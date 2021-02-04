如何處理緬甸政變是拜登對華政策的測驗

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-02-04 18:00

本周緬甸政變發展至今，昂山素姬（Aung San Suu Kyi）和緬甸總統温敏持續被關押。此前被扣押的緬甸各省邦首席部長（相當於省長）和議員於2月2日獲釋，但是所有獲釋人員將被要求留在家中。此次政變發生後引發國際社會普遍關注。中美歐以及東亞各國都對此進行了表態。

拜登上台前後，美國各方政要多次強調組建民主聯盟共同應對中國，可以說民主價值觀是美國彌合同盟友分歧的重要利器。此次緬甸政變是拜登上台後國際社會第一件事關捍衛民主價值觀的大事。美國如何處理，是否能聯合盟友強力捍衛民主價值，將成為檢驗美國對華政策的重要參照。

美國同盟友立場相同手段不同

整體來看美歐都對緬甸政變持譴責和反對的立場。

拜登政府的立場是如果緬甸軍方不「立即放棄在政變中奪取的權力」，並釋放活動人士和官員，美國可能恢復對緬甸的制裁。和美國立場相似的是英國。英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月1日譴責緬甸軍方發動政變，指必須釋放昂山素姬等人。英國外交部2月1日傳召緬甸大使，強調將與理念相近的夥伴合作，使用所有必要的外交手段，確保和平回歸民主。

美國提到可能恢復制裁，英國威脅使用必要外交手段，這兩國都為自己的立場附屬了可能採取的措施。

民主聯盟體系和夥伴關係網絡是確保美國全球領導地位的關鍵。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）是這一政策的核心執行者。（AP）

但歐盟的立場是要求釋放所有被非法逮捕的人員，尊重選舉結果。德國外長呼籲軍方立即釋放遭逮捕的政府和國會成員，包括昂山素姬。法國呼籲緬甸軍方領導人尊重去年11月的選舉結果，稱法方正密切關注緬甸發生的事件，並與「尤其是在聯合國」的夥伴討論相關應對措施。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）在一份聲明中表示：「我們呼籲（緬甸）軍方尊重法治，透過合法機制解決爭端，並立即釋放所有被非法拘留的文職領導人和其他人。」佩恩說：「根據2020年11月大選的結果，我們強烈支援和平重新召開國民議會」。日本外相表示，「我們要求釋放有關人員，包括2月1日被捕的緬甸國務資政昂山素姬。」他亦呼籲軍隊迅速恢復緬甸的民主政治制度。

上述這些美國盟友僅僅表達了觀點，並未威脅採取措施。

地區國家立場迥異美歐

而亞洲諸國的立場相較於歐美要求尊重選舉結果釋放昂山素姬，烈度更低。

拜登任命的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）明確表示，美國會將創建跨大西洋夥伴關係視為新政府外交政策的支柱。（AP）

韓國外交部官員2月1日表示，韓國政府密切關注緬甸政局，尚未接到旅緬韓國公民受害報吿。考慮到緬甸局勢可能發生變化，將全力維護在緬韓國公民和企業安全和權利。新加坡對緬甸局勢的發展「深表關切」，希望各方保持「克制」，並敦促各方為實現和平成果而努力。印度外交部深表擔憂。

菲律賓、泰國均稱不會干涉他國內政。柬埔寨說對任何國家的內政均不予置評。印尼外交部宣吿指，印尼非常關切緬甸的情勢，並呼籲同是東盟成員的緬甸，遵循東盟憲章的民主法治與憲政原則，透過緬甸現行體制，展現自制，以對話的方式解決各種挑戰與問題，避免情勢惡化。

政變發生前，緬甸爆發示威遊行抗議昂山素姬所在的民盟贏得選舉結果：

+ 2 + 2 + 2

越南外交部發言黎氏秋姮2月1日稱作為地區鄰國，同為東盟成員國，越南十分關注緬甸形勢發展。越南希望緬甸早日恢復穩定，以便建設和發展國家，致力於地區和平、穩定與合作，為東盟共同體建設作出貢獻。

馬來西亞外交部發表宣吿，「敦促緬甸各方遵守法治、透過和平對話與合法機制解決選舉爭端」，並重申「對緬甸民主過渡、和平程序及具包容性的經濟發展」的強烈支援。

可以看到，東盟諸國以及韓國印度等未就緬甸內政事務的孰是孰非做出判斷和定性，和歐美一些國家譴責緬甸軍方的做法迥然不同。

昂山素姬的支持者抗議政變：

價值觀黏合效用幾何

緬甸並非第一次發生政變，1990年民盟贏得選舉後軍方曾發動政變將選舉結果作廢，當時美國聯合盟友對緬甸進行了嚴厲經濟制裁，美國、歐盟、澳洲等都參與其中。這些制裁直到緬甸民主改革後才逐步取消。

現如今，緬甸再次發生政變，美國基於民主價值觀是否對緬甸制裁尚未確定，只是說有可能。歐盟等其他國家還尚未有明確的制裁表態。美國、歐盟、澳洲、印度、日本、韓國、東盟等相關方的立場，差異分化巨大。

緬甸是東盟國家，國家體量排名在世界第40之外，各方反應尚且如此分化。可以想象，面對世界第二大經濟體中國，美國以及盟友們在價值觀念上保持一致立場的阻力相當大。

民主或許是美國和諸多盟友的最大共同點，但不一定是美國和盟友的最大利益交匯點。價值觀不一定是最具粘合作用的催化劑。當今世界，國與國之間的關係越發衝破意識形態的壁壘，以國家利益作為根本衡量標準了。