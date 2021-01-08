專家有話說｜民粹與反智合流　美國正承受民主異化的苦果

雖然無法扭轉選舉結果，但特朗普（Donald Trump）和他的支持者們依舊展開了不計後果的最後一搏。1月6日，美國國會本該完成確認選舉人票的程序，但過程被衝進國會的特朗普支持者打斷，美國政治遭遇極難堪的一幕。美國媒體用叛亂描述這場衝突。

美國大選讓「撕裂」成為外界討論時的關鍵詞。特朗普輸了大選，但拜登（Joe Biden）不得不面對7,400萬將選票投給特朗普的國民。這種撕裂，在1月6日有了現實的表達。

美國究竟怎麼了，如何看待當下美國民主所面臨的挑戰？圍繞以上問題，《香港01》訪問了北京大學美國研究中心主任、北京大學中外人文交流研究基地學術委員王勇。

2021年1月6日，美國總統特朗普的支持者於華盛頓出席集會。特朗普最終發表電視講話，稱雖然我們的選舉被竊取，但呼籲支持者回家。（AP）

01：1月6日，特朗普支持者湧入國會，示威遊行漸漸演變變成暴力行為，已經出現了死亡事件。《大西洋月刊》將這件事情表述為「在美國總統的鼓動下，武裝襲擊者正在襲擊美國政府的所在地，企圖發動政變」。你對此次美國華府暴力事件有何評價？

王勇：1月6日，美國國會出現暴力事件，背後原因大概有幾方面的因素。首先，與特朗普個人有關，作為政治素人上台的總統，再加上以自我為中心的性格，這次動亂特朗普脱不了干係。第二，他的政治主張、行事做派，從2020年的大選結果來看，還是受到了美國近一半選民的支持，在疫情如此嚴重的情況下，依然還有這麼多人支持他，足以說明美國社會政治經濟的嚴重撕裂。

特朗普代表民粹主義和保護主義，反抗美國在經濟全球化下，不平等的現象。這種不平等在過去的三十年中，不斷加劇，可以說美國社會的不平等程度已經倒退了一百年。當下，只有19%的美國人，對美國現狀、社會運轉方式表示滿意。有70%以上的人認為，權勢集團對公共政策的制定施加了太大影響。

美國社會撕裂，嚴重不公的情況，表面上看起來是兩黨，是紅藍州之間的撕裂，主要表現在沿海和內地的撕裂。由於美國社會的特殊性，種族關係緊張，不平等由來已久，儘管過去幾年這種情況得到了一些糾正，但實際上，種族歧視的問題一直深深的根植在美國的政治文化中。現在的美國白人也有了生存危機，他們會擔心，到了2050年左右，白人會成為美國的少數族裔。

1月7日，華府戒嚴。一名清潔人員在國會大廈清場。（Getty）

所有這些因素如不平等、種族問題、經濟全球化的後果疊加，再加上一位性格特殊的總統，社會分裂的局面越來越明顯。另外，疫情也起到了一定的作用，使得大選更加複雜化。總的來說，結構性因素和偶然因素合力，導致了當前的狀況。

特朗普之所以能採取可以稱之為「政變」的方式顛覆美國體制，能夠煽動這麼多人，根本原因在於美國政治經濟本身的撕裂。

01：西方世界主要領導人紛紛發聲，呼籲美國「停止踐踏民主」，在你看來，美國緣何從民主的燈塔國墮落成一個「壞榜樣」？是民主出現問題了嗎？

王勇：民主這個概念，在以美國為首的西方世界的推動下，被神聖化成為宗教一般的存在。它們在推廣民主的過程中，故意模糊民主可能有不同形式這一事實，也模糊了形式民主和實質民主之間的關聯和區別，只把民主當作一種宗教或者意識形態向全世界推廣。

這種情況下，美國國內的問題被忽略，所謂民主人權自由等概念，成為了西方霸權的工具。

特朗普支持者暴力示威，攻佔國會大廈（點擊查看大圖）：

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民主的問題其實非常複雜，西方社會在某種程度上嚐到了民主極端化的苦果。事實上，民主應該區分形式民主和實質民主。西方社會總結出來的形式民主大概包括一人一票、政黨政治、政黨競爭等內容，每個國家的政治傳統不一樣，表現形式也不一樣。

更重要的其實是實質民主，民主本身是作為一種手段，用來達到社會公平正義的目標，當形式民主被異化了，就不能解決社會的實質問題，不能帶來真正意義上的社會公平發展。

從這個意義出發，當前的美國民主遭到了失敗，看上去，美國不像它所宣稱的那樣美好。為什麼會這樣？主要因為美國的形式民主被大資本和權勢集團所綁架，退化為金錢政治，民主的結果只服務於少數人。這樣的民主還有一個很大的缺陷，可能會出現某個野心家，利用一些社會問題煽動民眾。

信息時代，社交媒體取代傳統媒體，過去統治階級自上而控制信息傳播的模式被打破，每個個體在社交媒體時代都成為了信息源，這使得統治階級、權力精英們對信息的控制，對人民思想的控制變得越來越難，這也是美國局面失控的一個重要原因。

今天的美國能生國會陷落這樣的事情，說明美國的國際軟實力在下降，美國帝國衰落將加劇。但其實，帝國衰落是有利於美國民眾的，美國可以因此節省下每年花費在海外過渡擴張，維護霸權統治的鉅額資金，這些資源可以轉而投放在國內，用來解決民生問題，改善美國社會存在的種種問題。

1月6日，數十萬特朗普支持者聚集於華盛頓，對「被竊取的選舉」抗議示威。（Getty）

01：談到信息時代對美國社會的改變，有一種觀點認為，現在的美國體制無法創造共識，只能製造分裂，對此你怎麼看？

王勇：我同意這個觀點。美國民主體制強調個人自由和權利的保障，但這個權利有利也有弊。美國政治文化的特點是極端個人自由，反對集體主義，懷疑國家和政府的作用，美國民眾有持槍的權利，就是為了保障他們可以反對政府的暴政，這是美國政治的特點。

極端個人主義的結果，在統治精英失去構建共識能力的情況下，社會遭受極端不公正時，個人自由反而阻擋了全國性政治共識的形成，政府也無法有效發揮協調建立共識、進行分配的作用。極端的個人權利，讓政客和個人都變得極端自私，疫情的考驗之下，美國體制這一弊端尤為明顯。

另一方面，極端的個人主義和反智主義結合，進一步加深了反智主義，中下層民眾的愚昧思想與陰謀家的煽動媾和，帶來了巨大麻煩。美國政治體制必須進行改革，要解決財富分配和社會公平的問題。美國過去被認為設計精巧的體制逐漸演變成美國政治的一個弊端，給美國社會帶來無窮無盡的動亂。再加上美國選舉過於頻繁，每四年一大選，中間還有一次中期選舉，一次選舉結束意味着下一次選舉的開始，政客疲於奔命，忙於選舉不能做出長遠規劃。

尤其在社會撕裂越來越嚴重的背景下，為了政治而政治的情況越來越多，可以說，美國體制和政治文化已經到了需要進行根本變革的時候。