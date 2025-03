特朗普殺瘋了　中國必須吸取教訓

特朗普殺瘋了。上任後短短數周,他已經簽署簽署近百項命令,採取了400多項行政行動,創下了記錄。和第一任期的虎頭蛇尾不同,第二任期以來,特朗普在推行政策方面雷厲風行。

這前後的區別在於,第一任期,不管是特朗普還是美國國內,都對特朗普當選表示震驚。當時特朗普急需穩定政局站穩腳跟,根本沒有能力大刀闊斧推行政策。

但第二任期,特朗普整合了共和黨,並且在選舉中橫掃總統、參眾兩院多數席位。特朗普的個人政治威望達到了前所未有的高度。特朗普身邊雲集了支持他的各路能人異士。不管這些人是共和黨建制派還是保守派,亦或是MAGA派,都在特朗普這杆旗幟下雲集。

特朗普為什麼能夠如此大獲全勝?特朗普現象並不是偶然,他主張內部改革,外部收縮的美國優先政策,也不是偶然。

自由主義國際秩序下的美國奉行對外擴張政策。然而對外擴張的國家戰略紅利,被大財團大企業瓜分了,和美國國內的大多數普通人沒有關係。大國的威儀、大國的威望不能讓民眾感到與有榮焉。反對對外干涉、本國優先、排斥移民、保守主義,在美國有着深厚民意根基的原因就在於此。是國家的分配製度,是國家的發展成果沒有惠及普通人導致的。

對於中國來說,特朗普上台,絕不僅僅是給中國帶來戰略機遇期這麼簡單。美國單極霸權儘管已經衰落,但是美國從對外擴張走向戰略收縮的歷程,對中國來說仍然具有重要的借鑑意義。

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)3月6日在其社交帳戶發布影片,回顧上任44日的主要政績,其中包括簽署近百份行政命令及執行超過400項行政行動。特朗普揚言,美國已經強勢回歸(America is back),而美國的黃金時代才剛剛開始(the Golden Age of America has just begun)。(X@POTUS)