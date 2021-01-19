特朗普爛攤子之二：經濟危機之下的拜登急救與革新

撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-01-19 21:00

在疫情高漲之下，美國經濟2020年預計收縮3.6%，雖然比歐洲為佳，可是其經濟走勢與此前樂觀人者的「V型反彈」預期相距甚遠。如今每周新領失業救濟金人數已見回升，而其截至去年12月的長期失業人數高達340萬，比去年2月升超過200萬。而根據去年11月數據，其貧窮率已升至11.7%，比處於疫情第二波的6月更高。 1月20日即將上任的拜登，如今已對種種經濟難題磨好利刀，準備好一上台就大展身手。

正如特朗普所言，美國失業率在2019年曾創50年新低，一切也是疫情之過。但疫情之過，不代表這不同時是特朗普之過。一方面，這有其抗疫失敗的問題；另一方面，特朗普任內唯一重大經濟政策成就，即其2017年的減稅政策，也犯上了經濟熾熱時「火上加油」的弊病，毫無必要地增大了政府赤字，無形中收窄了今天聯邦政府的救市空間。

1.9萬億救市為人民止血

拜登的應急方案是繼去年12月國會通過的9,000億美元刺激經濟方案後，再要求國會通過1.9萬億美元救市方案應急。當中可見四大目標。

一是要援助疫情下經濟困難的個人，並維持他們的消費能力。故此，拜登主張向每個人多派1,400美元，將額外失業救濟金提升至每周400美元，期限由3月底延至9月，並提供租金援助，將迫遷禁令由1月底延長至9月底，同時加大食物卷的支援，並資助因失去工作而失去醫療保險的人購買醫保。

二是要幫助疫情中受短期打擊的中小企捱過疫情，因此拜登計劃為之撥款150億美元；同時，拜登也希望人們在疫情漸見好轉後能重新創業，計劃額外提供350億美元的相關貸款或初創資金撥款。

美國國會參眾兩院將由民主黨控制。不過，由於參議院民主黨與共和黨議席均等，只靠副總統作為議長一票獲得多數，因此雙方有可能會達成權力分配協議。（美聯社）

三是救助各州財政和協助學校重開，因此要求對各州和地方政府提供3,500億美元資助，並再加1,700億美元助各級學校重開。

四是為各種抗疫措施提供更多資源，因此要求國會為國家疫苗接種計劃撥款200億美元，並再加500億美元擴展新冠檢測能力。

這1.9萬億的方案能否通過將由民主黨控制的參議院，將是拜登上台的第一大政治考驗。

平等的長遠經濟發展

在捱過疫情打擊之後，拜登已決定要及早推行更根本的經濟改革，一方面避免疫後經濟復甦貧富差距進一步加劇的所謂「K型反彈」（疫情之中股票等資產價值急升已造成此現象），另一方面也以另一種管治哲學重振美國經濟。

在其1.9萬億美元救市法案之中，拜登就加入了將如今美國聯邦7.25美元的最低工資提高至15美元的條款，以間接造就財富再分配。當然，這種提升很有可能是漸進式的，以避免對中小企僱主造成即時性的重大衝擊。但以政府之力提高最低工資似乎已是兩黨共識——例如去年大選由特朗普勝出的佛羅里達州就通過公投，決定於2026年前將最低工資提高至15美元。

為拜登提名為新任財長的前聯儲局主席耶倫（Janet Yellen）1月19日將在參議院就其任命進行聽證，屆時其財政哲學以及對聯邦政府負債的看法料將成為主要議題。（GettyImages）

除此之外，鑒於美國過去20年的私人投資增長速度比上世紀八、九十年代減少近半，而特朗普聲言能刺激企業投資的2017年減稅也沒有達成目標，加上氣候轉變、新能源、新科技等一系列挑戰，拜登預計將在2月公布其以基建為主軸的凱恩斯式政府投資計劃，以補充私人投資的不足，並應付新挑戰。

拜登本月中就點明這不只是傳統的修橋補路式的基建，而是包含資助技術創新、研究與發展、新能源，以及人員培訓在內的整體規劃。方案預設還會包括大手「購買美國產品」的政府採購項目。這一方面能在疫情之後創造就業，另一方面也能以資金及技術提升作誘因，吸引商家重建美國流失在外的產業結構。

當然，這些開支將由向富人和企業徵收更高稅項而達至。不過，拜登的計劃似乎無可避免會進一步增加現已超過美國國內經濟生產總值（GDP）的聯邦負債。這也是其財政政策哲學轉變的一部份：政府不應該看負債總額，而要看國債利息是否處於可以維持的低水平，特別是在經濟增長率高於利率的情況之下。

這種政府積極投資的經濟發展模式，以及其對於政府負債的新看法，將會是拜登革新美國經濟的主導思維。其成效如何，將是拜登任內經濟政策最值得觀察的要點。