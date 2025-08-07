10天限制最後24小時　俄羅斯依然是美國的噩夢

7月29日，美國總統特朗普給俄羅斯設定了10天的最後期限，要求俄羅斯與烏克蘭達成和平協議，否則將面臨美國新的制裁。特朗普近日也時常表示，他對俄羅斯總統普京「十分失望」。明日，8月8日就是「最後時限」。



中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所烏克蘭研究室主任趙會榮分析，特朗普對俄不斷施壓，與戰場、國內、個人等多重因素有關。



首先，因應戰場形勢變化。就在特朗普表態的這段時間內，俄軍在戰場上迅速推進，使烏克蘭在幾個重要戰略方向上面臨極大壓力。如果再拖延50天，戰局恐不堪設想。甚至有人諷刺，特朗普留給普京50天時間以完成夏季攻勢。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日表示，基於中國購買俄羅斯石油，或許會對中國進一步徵收額外關稅。(Reuters)

其次，關聯國內政治。俄羅斯發動夏季攻勢且進展迅速，凸顯特朗普未兑現停火止戰的競選承諾。他需要通過對俄示強挽回顏面，呼應國內支持對俄強硬的選民與國會鷹派議員，為明年中期選舉爭取有利態勢。

再次，體現特朗普的個人風格與一貫「打法」。藉助話語製造威懾效果，以影響對手的政策和行為，進而影響局勢發展。同時，貫徹交易思路，以無成本的施壓威懾促成利益最大化的交易。

從示好到示強，特朗普對俄態度看似變化且不斷調整說法，其實背後有不變的邏輯，就是以上三點——主導局勢、顧及國內政治需要以及本人的交易型風格。

10天達成和平協議幾無可能，雖然有消息，8月6日，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）與普京的密談持續了整整三小時。但其實，很清楚的一點是：戰場上拿不到的，談判桌上也別想拿到。普京不可能退讓的，那就要問普京的訴求美國是否能達成。

至於，特朗普威脅會對俄羅斯採取強硬措施，無非就試圖調用經濟和軍事手段壓俄羅斯停戰。經濟手段方面，更嚴厲制裁俄羅斯，包括先前威脅徵收100%關稅，以及實施二級關稅。軍事手段方面，向烏克蘭提供「愛國者」反導系統等防禦性武器，甚至不排除「放行」進攻性武器，並繼續對基輔提供軍事和情報支持。

但無論是繼續武裝烏克蘭還是制裁俄羅斯，兩套手段各有限制，效果恐打折扣。這些是否會對俄羅斯起作用，或者起多大作用呢？

其實，特朗普力推烏克蘭停火這個事情，一旦推動停火失敗，對美國來說將是更大的麻煩。目前果然是在朝這個方向發展。儘管特朗普在推動停火之初提出的修復美俄關係或解除制裁對俄具有相當的誘惑力，但普京不會不從當年蘇聯被美西方忽悠解體的悲劇中吸取經驗教訓。

2025年6月25日，美總統特朗普（Donald Trump）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在荷蘭海牙舉行的北約峰會期間舉行會晤。（Reuters）

目前，推動停火無功，特朗普可以說是有些惱羞成怒，不但與俄方隔空「叫陣」，還派出了兩艘核潛艇部署到相應地區，同時還向烏克蘭恢復了軍援。但而俄羅斯又豈是被嚇大的？在特朗普出爾反爾以及歐洲對俄敵意升級的情況下，俄羅斯已經無路可退。

面對如此俄羅斯，美國能拿出的底牌無非就是這些了。很簡單，俄羅斯不能輸，輸掉戰爭即意味着徹底毀滅；而美國的這樣那樣的制裁，有用早就制服俄羅斯了，但顯然傷敵一千自損八百，那做好與俄羅斯直接開戰嗎？那自然不是特朗普的選擇。在「決心」這塊，特朗普的雜念還是太多。如此局面，24小時後，普京其實有充分準備，而特朗普恐怕還在撓心撓肺。