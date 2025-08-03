專家：美歐貿易談判出賣經濟主權　歐洲成美國「專屬提款機」

一場史詩級的「反向殖民」僅需一次握手便完成了。在7月27日的蘇格蘭峰會上，歐洲各國領導人排着隊簽署一份等同於出賣歐陸經濟主權的協議，現場鏡頭閃爍，眾人笑容滿面。這一幕本該充滿諷刺，卻更令人感到悲哀。當年曾用一支鋼筆瓜分亞洲和非洲的帝國繼承者們，如今卻被一個靠「Truth Social」賬戶發言的美國總統肢解殆盡。



作者：香港大學亞洲全球研究院研究員、地緣政治分析師康丁（Sebastian Contin Trillo-Figueroa）



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）真正的成就在於，他讓叢林法則在國際關係中「合法化」。而尤其荒誕的是，歐洲竟如此心甘情願地配合着自我奴役。

蘇格蘭峰會是一次轉折點──標誌着歐盟徹底卸下作為一支「全球力量」的偽裝，正式接受了自己的新角色：美國的專屬提款機。

當布魯塞爾的官員們為與華盛頓達成的妥協歡呼時──包括接受歐洲出口商品15%的關稅，同時完全豁免美國貨物進口關稅──他們全然無視這場投降的本質。歐洲的公民們，切勿相信你們的領導人：這根本不是談判，而是歐洲在槍口下遭劫掠時，竟為劫匪的談判技巧鼓掌喝彩。

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Reuters）

事實上，待到特朗普第二任期就職典禮的煙花散盡，一個世界新秩序呈現出殘酷的清晰度。在這套權力算術中：美國威迫，中國遏制，歐洲只能屈從。

臣服的機制

特朗普的重新執政將跨大西洋關係從夥伴制重塑為有組織的勒索體系。2025年4月出台的所謂「解放日」關稅方案（基礎稅率10%，「對等」稅率高達50%）本質絕非是糾正貿易失衡或反制「不公平貿易行為」，而是將敲詐勒索上升為國家戰略。到最後，這項政策成為檢驗各國膽識的試金石：看誰會奮起反擊，誰將俯首稱臣。

特朗普的信息非常明確：要麼交錢，要麼迎接經濟崩潰。中國拒絕支付贖金，歐洲卻拱手上貢──這場自我欺騙的戲碼分三步上演：先是例行公事般地宣布反制關稅，諂媚者為這些虛張聲勢的表演熱烈鼓掌，只為保全顏面，根本無意（給美國）造成實質傷害。

接下來是不可避免的讓步，用「保持對話」「維護關係」等粉飾詞藻加以包裝。最終，歐洲領袖們的政治怯懦暴露無遺，其徹底投降被美化成「當前能爭取到的最優協議」。

蘇格蘭協議正是歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的治理、談判和領導能力缺失的集大成體現。這份協議內容包括：7500億美元的美國能源採購，6000億美元的額外投資，外加接受懲罰性關稅，卻未換回任何回報──這等條款若放在幾百年前，足以引發戰爭。

然而，歐洲談判代表卻在高爾夫球場上宣稱「取得勝利」，理由是「特朗普本可能提出更苛刻的條件」。總之，這邏輯就像一個家暴受害者感恩對方這次下手沒那麼狠。

中國的極簡主義示範課

北京看待歐洲蒙受的屈辱場景時，就像一位賭場老闆冷眼旁觀賭徒在必輸的牌面上瘋狂加注。中國應對美國施壓的方式體現出歐洲領導人難以理解的老練——那就是「說不」的能力。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右一）、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（右二）與美國財長貝森特（Scott Bessent，左二）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左三）舉行中美雙邊會談。（Reuters）

當特朗普升級關稅威脅時，中國用精準凌厲的方式反制。對稀土出口的限制立即造成了西方製造業的供應鏈危機，同時又巧妙避免了可能迫使華盛頓採取全面對抗的升級風險。

這一策略的傳達十分精準：我們能讓你痛苦，但我們的目標不在於此。到目前為止，選擇權仍在你手中。

隨後出台的6月稀土框架協議，進一步體現了中國的「戰術極簡主義」造詣。北京同意在嚴格許可制度下恢復有限的出口──既維持足夠的供應鏈穩定避免西方經濟崩盤，又保留充分的不確定性以掌握戰略槓桿。中方給了華盛頓體面台階，實則未讓出分毫實質利益。

而在同一時期，歐洲的表現卻完全相反。中國工廠在限制下依然保持生產，歐洲製造商卻因供應鏈短缺而叫苦不迭。馮德萊恩甚至抱怨：「我們都看到了中國利用出口限制進行脅迫的代價與後果！這種主導、依賴與勒索的模式至今仍在繼續。」

稍後，布魯塞爾一邊指責中國與俄羅斯的關係，一邊卻還要請求中國供應稀土。歐洲官員似乎完全無法意識到其中的矛盾：你不能在依賴對方的同時還對其說教。

最具諷刺意味的是，歐洲領導人把俄羅斯視作中國的附庸，殊不知歐盟自身已淪為美國的軍事經濟雙重附庸，甚至連「制服」都整齊劃一。

中國對歐洲的「遏制政策」同樣冷靜有力。北京在保持市場開放與外交接觸同時，並沒有對歐方的要求做出實質讓步。原因很簡單：歐盟已經多次證明，它寧可吞下懲罰也不敢做出反擊。

病入膏肓的「歐洲軟骨症」

歐洲的衰退源於對權力本質的認知混亂。歐洲領導人天真地認為，道德姿態可以取代現實籌碼，法律框架能夠約束那些只認實力、不認規則的行為體。

歐盟對俄烏戰爭的回應就是這種錯覺的真實寫照。布魯塞爾一方面制裁俄羅斯能源，另一方面卻通過繼續購買其能源，為莫斯科的戰爭機器輸血。2024年，歐盟為購買俄羅斯的能源支付了230億歐元（約2092億港元）。自衝突爆發以來，歐盟向俄羅斯輸送了相當於2400架戰機的軍費。官員們一邊禁止對俄羅斯的技術出口，一邊維繫着被歐盟領導人認定「最終服務俄方利益」的中國供應鏈依賴。

這種「精神分裂式」的安全政策同樣體現在軍費開支上：歐盟領導人同意將國防支出提升至GDP的5%──一個足以讓多數成員國財政破產的數字，卻沒有給出任何合理解釋，只是為了回應美國的要求。

凡爾賽條約（Treaty of Versailles）帶來的負擔都比這輕，卻觸發了一場世界大戰。這不是「責任分擔」，而是披着北約團結外衣的「朝貢式付款」。

蘇格蘭高爾夫峰會坐實了歐洲的戰略破產。歐洲談判代表本以為只要配合美國的要求，就能從「小跟班」升級為「不可或缺的盟友」。然而，他們的卑躬屈膝恰恰證實了自己的角色：不是值得商量的夥伴，而是待宰的金主。

馮德萊恩、歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席卡拉斯（Kaja Kallas）、歐盟委員會貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）之流先是否認自己簽下的現實，然後又對結果佯裝詫異，仿佛多年來自廢武功的官僚機構能突然通過點石成金的魔法重獲力量。

當你的勝利卻完美契合對手的利益時，那就不是談判，而是投降。這些人應該儘早下台，最好在徹底出賣歐洲剩餘的主權之前。

新世界秩序

正在形成的全球結構呈現三重格局：

第一層是美國的「強制勒索」。華盛頓已經發現，威脅盟友比說服盟友更有效，發布最後通牒比談判更容易獲得成果。美國通過這種方式拿到了實實在在的好處，例如軍工合同、能源訂單、零關稅市場准入等，毫無阻力。這標誌着美國從「聯盟領導者」徹底變成了「盟友掠食者」。

蘇格蘭的協議證明，赤裸裸的恐嚇足以迫使歐洲就範。既然可以靠外交豁免做「保護費」的生意，何必苦心經營夥伴關係？

圖為2025年7月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭為旗下度假村的新高爾夫球場剪綵。（Getty Images）

第二層是中國掌握的「克制威懾」。北京以選擇性施壓為主，避免走向徹底對抗，導致各方陷入不得不選邊站隊的困境。中國對稀土出口的限制重創了西方供應鏈，但並未引發戰爭。它巧妙地製造了槓桿，卻不封死退路。

這種治理之術堪稱「精準點穴」，而不是地氈式轟炸，只需施加恰到好處的痛感，便足以確保對手在下一次動手前三思。這種策略強化了中國的立場，樹立了先例，表明中國在未來的爭議中將以更平等的姿態與美國抗衡。

第三層是歐洲對美國的「從屬順從」，與對中國的「表演式強硬」。布魯塞爾為華盛頓的戰略野心買單，卻一無所獲，僅獲得「繼續存在」的許可；同時，它對中國指手畫腳，實際上卻仰仗中國的供應鏈維繫生存命脈。

歐洲領導人已經發現，屈服比抗爭更有回報：一邊做華盛頓的附庸、一邊當北京的「教師爺」，總比真刀真槍參與競爭來得容易。但歐洲被動姿態的悲劇，不僅在於損害經濟利益，更對其作為主權共同體的身份提出了根本質疑。

一個拒絕捍衛自身利益的政治實體，是否有資格宣稱代表了某種超越地理符號的存在？歐盟究竟是一個政治聯盟，還是將淪為向強權輸送資源的抽水機系統？

歐洲官僚們用虛妄的幻想自我安慰：幻想終將獲得美國的感激，幻想足夠的對美順從意味着能重獲全球話語權。這是典型的被殖民者思維——誤以為卑躬屈膝終會贏得尊重。但歷史早已給出否定的答案。

2025年6月25日，美國總統特朗普和北約秘書長呂特（Mark Rutte）在荷蘭海牙舉行的北約峰會上發表演說。（Reuters）

歐洲眼下面臨的根本問題十分直接：是否要在被動淪為兩極棋局中的永久附庸前，重新奪回戰略主動權？過去一周歐洲高層與中美之間的系列峰會已經給出了初步答案，但目前為止，其最終章尚未被書寫。

本文獲《觀察者網》授權轉載

