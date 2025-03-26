中日關係處於微妙窗口　北京對日戰略更需穩健

中日韓一場外交互動在上周末上演。在特朗普孤立主義政策產生的影響開始逐漸顯現的背景下。有媒體和分析人士認為，這場東亞地區的政治重頭戲是北京、東京、首爾集體抱團取暖的象徵，特別值得注意的是中國外長王毅借訪日之機對永田町和霞關的日本政治人物進行了一次「大規模」的外交行動，夯實關係，拉進距離，改善信任。有部分分析人士認為，中日關係會因特朗普而再次進入「蜜月期」。然而事情真的會如此發展嗎？2025年，中日關係接下來會怎麼走？



撰文：駐日資深記者海鳴



中日一系列外交互動後，中國國營媒體發布了「洋溢」的新聞通稿的一則「表述」卻給中日「友好」的氣氛帶來了意外的變數。日本政府通過外交管道向中方表達抗議稱，日本首相石破茂在與王毅的會見中沒有向中國媒體通稿所寫的那樣說話，中方的報道「不實」。其實，在過去，日本方面對中國官方媒體報道內容與雙方互動的實際情況有所出入的現象已經見怪不怪，中國官方媒體因為對國內宣傳需要，需要進行政治上的一些技術操作，日方也一直非常理解中方這種做法。

筆者認為，如此迅速的對中方報道進行正式外交抗議倒非常罕見。但這樣的時間點出現這樣的抗議恰恰說明了目前中日關係中存在的巨大的不穩定性，雙方可以在友好的氣氛下進行交流。但可能下一秒，這種友好氣氛就會蕩然無存。這在中日外交關係中，也可以說是未曾有過的，十分奇妙的一種狀態。而之所以會產生這種狀態，分析其原因時可以看到美國特朗普政府的影子。

中國外交部對於3月21日石破茂會見王毅的通稿，圖中文句為爭議所在。（中國外交部）

目前，中國和日本都面臨來自特朗普政府的巨大壓力，前者在全領域中，已經與美國展開了一場終極的戰略競爭角力，一些觀察家稱之「中美新冷戰」；而後者，則在關稅貿易問題和自身防衛問題面臨戰後以來前所未有的挑戰，日本傳統的以日美同盟為基礎制定戰略的基石正在被動搖，但顯然，比起已經對美方不抱任何希望的北京，日本首相官邸的政策制定者則更顯得搖擺不定。

東京的戰略意圖依然是觀望，一方面希望一定程度改善同北京的關係，以便在特朗普關稅大棒以及傳統的日美共同防衛政策出現變化時，使自身的經濟和安全保障狀態不至於陷入過度的被動；另一方面，則依然對白宮抱有期待，希望美國能夠維持兩國的傳統盟友關係，不論在經濟層面還是在安全保障層面，都會給日本留下「面子」。因此，筆者認為，在本次中日韓外長會的過程中，中日間的互動才會呈現如此矛盾的景象。這恰恰證明目前中日關係中存在的難以解決的結構性矛盾——美國因素。

日本首相石破茂（左二）3月21日在東京會見中國外長王毅（右二）與韓國外長趙兌烈（左一）（Pool via REUTERS）

那麼，接下來的中日關係的走勢將會如何呢？筆者認為，中日關係依然處於極度不穩定的狀態，很難說將會有重大改善。其實，在石破茂上台之初，中國方面和日本國內的友華人士曾經對其抱有期待，希望繼承田中角榮衣缽的石破茂能夠起到改善中日關係的關鍵作用。但是，由於本次自民黨執政聯盟在日本國會處於的弱勢地位，使得石破茂為維持政權穩定不得不採取很多妥協的政策，包括對日本國內的對華鷹派。

此外，近期，由於石破茂在與新當選自民黨所屬國會議員的宴會中發生了「10萬日元禮券門」事件，使其收到在野黨的嚴厲批評，並要求其下台，政權處於危機中。這也讓石破茂無暇改善中日關係，相反，對華適度強硬反而有利於其政權。在這樣的情況下，看似在中日韓外長會看似「其樂融融」的氛圍下，其實暗流湧動。

日本外相岩屋毅、中國外長王毅、韓國外長趙兌烈3月22日在東京出席第11次中日韓外長會議。（Reuters）

日本對中國在領土以及海洋活動等問題上本來就存有諸多不滿，更有中國禁止進口日本水產品給日本帶來的一定的經濟損失。因此，筆者認為，石破茂政權在對華問題上，可能僅限於在符合日本利益的領域上出現軟化合作的態度，但在絕大多數領域，特別是在軍事和中美角力最為激烈的高技術領域，日本將祭出對華超強硬政策。而就北京而言，筆者認為，在目前的情況下，在可以與日本強化合作的領域繼續強化合作，保持對日政策的柔軟性和靈活性非常重要。

中美對抗，特別是特朗普發動關稅戰後，料將變得更為激烈，因此拉住在東亞的美國最重要的盟友日本，是至關重要的外交手段。即便本次中日韓外長會中，中日關係出現了一些小的風浪和插曲，從北京的角度來說，依然不能動搖強化對日友好關係的總方針，穩健行事，藉此契機，改善兩國間的氣氛，推動兩國在應對美國特朗普政府的關稅政策等時，實現某種程度的步調一致。這對目前面臨特朗普政府強大壓力的北京來說，無疑是改善周邊地緣政治環境，緩解外交壓力的重要一環，是一種外交上的勝利。