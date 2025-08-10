特朗普8.15與普京會晤　美英歐烏4方今先進行會談　討論俄烏停火

英國首相府發言人8月9日表示，英國外交大臣林德偉（David Lammy）和美國副總統萬斯（JD Vance）將於同日稍後在英國與烏克蘭和歐洲盟友進行4方會談，討論俄烏戰爭停火相關事宜，料包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）即將於15日進行的會晤。



英國《衛報》報道，這次4方會議是應美國的要求舉行，討論美方推動烏克蘭和平的行動，以及烏方可如何支持這項和平計劃。該會談將於9日晚上在英國肯特郡舉行。

2025年5月27日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭，右）。（Reuters）

英國首相府發言人在聲明中表示，在4方會談開始前，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）已與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，討論了特朗普關於結束俄烏戰爭的提案。

發言人稱，施紀賢和澤連斯基都對特朗普盼結束戰爭的願望表示歡迎，並同意各國必須繼續向普京施壓，迫使他結束俄烏戰爭。

2025年8月8日，美國副總統萬斯（JD Vance）在英國肯特郡塞文奧克斯（Sevenoaks）與英國外交大臣林德偉（David Lammy）會晤。（Reuters）

特朗普8日宣布，他將於15日在美國阿拉斯加州（Alaska）與普京舉行會談，又指結束戰爭將涉及俄烏領土交換；而澤連斯基翌日在社交媒體X上表示，烏克蘭人不會將自己的土地交給佔領者。