以色列被指用饑荒行種族滅絕　內塔尼亞胡窮兵黷武只為永續權力？

只有365平方公里的加沙地帶，在經歷以色列超過20個月的軍事行動後，社區、基本建設，醫療系統基本上已徹底夷平 。民眾無路可逃、食水同糧食被限制進入，加沙民眾廣泛飢餓，甚至出現餓死的驚人情況，糧食不足問題近月更是急促惡化。



以色列被指在加沙用饑荒施以種族滅絕：

7月28日，以色列兩大人權組織貝采萊姆（B’Tselem）和以色列人權醫生組織（Physicians for Human Rights）表示，以色列正對身處加沙的巴勒斯坦人實施「種族滅絕」（genocide），而其西方盟友有法律和道德義務阻止這種行為。

聯合國和​​不少國際人權組織，早已將以色列在2023年10月爆發的加沙戰爭中的行為，描述為種族滅絕，但這是首次有以色列人權組織用「種族滅絕」去定義這場戰事。

據聯合國發表的數據，2025年，加沙已發生74宗營養不良導致的死亡病例，其中有63宗是發生在7月份，其中包括24名5歲以下兒童。加沙的醫院不堪重負，自四月以來已治療超過 20,000名患有嚴重營養不良的兒童。

因應這場人道危機，法國近日表示將在9月承認巴勒斯坦國。英國和加拿大隨後亦宣布效法。一時之間，西方政府群起向以色列施壓，要求其解決在加沙發生的饑荒，究竟這場人道危機是如何發展到今時今日的地步？

2025年7月31日，塞浦路斯尼科西亞外交部，法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

加沙人要非餓死，要非被擊殺

自哈馬斯2023年10月7日突襲以色列，爆發新一輪以巴衝突以來，以色列軍隊就大量摧毀加沙的糧食基礎設施，並限制運載救援物資的車輛進入加沙。導致加沙有超過50萬人處於饑餓狀態。

來到今年的3月2日，以色列全面封鎖所有人道救援物資進入加沙，封鎖導致食品價格上漲高達1400%。數日後，以色列進一步切斷加沙主要海水淡化廠的電力供應，該設施負責為50萬名巴勒斯坦人提供飲用水。

國際特赦組織（Amnesty International）批評，以色列切斷食水的做法，意圖透過惡劣生活條件摧毀巴勒斯坦人民，等同種族滅絕。無國界醫生（Doctors Without Borders）則形容，剝奪巴勒斯坦人獲得飲用水屬於戰爭罪行。

2025年8月4日，在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），飽受飢餓折磨的巴勒斯坦人等候從慈善廚房領取食物。（Reuters）

4月1日，由於缺乏燃料和麵粉，聯合國糧食計劃署關閉所有在加沙的麵包生產設施。

5月26日，得到特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府和以色列政府支持、所謂的「加沙人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation），開始在加沙南部的拉法（Rafah），展開分發救援物資的工作，但短短兩個月時間，數以百計的饑餓民眾就在搶領物資時，被以色列軍人以各種原因「誤殺」。

2025年5月27日，加沙南部拉法（Rafah），巴勒斯坦民眾搭乘車輛前往由美國支持，加沙人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation）營運的援助物資派發點。（Reuters）

5月27日，至少3名巴勒斯坦人在物資站等候領取物資的時候，遭到以色列軍隊的槍殺。

聯合國和其他援助組織拒絕與加沙人道主義基金會合作，並指責其將援助政治化和「武器化」。聯合國和包括救助兒童會及樂施會在內的170多個慈善機構，指責加沙人道主義基金會違反人道主義，迫使200萬巴勒斯坦人進入過度擠擁的軍事設施，並幾乎每日都向尋求援助者進行襲擊。

截至7月31日，聯合國人權事務高級專員辦事處報告稱，自5月27日以來，有1,373名巴勒斯坦人在尋找食物時被殺害，其中859人在「加沙人道主義基金會」的物資附近遭殺害。以色列《國土報》引述不具名以軍士兵說，曾接到指揮官命令，向加沙人道主義援助物資分發點附近的人群開火，即使人群並無任何直接威脅。但以色列政府及國防部矢口否認向平民開火，還聲稱只是「鳴槍」。

來自以色列人道組織的「種族滅絕」指控

正因饑餓的景象、在物資分發點槍殺民眾的事件幾乎每日都發生，有關以色列對巴勒斯坦人進行「種族滅絕」的爭議再度引起廣泛關注。兩個以色列的人道組織近日也毫不避諱地直指以色列正在加沙進行「種族滅絕」。

按照以色列人權組織貝采萊姆發表的報告，「種族滅絕」的基本定義是：「故意、用暴力摧毀或企圖摧毀一個族裔、民族、宗教或種族群體，並對該群體造成嚴重的和無法彌補的傷害。」

以色列人權組織貝采萊姆指責以色列政府在加沙施以種族滅絕：

聯合國食物權特別報告員法赫里（Michael Fakhri）早在2024年就對此發出警告，他認為以色列正讓加沙陷入飢荒，這是種族滅絕。他指出：以色列政府已打造出最高效的饑荒機器。以色列在加沙的行為構成反人類罪，亦是戰爭罪。

旨在為聯合國和援助組織提供即時飢荒數據的綜合糧食安全階段分類（IPC），在7月發表報告指，「最嚴重的飢荒情況正在加沙上演」。

法赫里指出：「我們從未見過平民如此迅速、如此徹底地陷入飢餓，這是饑荒專家的共識。故意剝奪人們獲取食物顯然是戰爭罪。」

2024年5月，國際刑事法院就指控以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和前國防部長加蘭特（Yoav Gallant），透過讓平民饑餓作為戰爭手段，而犯下戰爭罪。

2024年10月31日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和時任國防部長加蘭特（Yoav Gallant）出席在米茨佩拉蒙（Mitzpe Ramon）附近軍事基地舉行的第70批戰鬥軍官入伍儀式。（Reuters）

法赫里強調，將現時在加沙發生的大規模飢荒歸咎於近月的封鎖，是對整件事的誤解。人們不會突然餓死，孩子們也不會那麼快就面黃肌瘦。這是因為他們長期以來一直被刻意剝削。以色列國自建國以來就一直將糧食當作武器。它可以而且確實會根據外界的壓力，放鬆或收緊其飢餓機器；在過去25年來，以色列一直在調整它手上的武器。

2024年7月，在加沙出現首批營養不良死亡個案後，包括法赫里在內的一群聯合國專家，就已經宣布加沙進入飢荒狀態。法赫里亦向聯合國提交一份詳細報告，揭露以色列數十年來對巴勒斯坦糧食生產和供應的控制。這種控制代表，當以色列在2023年10月宣布限制物資進入加沙的時候，加沙200萬人口中，有80%的人口依賴外界援助。

2025年8月2日，加沙，飽受飢餓折磨的巴勒斯坦人等候從慈善廚房領取食物。（Reuters）

然而，除了最近才開始空投物資，國際社會之前一直沒有採取任何實質行動，制止以色列在加沙讓巴勒斯坦人挨餓。以色列政府一早就在透過系統性地方法，破壞當地的糧食生產，破壞溫室、果園、農田，和阻止外界的援助來實現這一目標，這顯然違反國際法。

從網上的影片，我們見到巴勒斯坦人、嬰孩骨瘦如柴的畫面令人痛心，但以色列政府及其部份盟友仍堅稱，飢荒是運輸問題造成的，而非國家政策。內塔尼亞胡就多次強調：「以色列在加沙沒有饑荒政策，加沙根本沒有饑荒。」

在今年3月，以色列徹底禁止救援物資進入加沙後，饑荒問題急轉直下。

而在加沙人道主義基金會在5月開始運作後，情況變得更為混亂。聯合國原本在加沙擁有400個糧食分派點，而現時僅剩下加沙基金會旗下的4個地點。

即使按照以色列政府的數據，被送往加沙的物資數量遠低於他們可以生存的水平。今年3月和4月完全沒有物資可以進入加沙，5月份僅恢復到所需物資的3成左右，而6月和7月則只有6成左右。

不只加沙本地人無食物可吃，前去幫助救援的人道主義工作者也同樣在挨餓。

饑荒邊緣的國際表態？

首先，在7月24日，法國帶頭宣布會在9月的聯合國大會上承認巴勒斯坦國；英國隨後亦作出類似表態，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）提出如果到時候以色列不停止加沙戰爭、不承諾落實兩國方案、不停止吞併加沙或西岸的巴勒斯坦土地的話，英國將會承認巴勒斯坦國。

到7月30日，加拿大亦加入英法的行列，總理卡尼（Mark Carney）宣布將會在本年聯合國大會上承認巴勒斯坦，不過卡尼卻對巴勒斯坦自治政府開出了三個條件：巴勒斯坦必需從根本上改革政府管治、在2026年舉行沒有哈馬斯參與的選舉，並進行去軍事化。

就連內塔尼亞胡最忠實的盟友，美國總統特朗普都公然駁斥內塔尼亞胡指加沙無饑餓問題的說法。他在蘇格蘭訪問期間，話在電視機上看到很多饑餓兒童不會是假的，呼籲盡一切辦法將救援物資送到當地。

可是，特朗普回國之後，他的態度似乎又再轉變，國務院不只公開抨擊法國、英國、加拿大承認巴勒斯坦國的做法，而且特朗普自己也重新將戰爭持續的責任推在哈馬斯身上。特朗普繼續對以色列半縱容，而在以色列內部，要停止加沙戰爭也有巨大阻力，極右政客持續地推動推動吞併加沙、繼續擴大西岸的非法猶太定居地，但內塔尼亞胡對於執政聯盟內部的極右黨派更為依賴，如果他同意結束戰爭，政府必然倒台，內塔尼亞胡將要面對貪腐案審判。

儘管以色列國內，都有不少左翼要求停戰，但內塔尼亞胡為了維持自己的政治壽命，滿足極右派的胃口，繼續為加沙的人道災難、饑餓問題「洗白」，允許外國社會空投物資，甚至自己也加入空投行動，緩解國際社會的壓力。以色列同哈馬斯達成停火未見曙光，就算再多英國、法國這兩個聯合國安理會成員表態承認巴勒斯坦國，但只要美國一票反對，承認巴勒斯坦國只會留於象徵性質。

2025年5月21日，以色列耶路撒冷，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會時發表講話。（Reuters）

究竟西方國家向以色列的施壓能否奏效？內塔尼亞胡會收手嗎？還是會在特朗普的撐腰下，繼續再進一步侵佔加沙，讓這場人道災難延續下去？