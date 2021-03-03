拒絕追究沙特王儲責任　顯見美國利益大於民主人權

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-03-03 07:30

拜登（Joe Biden）民主黨政府是一個講究價值觀外交的政府，而且將人權和民主置於美國外交的中心位置，以此施壓美國眼中的獨裁和專制政府。但面對沙特阿拉伯這樣的地區盟友，在人權民主和美國利益之間，美國民主黨政府寧願放棄自由人權等普世價值觀，也要選擇美國自己的經濟和安全利益。

沙特阿拉伯記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被害兩年多後，拜登政府上周下令公開了被前任總統特朗普（Donald Trump）禁止公開的美國情報調查結果，即沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）批准殺害了卡舒吉。這一結論也符合土耳其政府情報部門當年的調查結果。隨後，拜登政府財政部和國務院宣布新的制裁措施，包括針對相關責任人的簽證禁令和資產凍結舉措，但對象都繞開了穆罕默德本人。

卡舒吉案發生後，美國政府一直拒絕制裁沙特阿拉伯王儲穆罕默德本人：

3月1日，美國新聞發言人普薩基（Jen Psaki）再次就拜登政府拒絕制裁穆罕默德進行了辯解。她提供的理由是：美國和沙特阿拉伯存在外交關係、美國不制裁和美國有外交關係的政府領導人、美國也沒有這樣做的先例，拜登政府也不想打破這個先例；美國已制裁穆罕默德下屬、對沙特阿拉伯政府也採取了批判立場；兩國該合作的地方還要開展合作。總之，普薩基強調，拜登政府當前決定符合美國利益。

也就是說，白宮認為，制裁穆罕默德個人不符合美國利益。

沙特阿拉伯是君主制國家，王儲和王室基本上代表沙特阿拉伯政府。而35歲的穆罕默德更是兼任副首腦、國防部長、經濟及發展事務委員會主席和政治及安全事務委員會主席等職位，掌控足夠的政治、情報和軍事權力。也就是說，他在美國平級接觸的人並非侷限於內閣。特朗普執政時期，通過當時的高級顧問庫什納（Jared Kushner）夫婦，穆罕默德甚至直通特朗普本人。

拜登競選時就說過要懲罰沙特阿拉伯政府，讓兇手擔責，但上台後，拜登又不得不考慮現實利益。

美國國內有聲音認為，穆罕默德作為政府領導人，下令殺人，理應受到制裁，包括旅行限制、資產凍結，或者至少拜登政府應該表態，不會和穆罕默德進行外交接觸。一些自由派美國記者甚至要求美國釋放明確信號，暗示沙特阿拉伯國王放棄選擇穆罕默德為接班人。國會當中也有人建言指，先讓國務院宣布針對穆罕默德的簽證禁令，然後再由國務卿在知會國會的情況下，對穆罕默德發一道豁免令。

2021年2月4日，拜登在美國國務院發表首個外交政策演講，副總統哈里斯和國務卿布林肯出席。（AP）

但根據美國媒體的報道，布林肯（Antony Blinken）領導的國務院根本沒有考慮過制裁穆罕默德的選項。布林肯上周已明確表態，沙特阿拉伯王室和王儲個人不會被制裁，美國同沙特阿拉伯的關係比任何個人更重要。美國採取的行動也是為了重新梳理同沙特阿拉伯的關係，使其更符合美國利益和價值觀。

何謂美國利益？沙特阿拉伯和美國存在石油換安全的利益關係。拜登政府需要向沙特阿拉伯出售武器，反擊在中東的親伊朗勢力，同時防止俄羅斯藉機強化和沙特阿拉伯的關係。拜登拒絕問責穆罕默德，就是擔心同沙特阿拉伯關係受損，進而影響美國軍售和地緣政治利益。

是否制裁穆罕默德，本來是特朗普政府時期早該解決的問題。但特朗普以卡舒吉不是美國公民（僅僅是美國居民）為由拒絕制裁穆罕默德本人，更何況特朗普也不關心民主與人權話題。而且，穆罕默德很有可能繼承王位，特朗普家族也重視和他的私人關係。在卡舒吉案發生後，庫什納夫婦依然將穆罕默德視為好友。

和特朗普政府不同的是，拜登提出了民主和人權等價值觀為導向的外交方向，外界對他的期待值更高。拜登下令公布情報結果，的確是邁進了一步。但就制裁本身而言，拜登的做法和特朗普沒有什麼大的差別。

這就是民主黨政府價值觀外交的尷尬困境。在現實利益的驅使下，民主和人權不再是道德判斷的價值標準。為了維護好同沙特阿拉伯的交易型盟友關係，美國自然會放棄所謂的民主與人權訴求，以保持石油經濟體系當中美國的霸權地位。所以，拜登推崇的所謂全球價值觀外交，在道德和邏輯上看，本身就存在很多漏洞。即便始終以美國利益優先，蒙羞的最終還是美國自己。