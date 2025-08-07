印媒曝莫迪將訪問中國　時間敏感並非只因被特朗普徵稅

據印度新德里電視台、《印度斯坦時報》等媒體6日消息，印度總理莫迪（Narendra Modi）將於8月31日至9月1日訪問中國並出席上海合作組織天津峰會。路透社也做了相同報道，稱是一位直接了解情況的政府消息人士將莫迪訪華的安排告訴了路透社。

路透社報道說，莫迪此次訪問中國天津，參加上海合作組織峰會，這將是他自2018年6月以來首次出訪中國。報道還提到，「中印關係在2020年有爭議的喜馬拉雅邊境發生衝突後急劇惡化。」

該報道還說，去年10月，中印領導人在俄羅斯金磚國家峰會期間舉行會談，促成了兩國關係緩和。「這兩個亞洲鄰國目前正在逐步緩解兩國間阻礙商業和人員往來的緊張局勢。」中印雖然有邊境問題的很大分歧，但是雙方都不願意彼此關係因邊境問題失控。

值得注意的是，就在媒體報導莫迪即將訪問中國之前，特朗普（Donald Trump）剛剛對印度實施嚴厲的關稅懲罰措施，白宮周三宣佈，對印度徵收額外25%的關稅，從而使對印度的總關稅達到驚人的50%。這是美國對亞洲國家所徵關稅中最高的。

在此之前，特朗普曾威脅，因為印度從俄羅斯進口石油，要對印度輸美商品徵收「懲罰性」關稅，並聲稱要讓印度和俄羅斯經濟「一起完蛋」。

特朗普對印度態度的驚人轉變，吸引了媒體和評論人士的廣泛關注。而莫迪在這一敏感時點傳出將訪問中國，更是讓人浮想聯翩。

針對美國總統特朗普發出的若繼續購買俄油，印度將面臨額外關稅懲罰的威脅，印度外交部當地時間8月4日發表強硬聲明，批評美國的指責「毫無正當性且不合理」。（印度外交部）

曾幾何時，無論是民主黨政府還是共和黨政府，美國對待印度的態度都相當積極。尤其特朗普第一任期將亞太戰略調整為印太戰略後，印度的地位更是猛然升級，將印度拉攏為美日印澳四方安全對話的一員。2020年10月美印簽署《地理空間合作基本交流與合作協議》（BECA）後被廣泛認為雙方已經是準軍事同盟的關係。

印度也想借中美對抗機遇，承接從中國轉出的國際投資，複製中國崛起故事，並增強自身與中國對抗實力。近年來，印度一邊利用新興大國的身份在西方世界備受禮遇，一邊利用和中國關係不睦的標籤填補美西方同中國脱鈎斷鏈留下的空白，吃盡了中美對抗的地緣紅利。

莫迪自2014年主政印度以來頻繁訪問美國。他在特朗普第一任內也曾先後在2017年和2019年兩次訪問美國。拜登政府時期，2021年9月、2023年6月、2024年9月三訪美國。2025年2月，特朗普上任後不到一個月，莫迪就到訪美國，是繼以色列總理、日本首相和約旦國王之後，特朗普2.0時代接訪的第四位國家領導人。

在特朗普4月開始徵收全球對等關稅之前，2025年2月莫迪訪美期間美印就開始談及關稅問題。當時為了彌合貿易逆差，印度計劃和美國達成數十億美元軍火交易，並進口更多美國石油和天然氣，以縮小兩國貿易逆差，並設定到2030年將雙邊貿易額翻一番至5000億美元的目標。

但是半年過去了，當日韓歐等各方都同美國達成了15%左右的關稅共識後，開始得比任何國家都早的印度卻被特朗普公開處刑，公開威脅開始加徵更高水平的25%的關稅。如今又以從俄羅斯進口石油為由，對印度進一步實施25%的懲罰性關稅。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在舉行的聯合新聞發布會時握手。（Reuters）

印度認為自己的身份地位無可替代，太久的美印蜜月讓印度誤以為自己是西方世界的一員，是餐桌上的分食者。殊不知在利益面前，印度只能充當美國利益的輸送者而不是分食者。對美國來說，印度從來不在餐桌上，而是在菜單上，是美國牽制中國的工具和籌碼。直到被特朗普大棒暴捶，印度開始認識到在美國心中的真正地位。

莫迪在美印關係惡化後訪問中國，未必是要拿中國做籌碼來反制美國，提升自己在美方眼裏的份量。中印關係緩和是兩國的共同期待。在特朗普對印度徵收關稅後傳出莫迪訪華可能只是一個時間巧合，但時間敏感，無法不讓人產生一些合理想象。

事實上，莫迪雖然對美方抱有不切實際的期待，也不是完全沒有政治智慧。莫迪一直是在從印度利益的角度平衡與大國關係。作為一個成熟政治家，他不可能不知道一個穩定的中印關係對印度的重要意義。

中印是世界上最大的兩個發展中國家，也是人口最多的兩個國家，兩國人口合計佔到全球近35%。兩國同時又是鄰國，是金磚國家組織成員和兩個最活躍的經濟體。兩國雖然有歷史恩怨和邊境糾紛，以及在全球南方國家的主導權爭奪。但在很多重大地區和全球事務上，也有相同利益。兩國都想繼續發展自己，不願意被邊境摩擦被人綁架利用。莫迪訪華是兩國關係緩和的必然結果，不代表印度要用中國反制美國。