持特朗普。

2024年11月19日，美國德州，圖為馬斯克與特朗普觀看Space X星艦第六次試飛。（Reuters）

現在特朗普回鍋了，他們也順風轉舵，這是商人本色，也沒什麼稀奇。但這一來也給美國民主帶來新的危險。其中，朱克伯格的變臉最為突出。1月7日他宣佈，Meta將終止與第三方合作的事實核查計劃，改用類似於社媒X平台的社群備註（Community Notes）系統。此外，為表示向特朗普團隊靠攏，Meta也委任前共和黨官員卡普蘭（Joel Kaplan），領導公司的公共事務部門，同時委任終極格鬥冠軍賽（UFC）主席、特朗普的密友懷特（Dana White）進入Meta董事會。

1月15日，拜登總統在白宮橢圓辦公室發表告別演說時，就表達他的擔憂：權力集中在少數超級富豪手中的危險。他認為，美國正在形成寡頭政治，若權力遭濫用且缺乏制衡，將嚴重威脅民主以及人們的基本人權和自由。他將之與百多年前的強盜男爵（robber barons，也稱強盜貴族，強盜大亨）相提並論。

這指的是19世紀後期，美國鍍金時代出現的有錢有勢的商賈，他們通過無情的甚至不道德的商業手段致富，因此受到人們鄙視。拜登還給現在圍繞在特朗普身邊的科技寡頭，起了一個名字「科技工業複合體」（tech-industrial complex），仿效當年艾森豪總統告別演說中警告的「軍工複合體」（military-industrial complex）可能帶來的威脅。

他指出，馬斯克把X平台變成右翼傳聲筒，朱克伯格則為拉攏特朗普而結束在美國的事實核查服務。「美國人正在被錯誤和虛假的訊息淹沒……社交媒體放棄事實查核。為權力和利益而編造的謊言掩蓋真相。」

1月7日，朱克伯格宣布從美國開始撤銷Facebook、instagram等等既第三方內容審查，表明特朗普的當選是文化轉捩點，讓他重新擁抱言論自由。（Meta網站截圖）

然而，朱克伯格的做法卻得到特朗普認可。網絡科技和社交媒體如今已滲透人們日常生活的方方面面，如果各種虛假訊息，仇恨言論因此變得更加氾濫，後果真不堪設想。

美國軍工複合體主導軍事外交已是不爭的事實，金權政治也早已在美國生根，過去人們稱之為富豪政治（plutocracy）或財閥政治（plutarchy），即擁有巨大財富的人和既得利益集團操控政治或社會。現在不同的只是換上一批具科技背景的富人。富人「換班」了，但金權政治的本質不變。這是美國民主政治中一顆難以根治的惡性腫瘤。進入商人治國的Broligarchy時代，恐怕腫瘤只會惡化，而不會使美國更加偉大。

作者吳俊剛是前新闻工作者、新加坡前國會議員

