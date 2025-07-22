日本自民黨遭遇70年來最大敗　石破茂內外交困相位難保？｜去片

相信各位應該都記得，之前曾經有預言說日本7月5號會有大地震，但最終甚麼事都沒有發生。誰知道那個預言也不完全是錯的，地震原來是震到了日本政壇。



日本自民黨70年來最大敗仗，極右政黨強勢崛起：

日本最近舉行的參議院選舉，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟，在這次選舉中失去多數議席，是自民黨創黨70年來最慘烈的一次敗仗。到底為甚麼執政聯盟會輸得這麼慘？首相石破茂未來的政治前途會如何呢？

自民黨70年最大敗仗 「跛腳鴨」政府誕生

去年10月，石破茂接任首相之後，他領導的自民黨在眾議院選舉已經失利。他本來希望透過這次參議院選舉挽回劣勢，誰知結果是輸得更徹底。我們看看參議院議席的分布，就可以知道這次執政聯盟輸得有多慘不忍睹。

在125個改選議席當中，自民黨由原本的52席大跌到只剩39席，公明黨就由14席跌到8席。執政聯盟加起來只有47席，低於維持過半數所需要的50席。即使計算無須改選的75席，執政聯盟在參議院總共只有122席，也是過不了半數。

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當天，日本首相兼執政自民黨總裁石破茂在自民黨總部回答記者提問。（Reuters）

更顯着的是，右翼與極右政黨在這次選舉的表現都不錯。其中最特別的是，成立只有短短5年的極右翼參政黨表現遠超預期，它參考美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）經常說的口號，打着日本人優先的旗號，成功由只有1席飆升到14席。

在改選議席中，對華鷹派的日本維新會由6席增加至7席；而大力批評外勞問題、認為引入外勞是本末倒置的國民民主黨從原有4席大幅增加至17席；日本保守黨就從沒代表，增加到2席，成功進身參議院。

相反，偏向左翼的政黨就幾乎全部都失利，最大反對黨立憲民主黨僅僅保住原本的22席；社會民主黨也只是保住它唯一的1席。日本共產黨就由7席減到只剩3席。只有令和新選組算是好一些，由2席增加至3席。

這個是自民黨從1955年成立以來，第一次同時在眾議院與參議院都淪為少數派。在失去國會兩院控制權下，石破茂基本上已經變成一個「跛腳鴨」（Lame duck）首相，未來推行任何政策都會舉步維艱。

2024年10月27日，日本東京，首相石破茂（右）和前環境大臣小泉進次郎在自民黨總部向媒體發表講話時將一枚別針放在候選人名單板上。（Getty）

飛天物價惹民怨

到底是甚麼原因，導致日本選民對執政幾十年的自民黨，投下不信任的一票呢？答案就隱藏在每一個日本家庭的日常開支裏面，也是這次選舉最大的焦點－物價飆升。

在日圓持續貶值以及全球供應鏈不穩的大環境下，日本的物價真是升不停。據日本總務省的數據，今年5月不包括生鮮食品的核心消費物價指數，按年增長3.7%，創下了2023年1月以來的最大升幅。

好像一個麥當勞巨無霸漢堡，就從110日圓升到190日圓，漲幅去到誇張的73%，而其他日用品升幅也不小。

這些冷冰冰的數字背後，是日本民眾實實在在的生活壓力。其中，導致他們覺得最痛苦的是，每日都要吃的米愈來愈貴。在過去一年，日本米價足足翻了一倍。根據彭博社數據，到今年5月，一包5公斤的米，售價已經去到超過4000日圓，即超過220元港幣。

2025年5月31日，伊藤洋華堂（Ito Yokado）位於日本東京的一間店鋪中，可以看到政府為應對持續上漲的米價而釋出的儲備米。（Reuters）

通脹猛於虎，選民最期望的是政府能夠提出有效的應對政策。但是執政聯盟不但沒有具體的壓抑物價方案，還以財政問題為由，拒絕了降低10%消費稅的建議。這種態度，無疑是火上加油，令選民覺得政府完全離地，對他們的經濟政策徹底失望。

更值得關注的是，農民作為自民黨最核心的支持群體之一，這次也開始動搖。米價飆升，理論上對米農有利，但他們的處境反而沒有得到改善。在日本第四大稻米產地山形縣，有農民就公開批評新任農相小泉進次郎實施的政策，認為他只是懂得作騷，沒有長遠的農業政策。

一名68歲的農民受訪時就說，覺得沒有一個政客真正熟悉農業，選舉的時候常常掛在口邊，選完之後就沒人理，看不到哪一個政黨真正關心農民。這些怨言，正正反映出政府政策與民間疾苦的嚴重脫節。

2024年8月7日，日本埼玉縣，一名研究人員在埼玉農業技術中心（Saitama Agricultural Technology Centre）的稻田中工作。（Reuters）

美日貿易談判擾攘多月 突顯政府無能？

如果說物價高企是內憂，那麼來自日本「盟友」美國的威脅，就是導致石破茂政府雪上加霜的外患。

特朗普威脅要在8月1日開始，對日本進口商品全面徵收25%的關稅，但是貿易談判談了很久都談不攏。這麼高的關稅對於極度依賴出口的日本經濟來講，簡直是一個致命打擊。再加上美國之前已經對包括日本汽車在內的進口車實施了25%的進口關稅，導致佔日本全國就業人口8%的汽車產業叫苦連天。

數據顯示，日本今年第一季的經濟再度萎縮，首季實質GDP年率下滑0.7%，比市場預期差。石破茂雖然嘗試補救，派經濟再生擔當大臣赤澤亮正先後7次去美國磋商，但始終達成不到任何協議。特朗普甚至公開批評日本拒絕開放市場，令談判前景更加暗淡。

2025年4月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

諷刺的是，在一次訪問當中，特朗普甚至好像忘記了石破茂的名字，直接用「日本先生」（Mr. Japan）來稱呼他。相比昔日特朗普與安倍晉三一起打高爾夫球與自拍的畫面。這個細節，無疑加深了外界對石破茂在國際舞台上缺乏份量的印象，令日本外交上非常尷尬。

參政黨靠「日本人優先」異軍突起？

了解日本面對的內憂外患後，我們似乎可以大概知道為甚麼參政黨可以透過主張「日本人優先」成為這次選舉的最大贏家之一。

參政黨成功將經濟、民生之類的議題與移民問題掛鉤，主張收緊對外國人置業、參政與入籍等等的限制。再加上他們承諾，會逐步取消自民黨不肯取消的10%消費稅，成功吸納了大量不滿現狀的選民。

可是，我們也不能夠簡單這樣斷定，日本開始全面走向右翼民粹主義。因為這次選舉，除了參政黨之外，其他在野的右翼政黨議席也有增加。

圖為2025年7月20日，日本舉行參議院選舉，參政黨黨魁神谷宗幣向媒體發表講話。（Reuters）

相反，執政的自民黨同公明黨，同樣是右翼，卻迎來大敗的結果。這個現象顯示，與其說選民意識形態轉向極右，倒不如說他們只是厭倦了長期當政、表現無能的執政聯盟，特別是不喜歡石破茂本人。

選舉前的民調顯示，石破茂內閣支持度破紀錄降到只有兩成，不支持的主因是「對政府沒有期望」以及「缺乏領導能力」。而弔詭的是，支持他的主要原因，竟然是因為「沒有其他更合適的人選」。你就知道日本民眾，甚至是自民黨的支持者是多麼不滿意石破茂。

石破茂內外交困 距下台已不遠？

選舉慘敗之後，自民黨內部似乎已經出現「逼宮」的聲音。據日媒報道，黨內重量級人物、自民黨最高顧問麻生太郎，已經透露不會同意石破茂繼續執政。他認為石破茂須要為眾議院、東京都議會，以及這次參議院選舉的三連敗負責任。如果麻生太郎這個表態屬實，基本上等於向石破茂發出最後通牒。

目前，自民黨黨內有不少潛在的挑戰者，其中最受關注有兩位。一個是前經濟安全保障大臣高市早苗，她在選舉時已經暗示，如果自民黨選舉失利，她很可能會出面挑戰；另一位，就是前首相岸田文雄，如果他得到麻生太郎為首的麻生派支持，他東山再起的可能性也不低。

日本自民黨：高市早苗、岸田文雄及石破茂9月27日慶祝執政自民黨總裁選舉結束。（Reuters）

另外，這場政治危機也為美日關係帶來變數。8月1號的關稅死線快到，一個「跛腳」的日本首相，在談判桌上的籌碼只會更少。如果石破茂政府在未來幾個星期，繼續表現出束手無策的一面，引起黨內人士同民眾的不滿，他的政治生涯恐怕真的會一敗塗地。

總結來講，這次日本參議院選舉，是一次民怨的總爆發。在通脹高企之類的內部壓力，以及特朗普關稅戰的外部衝擊之下，日本民眾用選票對石破茂投下不信任的一票。

如今，自民黨長期不敗神話被打破，有分析甚至說日本政治未來將會由一黨獨大變成多黨的「戰國時代」。而石破茂的首相之路，也很可能已經走到懸崖邊緣。