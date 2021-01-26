俄羅斯示威｜普京的豪宅引起的公憤

撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-01-26 18:00

1月17日，俄羅斯反對派領袖、反腐積極份子納瓦利尼（Алексей Навальный／Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）回國後立即被捕。1月19日，納瓦利尼的團隊發表一篇關於「普京的宮殿」的政治揭秘，稱其為「世界上最大的賄賂」。1月20日，納瓦利尼敦促俄羅斯公民為他的被捕而上街抗議。1月23日，俄羅斯內橫跨11個時區的百多個城市都舉行了集會。

雖然俄羅斯和西方國家就「外部干涉示威運動」而相互指責，但他們都忽略了一個有趣的細節：從俄羅斯社會科學家們於1月23日示威活動現場分別進行的兩項調查顯示，示威者的數量空前，當中約有40%是生平第一次示威。

俄羅斯黯淡的經濟前景是否已經令新一代俄羅斯人變得愈發政治化？如果是這樣，這會否讓納瓦利尼及其盟友在今年的議會選舉前取得政治成果？同時，雖然納瓦利尼的被捕可能會提高他的政治認可度，但他在國內仍是一個邊緣人物。他真的能挑戰人氣高企的總統普京和執政的「統一俄羅斯黨」嗎？

主持1月23日民調之一的學者、俄羅斯國立高等經濟學院（Higher School of Economics）經濟學助理教授扎哈羅夫（Алексей Захаров）指出，在2019年8月10日的一次大型授權集會中收集類似數據時，首次參加示威的人數僅為17%，相比今次的42%，表明今天的俄羅斯人可能更願意挑戰普京的權威。

俄羅斯國立人文大學（Russian State University for the Humanities）的人類學家阿爾赫波娃（Александра Архипова）在Facebook上發表了第二個民調的類似結果，顯示大多數參與者的年齡在20歲或30歲左右。

是什麼推動着這群政治化的年輕人？俄羅斯專家認為在這些示威者中，有一部分人是被納瓦利尼的「普京的宮殿」短片瘋傳所引發對官員腐敗的憤怒推上街頭的。

「普京的宮殿」：反普京不代表支持納瓦利尼

納瓦利尼發布短片詳細描述了一件大規模的貪腐案，涉及俄羅斯總統普京在黑海的一座秘密豪宅，甚至指出豪宅地下內設秘密的暗堡和逃生隧道。這短片不但曝露了總統奢華的生活，還反映普京對權力漸逝的偏執。克里姆林宮否認了短片中的指控，但不能否認短片的效應。這表示俄羅斯社會越來越願意戳破貪腐以及反貪議題的動員力量。

扎哈羅夫在Facebook的一篇文章中指出，「調查普京宮殿的短片透視了一些驚人的指標……根據獲得的「讚好」數量，它很可能創下俄語短片（包括娛樂內容）史上最高記錄。」

然而，對於維也納大學高級俄羅斯研究員杜波伊（Alexander Dubowy）來說，短片的成功並不一定是納瓦利尼取得人氣的標誌。「很多示威者並不是納瓦利尼的支持者。示威並不是為了納瓦利尼，而是針對無處不在的腐敗現象。」

當天，示威活動在俄羅斯遠東、接近日本北部的庫頁島（又作薩哈林島／Sakhalin）拉開序幕的時候，聚集在地區政府大樓前的數百人高呼的是「普京是個賊！」事實上，在1月23日橫跨整個俄羅斯的集會中，主要高呼的口號不是「釋放納瓦利尼」，而是「普京下台」。

+ 7 + 7 + 7

今天的情況不難讓人聯想到半年前在遠東地區爆發的示威活動：雖然表面上是為了支持一位地方政客，但這些活動是生活在遠離莫斯科的普通俄羅斯人對中央政府表達不滿的一種方式，他們認為中央政府沒有兌現發展的承諾。

俄羅斯「沒有前途」

過去，普京經常將莫斯科的示威活動評為西方煽動的、城市精英們發起的無足輕重的戲劇。然而，最近的全國示威活動的規模使其更難被忽視。

一方面，普京對權力的控制力仍然很強，支持率也很高。允許他繼續執政到2036年的憲法修改，在2020年7月被選民廣泛接受，並總統的支持率一直高於60%。

普京1999年以來的支持率。（列瓦達中心網站）

但在另一邊，隨着俄羅斯經濟乏力的持續，普京的支持率也在慢慢下降。據知名民調機構列瓦達中心（Levada Center）統計，已經從2015年的90%下降到2020年11月的65%。

俄羅斯聯邦總統國民經濟與國家行政學院（俄語簡稱РАНХиГС）副教授庫爾巴卡（Николай Кульбака）在《莫斯科時報》（The Moscow Times）俄語版刊登的一篇文章中對最近的示威作出回應，他說，俄羅斯青年的政治活動性可以用越來越多的人認為他們在俄羅斯沒有前途來解釋：十年前，「新技術迅速湧現……資金湧入國防工業，商業在發展」，而如今，國內大多數行業都停滯不前，薪水微薄。據庫爾巴卡說，他的學生現在都希望能在公務員隊伍中找到一份高薪的工作，但擔心他們最終會面臨裙帶關係和腐敗的「玻璃天花板」。

這些經濟挫折不僅僅是新冠肺炎疫情的結果。雖然俄羅斯和其他發展中經濟體一樣遭受危機，但它對疫情危機的準備相對充分。

世界銀行最新的《俄羅斯經濟報告》指出，俄羅斯2020年的經濟衰退沒有原來想像的那麼嚴重，而且國家採取的政策，譬如提高失業金和養老金福利，有助於緩解危機帶來的最嚴重影響。其實，俄羅斯面對的經濟問題在於別的地方。

國際金融研究所（Institute of International Finance，簡稱IIF）副首席經濟學家里巴科娃（Элина Рыбакова）在接受《莫斯科時報》採訪時指出：「從短期來看，我們擁有穩定性——低政府債務、低外債和非常高的儲備。看起來很奇妙，但問題是，從中期來看，我們有（更大的問題）：無法產生增長。」

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，俄羅斯的中期增長潛力僅為每年1.6%，「對於俄羅斯經濟的人均收入水平來說是很低的」。如果沒有辦法創造更多的增長，在其他國家慢慢從疫情中恢復的時候，俄羅斯就有可能在經濟上落後，並不滿情緒又可能越來越嚴重。

A very sad thing about the current situation in #Russia is that after COVID recession it will take even longer before the average personal real disposable income returns to the level of 2013. The sceario on the chart is actually an optimistic one pic.twitter.com/FNnqhsDjXN — Tatiana Evdokimova (@Tatiana_Evd) April 7, 2020

在疫情之前，普京雖然阻止了俄羅斯經濟的斷崖式崩潰，卻難以阻止長達十數年的低燒式增長乏力，俄羅斯國民生活水平更持續下降：在2020年初，可支配收入水平較2013年水平下降8%，2020年疫情後則相對下降13%。庫爾巴卡說，在沒有理由相信未來會變得更好的情況下，俄羅斯年輕人很自然感到不滿，他們「走上街頭不僅是為了納瓦利尼，也是為了他們被剝奪的未來」。

兩個俄羅斯的硬漢

俄羅斯政治目前最關鍵的問題是：這種示威活動會不會繼續下去？在今年9月的議會選舉前，納瓦利尼的盟友們希望利用俄羅斯民眾積壓的挫折感帶着他們取得選舉勝利，然而他們的成功遠沒有把握。

對反對派來說，示威比較多的新手示威者是可以令反對派鼓舞的信號，但也應該注意到，即使在莫斯科，23日的抗議者數量也沒有超過2019年8月首都上一次大型示威運動時登記的峰值，當時有近5萬名示威者走上街頭。如果沒有新的政治事件進一步激發俄羅斯人的熱情，對普京來說，這次運動也不太可能比以往的運動構成更大的威脅。

2019年7月底，莫斯科有大量民眾上街示威，抗議政府DQ候選人。（路透社）

去年11月，列瓦達中心的一項調查發現，當被問及如果下周日舉行總統選舉，他們會選擇誰時，只有2%的受訪者將納瓦利尼列為第一選擇，而普京被55%的受訪者點名。

不能否認的是，納瓦利尼去年8月中毒事件和最近的示威活動確實讓克里姆林宮更難忽視他。此前，普京和其他官員都拒絕提及他的名字，以免給他帶來更多的人氣。然而，作為反對派領導人，納瓦利尼對這些示威活動寄予了很高的期望，他能否實現這些期望還有待觀察。

對大多數俄羅斯人來說，納瓦利尼並不是作為反對派政治家而聞名。他因積極揭露國家的腐敗而聞名，甚至涉及到國家主要領導人。

在普京過去20年建立的俄羅斯政治世界裏，他成功重塑了一個原本幾近支離破碎的俄羅斯，驅散了1990年代的寡頭，為國家帶來了難能可貴的穩定。可是，普京卻沒能驅散貪腐之惡習，也有一套全新的權力體系以普京為中心而建立。對普通俄羅斯人而言，儘管很少人認為有別人能夠取代普京，大多數人在選舉時也依舊會選擇普京，但這並不影響人們對普京的厭倦，以及對國家嚴重貪腐情況之不滿。

在這種情況下，納瓦利尼的性格又很符合俄羅斯傳統「硬漢」之形象，為他博得了不少粉絲，他也能動員大多數公民關注腐敗議題，向龐大的官僚體系施壓。雖然他的選舉影響力仍然微乎其微。

雖然兩人都是俄羅斯「硬漢」的代表，但在俄國舉政治上，納瓦利尼與普京還是相差甚遠。

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼指控總統普京於黑海擁有豪宅，佔地約7,800公頃，相等於39個摩納哥。（影片截圖）

示威會否影響九月的議會選舉？

過去，納瓦利尼一直在推廣所謂的「智慧投票」（smart voting）策略：一種旨在支持最適合擊敗政府的統一俄羅斯黨的候選人的投票戰略。然而，即使這一策略在2019年的莫斯科市議會選舉中是有效的，它也未能在其他城市取得重大勝利。

為了在今年取得成功，示威運動必須繼續動員俄羅斯人，直到秋季的選舉。雖然納瓦利尼的盟友普遍呼籲示威者下周末再次上街，但不太可能再持續7個月了。

誠然，即使是短暫的運動也可能有助於動員選民反對統一俄羅斯黨。在處理納瓦利尼的問題上，普京處於兩難境地：要麼接受示威者的要求，並且冒着損害自己權威的風險在選舉前釋放納瓦利尼，要麼繼續把他關在監獄裏冒着刺激反對派。

目前，繼續維持現狀的可能性還是最大：納瓦利尼繼續被關起來， 俄羅斯人繼續被頹廢宮殿的故事所激怒，普京繼續堅定地掌權。

普京的前演講撰稿人、被外媒廣泛引用的政治顧問加利亞莫夫（Аббас Галлямов）指出：「讓他（納瓦利尼）出來會調動智慧投票策略，這對克里姆林宮來說是一個很大的風險。」 同時，駐巴黎的俄羅斯政治分析家斯坦諾瓦婭（Татьяна Становая）表示，讓納瓦利尼在監獄裏作為烈士，可能使示威活動「成為普京執政20年來對當局最突出的挑戰」。

不過，除非示威活動真的在全國範圍內持續進行，否則這些激進的挑戰仍然匪夷所思。雖然正如上述民調所顯示的那樣，最近的示威活動表徵了俄羅斯政界可能發生了一些變化，但這種變化究竟意味着什麼還有待觀察。目前，繼續維持現狀的可能性還是最大：納瓦利尼可能會繼續被關起來， 俄羅斯人將繼續被頹廢宮殿的故事所激怒，但普京將繼續堅定地掌權。他的聲望和俄羅斯民生的緩慢惡化可能會讓普京擔心，但它們還未構成直接威脅。