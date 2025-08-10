歐洲烏克蘭遭邊緣化　美俄元首8.15會晤或成「雅爾達會議2.0」？

美俄兩國元首已經敲定，即將在當地時間8月15日於阿拉斯加舉行會談，會談重點是實現烏克蘭長期和平的方案。據《紐約時報》當地時間8月9日報道，就在此時，由於在這場會談上「沒有上桌」的歐洲擔心被邊緣化，以及擔心美俄在歐洲沒有參與的情況下將所達成協議強加於烏克蘭，歐洲和烏克蘭領導人當天在倫敦郊外與美國高級官員會面，旨在了解俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的立場，並確保美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）明白其中的利害關係。



兩名聽取了會議簡報的歐洲官員透露，這場會議由英國外交大臣林德偉（David Lammy）和美國副總統萬斯（JD Vance）共同主持，烏克蘭及歐洲多國高級官員出席。會晤中，歐洲各國表達了對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的支持，並試圖強調，特朗普應該考慮歐洲各國的共同觀點。兩名歐洲官員還強調，美蘇領導人過去在雅爾塔會議上「瓜分歐洲」的時代早已一去不復返。

英國外交大臣林德偉（David Lammy）和美國副總統萬斯（JD Vance）2025年8月9日在英國與烏克蘭和歐洲盟友代表進行4方會談。圖為2人與烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）、烏克蘭國家安全與國防委員會主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）在會議期間合照。（X@DavidLammy）

歐洲官員表示，歐洲人一如既往地支持烏克蘭的立場，堅稱停火必須先於任何領土變更談判，烏克蘭不會將俄羅斯未實際佔領的領土交給俄方，任何協議都必須附有安全保障，包括美國的安全保障，而特朗普此前曾表示，歐洲人必須對烏克蘭在達成協議後的安全負責。歐洲官員還堅稱，美俄不能越過烏克蘭人或歐洲人的立場達成任何協議，儘管目前烏克蘭加入北約不切實際，但他們同時重申北約不會對烏克蘭關閉大門的一貫立場。

據英國《金融時報》當地時間8月9日報道，澤連斯基當天發表影片講話，也駁斥了特朗普此前在社交媒體上所發關於與俄羅斯達成的和平協議可能涉及「部分領土交換」的說法，他堅稱烏克蘭人「不會將自己的土地送給佔領者」。

《紐約時報》報道稱，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）剛剛訪問俄羅斯並會見了普京，他原定以影片連線的方式參加會議。歐洲人目前首先關注的是，想要了解普京與威特科夫究竟討論了哪些關於結束俄烏戰爭的解決方案。

2025年4月11日，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）在聖彼得堡（Saint Petersburg）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談，2人會面時握手。（Reuters）

報道稱，俄方長期以來一直堅持要求，希望任何協議都能承認其對克里米亞以及烏克蘭東部其他四個地區（盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和扎波羅熱）的控制權。但有跡象表明，俄羅斯可能願意降低這一要求。

歐洲人了解普京的提議，他要求俄羅斯控制克里米亞和烏克蘭整個頓巴斯地區，包括盧甘斯克和頓涅茨克，這兩個地區目前尚未被俄羅斯完全控制。作為回報，普京將同意停火，凍結其他地區目前的戰線，包括赫爾松和扎波羅熱周邊地區，俄軍目前也控制着這些地區的一些地方。而烏克蘭人則希望先停火，然後再討論領土問題。

歐洲人擔心特朗普和普京會自行達成協議，然後試圖將其強加於烏克蘭。據兩名歐洲官員稱，他們正試圖向特朗普強調，烏克蘭必須參與談判，美蘇領導人過去在雅爾塔會議上「瓜分歐洲」的時代早已一去不復返。

「聽特朗普總統的描述是，他和普京即將迎來類似於他們自己的『雅爾塔時刻』——歐洲內部的邊界由大國決定。」事實上，早在今年3月17日，《紐約時報》就曾將當時特朗普和普京時隔多年後的再度通話，與歷史上的「雅爾塔會議」類比——丘吉爾、斯大林和羅斯福這「三巨頭」在1945年參加的那場會議，將歐洲大陸劃分為與美國結盟的西方和由蘇聯主導的東方，形成了後來冷戰時期的勢力範圍。

1945年，英國、美國和前蘇聯領袖在雅爾達會議（Yalta Conference），有指當時與會者均是一邊品嚐亞美尼亞的酒，一邊商討戰後重組。圖為三國領袖（左起）邱吉爾、羅斯福和史太林。（Getty Images）

《紐約時報》也承認，今時不同往日，現在俄烏衝突和1945年的情況有很多不同，但文章援引一名學者的觀點認為，當前世界的地緣政治格局確實特別類似於二戰結束時的局面，大國在尋求通過談判建立新的全球秩序，就像當年「三巨頭」在雅爾塔重新繪製世界地圖那樣。

這名專家還指出，除了各方在俄烏和談中就領土問題展開拉鋸戰以外，特朗普上台後對於格陵蘭島、巴拿馬和加拿大的一系列威脅論調，也印證了其觀點的合理性。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）當地時間8月9日在與澤連斯基、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和德國總理默茨（Friedrich Merz）通電話後，在社交媒體上發文稱：「烏克蘭的未來不能沒有烏克蘭人的參與，他們三年多來一直在為自己的「自由和安全」而奮鬥。」 馬克龍補充道：「歐洲人也必然會參與到解決方案中，因為這關係到他們的安全。」

圖為2025年5月10日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）、法國總統伊馬克龍（Emmanuel Macron）和英國首相施紀賢（Keir Starmer），在基輔向陣亡烏克蘭陣亡將士紀念牆獻花致意。（Retuers）

當地時間8月8日，特朗普在社交媒體上「預告」和普京的會談信息時，曾透露和平協議可能涉及「烏克蘭割讓領土」。而澤連斯基當地時間8月9日發表影片講話強硬表態：「烏克蘭領土問題的答案已寫入烏克蘭憲法。沒有人會偏離這一點——也沒有人能夠偏離。」

「烏克蘭已準備好做出能夠帶來和平的真正決定。任何對我們不利的決定，任何不考慮烏克蘭的決定，同時也是違背和平的決定。」澤連斯基說道。

有烏克蘭高級官員告訴《金融時報》，俄羅斯的提議包括凍結烏克蘭東南部前線，前提是基輔方面同意從其仍控制的頓涅茨克和盧甘斯克東部部分地區撤軍。烏方官員們表示，俄軍在赫爾松和扎波羅熱地區控制的大片土地以及蘇梅和哈爾科夫地區的小片區域也可能會成為談判的議題。過去，基輔方面一再堅稱，「割讓領土」在談判中不會有任何進展。

《紐約時報》指出，最近幾週，隨着特朗普和威特科夫尋求快速解決多個棘手問題，以及這些問題對地區的影響更為深遠，美國和歐洲對俄烏衝突和加沙衝突的態度出現了巨大分歧。

當地時間8月6日晚間，在威特科夫與普京會晤後，特朗普向歐洲領導人作了簡報。當時，特朗普概述了普京提議的概要，包括土地交換的想法，這引起了歐洲官員的恐慌。兩位歐洲高級官員表示，特朗普沒有透露普京提議的細節，但暗示擬議的土地交換將包括俄羅斯對整個頓巴斯地區的控制。

2025年8月6日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）會見美國中東問題特使維特科夫（Steve Witkoff，右）。（Reuters）

自那以後，歐洲和烏克蘭一直試圖弄清普京的提議，但情況依然撲朔迷離。尤其令人困惑的是，扎波羅熱和赫爾松地區將會發生什麼？那裏的戰線會持續僵局嗎？還是普京會堅持其最初的立場，要求烏克蘭也交出這些地區，包括俄羅斯目前佔據的一座關鍵核電站？

報道稱，歐洲人致力於保衛一個主權獨立的烏克蘭，並將俄羅斯視為自身的主要戰略威脅。因此，俄羅斯的提議，以及特朗普和普京可能達成協議並試圖將其強加給澤連斯基的風險，促使歐洲想要努力確保華盛頓方面在美俄元首阿拉斯加會談之前聽取他們的意見。

此外，歐洲人還在極力爭取讓澤連斯基參加到與特朗普和普京的會晤中，但俄方迄今為止拒絕了這一要求。歐洲人也希望自身能夠在談判桌上佔有一席之地，儘管這被認為不太可能。目前，美國國務卿魯比奧一直在與歐洲同行磋商，討論即將舉行的峰會。

諸如德國總理默茨這類歐洲領導人，讚揚了特朗普為促成俄烏停火所做的努力，他們還繼續鼓勵特朗普向普京先生施加更多經濟壓力。歐洲方面認為，儘管普京在國際舞台上遭到孤立，但他仍看重與美國舉行峰會的形式意義，儘管他對解除制裁感興趣，但並不認為自己需要作出重大讓步。

歐洲人宣稱，對俄羅斯做出過多讓步只會滿足其進一步擴張的欲望，尤其是在波羅的海地區。

2025年3月6日，比利時布魯塞爾，烏克蘭總統澤連斯基與歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在出席歐盟特別峰會期間接受訪問。（Reuters）

愛沙尼亞外交部長查赫克納（Margus Tsahkna）當地時間8月9日在社交媒體X平台上發帖稱：「如果邊界可以通過武力改變，那麼任何邊界都不安全。」他還補充：「主權和領土完整是全球穩定的基石，我們不會獎勵侵略，無論是在烏克蘭，還是在任何地方。」

拉脫維亞外交部長布拉熱（Baiba Braže）稱：「公正、持久、有尊嚴的和平是我們所有人的願望，烏克蘭人更是渴望的。這種和平必須讓烏克蘭參與其中，並維護其主權和領土完整。」

而在當地時間8月8日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）則警告稱，歐洲在烏克蘭問題上面臨被「邊緣化」的風險，並建議召開歐洲 - 俄羅斯峰會。他表示，若歐洲想掌握自己未來的決定權，「就不能像孩子一樣關上門鬧情緒」。

「如果俄美峰會舉行，那是好事，因為終於可以實現和平，」歐爾班接受媒體採訪時表示，「但歐洲人將被排除在外，我們將在管理自己大陸安全事務方面被邊緣化。」他補充說，應「儘快」召開俄歐峰會討論戰爭問題，無論是在可能的俄美會議之前還是之後。

但歐爾班認為，法國總統馬克龍和德國總理默茨應「代表歐洲進行談判」。他反對歐盟機構領導人主持俄歐峰會，並批評他們「對俄羅斯的知識儲備不足」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

