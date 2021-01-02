2021年美國繼續「水淹七軍」　經濟復甦更加艱難

2020年，為了應對新冠肺炎疫情和經濟衰退，全球主要經濟體共增發貨幣約14萬億美元，這相當於世界經濟總量的16%。其中美國一個國家就增發了將近10萬億美元。「美元放水」推動全球資本市場上漲。在全球實體經濟一蹶不振的情況下，資本通脹卻正在到來。

2021年，美國將繼續「無限量的貨幣寬鬆」政策，「美元放水」繼續「水淹七軍」，通脹危機將始終懸在人們頭上。美國聯邦儲備委員會（簡稱「聯儲局」，Fed）早些時候已經宣布，將把短期利率至少未來五年維持在接近零的水平。聯儲局正在將原本為應對新冠肺炎疫情而採取的應急性的美元「放水」變為長期政策。按照美國花旗銀行的預計，美元將會繼續走低，歐元兑美元將會上漲，美債實際收益率同樣會下降，而風險資產和貴金屬價格則將走高。

美國國會也已經通過了高達9,000億美元的新一輪紓困和經濟刺激計劃，而即將就任的美國新一屆總統的拜登（Joe Biden）則已經承諾，一旦就任之後還期望推出總額高達近3萬億美元的投資計劃和高達2.2萬億美元新一輪紓困和經濟刺激計劃。如果事成的話，未來數年至少又將有5萬億美元衝進市場。

儘管，拜登希望通過增加向富人徵稅來支付財政擴張所需的資金。但是，根據美國國會預算辦公室公布的2020年美國政府的財政收支情況，目前，美國債務總量已經達到其國內生產總值（GDP）的98%。美國財政部數據也顯示，2020財年美國聯邦政府共預計支出將超6.5萬億美元，是2019年的1.38倍，是其總收入的1.86倍。美國根本無法還清自己所欠的債務。即使將利率降得再低，也不會帶來更好的情況。

在美元持續無節制的「放水」之下，美國股市正在經歷最危險的資本遊戲，並已經積重難返。（新華社）

對此，美國紐約聯邦儲備銀行前行長達德利（William Dudley）早已表示，「已經接近彈盡糧絕。」美國30年期抵押貸款的利率已經降到約為3%，如果再降低0.5個百分點，甚至是降到負利率，也不會帶來什麼不同的效果。較低利率帶來的刺激效應不可避免地會隨着時間消逝。而且降低利率將嚴重透支未來的經濟活動。10年期美國國債0.7%的收益率甚至無法彌補預期通貨膨脹率。

然而，面對聯儲局的警吿，2021年美國政府除了不負責任的繼續濫發美元外，卻毫無辦法。「金融資本市場」早已綁架了美國經濟，早已大到不能倒。而美國的特朗普總統在其任期內，不但沒有對這種畸形的經濟結構進行調整，反而繼續推高了它的風險。一旦這場依託「美元放水」維持的金融盛宴結束，世界經濟將出現比2008年金融危機更嚴重的災難。

因此，儘管每個人都看到了風險，也都知道美國根本沒有能力支付大規模經濟刺激所需要的資金，美國已經「彈盡糧絕」，但是給美國經濟的「輸血」依舊不能停止。尤其在新冠肺炎疫情肆虐的情況下，資本市場的繁榮似乎已經成為美國安慰自己的幻象。

即使是拜登成為美國新一屆總統，他也無法在短時間內扭轉美國在經濟結構上的畸形，相反，為了穩固政權，獲得更多的調整時間。拜登還會增強「美元放水」的力度。2021年的美元「洪水」不僅不會停止，而且還將常態化，並將無孔不入地衝擊全球各大經濟體，威脅世界經濟的復甦，尤其是將威脅中國的經濟發展。

這些美元直接投資中國的資本市場，會導致中國的槓桿率大幅提升；這些美元兑換成人民幣，就會導致中國央行不得不發行更多的人民幣，導致中國內部資本通脹；用這些美元增發出來的人民幣購買中國的地產、股票，中國的房價、股價就會繼續遭到爆炒。一旦這些資金再進入商品領域，中國的物價就會暴漲。這就是美元放水，人民幣出現對外大幅升值，而對內大幅貶值的原因。

對此，中國政府不得不對美國政府可能進行的新一輪美元「放水」，採取嚴防死守的策略。一方面依然高喊金融開放的口號，另一方面，加緊彌補金融監管漏洞，將金融開放重新定義為資金監管對實體產業投資的開放。儘管以中國目前的實力還不能阻止美國的肆意妄為，但是，中國可以在金融、銀行、房地產，以及內部經濟的資本收益預期上做出提前調整，其中「控樓市、去美元」將成為首要策略。通過建立「防波堤」和「導流渠」，將投機資本儘量擋在外面，將產業投資引進來。2021年預防「輸入性資本通脹」將是中國政府和民眾最為敏感的話題。