贈議員逾5000元禮券被批違法　日相石破茂支持率跌至新低

石破再次為自己辯解，稱禮券是他自掏腰包買的，他不認為自己違反了《政治資金管制法》。但他承認「這個做法違背了社會公認的規範和廣大國民的情感」，並為此道歉。



日本首相石破茂被爆贈送禮券給新手議員後，民意支持率迅速降到上台後的新低。有近八成的日本市民反對他贈禮的做法，這料成為他繼續執政的絆腳石。

圖為2024年12月24日，日本首相石破茂於在東京出席記者會。（Reuters）

日本多家媒體星期一（3月17日）發表的民調都顯示民眾對石破不滿。其中，《朝日新聞》3月15日和16日進行的電話民調顯示，石破的支持率從上個月的40%下滑到26%，創下他去年10月上任以來的最低水平。反對他的民眾則多達59%，比上一次調查高了10個百分點。

民調也顯示，石破支持率下滑是因為有75%的民眾不滿他向初次當選的15名自民黨議員每人發放10萬日圓（約5200港元）禮券。這個做法被指可能違反《政治資金管制法》，該法律禁止個人向政客捐贈現金或禮券用於政治活動。

日本首相石破茂（左）2024年10月28日在東京自民黨總部舉行記者會（Reuters）

根據日本《讀賣新聞》和《每日新聞》的民調，石破內閣的支持率同樣已降至上台後的最低水平。

石破星期一再次為自己辯解，稱禮券是他自掏腰包買的，他不認為自己違反了《政治資金管制法》。但他承認「這個做法違背了社會公認的規範和廣大國民的情感」，並為此道歉。

自民黨參議院議長武見敬三星期天（16日）接受媒體訪問時則說：「我想問題在於他所給的十萬日圓不是一個小數目，這與民眾的送禮思維有差距是不可否認的事實，他有必要繼續做解釋。」

在日本銀行外飄揚的日本國旗，2024年3月攝於東京（Reuters）

日本2025年的預算案目前正在參議院內審議，石破力爭在月底通過。但是，自禮券問題曝光後，日本在野黨顯得不合作，在星期一的國會中，要求石破承擔責任的聲音大增。分析認為，禮券贈送事件極可能導致預算案流產。

針對石破支持率跌入谷底，自民黨秘書長森山裕星期一說：「我們將認真對待公眾輿論，努力恢復信任。」

自民黨派系的黑金政治已導致該黨在去年10月的眾院選戰吃敗仗，淪為少數派政黨，在國會內的發言權低落。《朝日新聞》指出，今年6月有東京議員選舉，緊跟着是參院選舉，石破的禮券風波若不盡快平息，將會對自民黨造成大傷害。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

