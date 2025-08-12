薩克斯公開去信以外長：別把數百萬猶太人捲入以色列反人類罪行

引言：著名美國經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網絡主席薩克斯（Jeffrey Sachs），在出席8月5日聯合國安理會會議後，在8月9日向在會議上發表演講的以色列外長薩爾（Gideon Sa'ar）致公開信，就以巴衝突在加沙地帶造成大量巴勒斯坦平民傷亡表達意見。

薩克斯為猶太裔。他在信中指，薩爾宣稱以色列是「猶太民族的主權國家」是撤底的謊言，薩克斯指，以色列只是「其公民的主權國家」。但以色列政府試圖將其他數百萬猶太人捲入反人類罪行。

H.E. Gideon Sa'ar

Foreign Minister

我寫這封信是在你8月5日聯合國安全理事會演講後寫的。我參加了會議，但會後沒有機會和你交談。我想分享我對你演講的看法。 在你的演講中，你未能認識到為什麼幾乎全世界，包括許多像我這樣的猶太人，都對貴國政府的行為感到震驚。我同意世界上大多數人的觀點，以色列正在進行大屠殺和飢荒；而你不會從你的演講中知道這一點。

你未能承認迄今為止以色列已造成約18,500名巴勒斯坦兒童死亡，《華盛頓郵報》最近列出了他們的名字 。你將以色列軍隊對平民的大屠殺全部歸咎於哈馬斯，儘管全世界每天都在觀看以色列軍隊在接近食物分發點時冷血殺害飢餓平民的影片片段。

你對20名人質的餓死表示哀嘆，但卻沒有提到以色列餓死200萬巴勒斯坦人。你沒有提到，正如《以色列時報》 所記載的，你們的總理多年來一直積極資助哈馬斯 。

無論你們的疏忽是出於愚鈍還是敷衍，如果不是你們試圖將我和其他數百萬猶太人捲入你們政府的反人類罪行，這些疏忽對以色列來說都將是一場悲劇。你們在聯合國會議上宣稱以色列是「猶太民族的主權國家」。這完全是謊言。以色列是其公民的主權國家。我是猶太人，也是美國公民。以色列不是我的國家，也永遠不會是。

您在演講中關於猶太人的措辭暴露了我們之間的隔閡。您把猶太教稱為一個民族。這確實是猶太復國主義者的構想，但它與兩千年來的猶太信仰和生活背道而馳。我和數百萬其他猶太人拒絕接受這種觀念。對我以及以色列以外的無數其他人來說，猶太教是一種倫理、文化、傳統、法律和信仰的生活，與民族無關。兩千年來，猶太人生活在世界各地無數的國家。

2025年8月11日，在加沙城，Irheem家族多名兒童在以色列一夜空襲中喪生。（Reuters）

事實上，巴比倫塔木德的偉大拉比賢者們明確禁止猶太人大規模返回耶路撒冷，並告訴猶太人要回到自己的家園（《巴比倫塔木德》, Ketubot 111a）。可悲的是，猶太復國主義者開展大規模運動，包括提供財政補貼和恐嚇手段，誘使猶太社區離開自己的家園、語言、文化和與其他居民的關係，以吸引他們來到以色列。

我走遍了世界各地，訪問了幾乎空無一人的猶太教堂和撤離的猶太社區，只剩下少數年長的猶太人，而這些少數剩下的猶太人堅稱，他們的社區曾經與非猶太人多數和平和諧地生活在一起。猶太復國主義削弱或終結了我們在世界各地無數充滿活力的同宗教信徒社群。

2025年8月5日，美國紐約，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）在聯合國安理會會議上展示了以色列人質的照片，指其受到饑餓威脅。

諷刺的是，1917年，當猶太復國主義者說服英國政府發表《貝爾福宣言》（Balfour Declaration）時，內閣中唯一的猶太人埃德溫·蒙塔古爵士卻強烈反對，聲稱自己是英國公民，只是碰巧是猶太人，而不是猶太民族的一員： 「我堅決主張，根本不存在一個猶太民族。例如，我的家人，他們世世代代都生活在這個國家，除了或多或少信仰相同的宗教之外，他們與其他國家的任何猶太家庭在觀點或願望上都沒有任何共同之處。」

在此背景下，也值得回顧的是，《貝爾福宣言》明確無誤地指出：「任何行為都不得損害巴勒斯坦現有非猶太社區的公民權利和宗教權利。」猶太復國主義未能通過這項考驗。

貴國政府致力於永久佔領整個 巴勒斯坦 ，並以暴力和無情的方式反對巴勒斯坦建立一個主權國家。利庫德集團1977年的創始綱領對此毫不掩飾，並公開宣稱 「在約旦河與大海之間，只有以色列擁有主權」。為了實現這一目標，以色列將巴勒斯坦人民妖魔化，並透過大規模飢荒、謀殺、種族清洗、行政拘留、酷刑、土地徵用和其他形式的殘酷鎮壓對他們進行肉體摧殘。貴國自己也無恥地宣稱「所有巴勒斯坦派別」都支持恐怖主義。

2025年7月20日，加沙地帶，圖為汗尤尼斯地區的納賽爾醫院中，一名母親哀悼自己餓死的3個月大的女兒。（Reuters）

您在聯合國安理會會議上的對應方巴勒斯坦大使曼蘇爾卻持截然相反的觀點。他明確指出：「解決方案是結束非法佔領，結束災難性的衝突；是實現巴勒斯坦國的獨立和主權，而不是摧毀它；是落實我們的權利，而不是繼續剝奪我們的權利；是尊重國際法，而不是踐踏國際法；是落實兩國方案，而不是讓巴勒斯坦人遭受種族滅絕、種族清洗或種族隔離的『一國』現實。」

以色列幾乎與全世界為敵，試圖阻止兩國方案。目前， 已有147個國家承認巴勒斯坦國，很快就會有更多國家承認。 最近， 170個聯合國成員國 投票支持巴勒斯坦人民的政治自決權，只有6個國家（阿根廷、以色列、密克羅尼西亞、諾魯、巴拉圭和美國）表示反對。

您的發言完全忽略了國際社會在2025年7月29日舉行的「實施兩國解決方案高階國際會議」上發表的強而有力的《關於和平解決巴勒斯坦問題及實施兩國方案的紐約宣言》。就在您在聯合國安理會發表演講的一週前，該會議召開了。

沙特阿拉伯和法國共同主持了那次高級別會議。全世界的阿拉伯和伊斯蘭國家都呼籲以色列在遵守國際法和符合兩國方案的尊嚴的前提下，實現和平並實現關係正常化。您的政府拒絕和平，因為它的目標是統治整個巴勒斯坦。

2025年8月11日，半島電視台工作人員聚集在總部多哈的攝影棚，悼念在以色列空襲中喪生的5名同事。（Reuters）

以色列的極端主義立場僅存一線希望，迄今為止，美國是唯一支持以色列的，其他大國則束手無策。我們也應該承認，美國迄今為止支持以色列的一個重要原因是：基督教福音派新教徒認為，猶太人在以色列的集會是猶太人遭受詛咒或皈依的前奏，也是世界末日的前奏。這些人正是你們政府的盟友。至於美國民眾的整體民意， 目前對以色列行動的反對率高達60%，支持率僅32%。

部長先生，您提到的全球性反感是針對貴國政府的行為，而非針對猶太人。以色列內部正受到狂熱和極端主義的威脅，而這反過來又導致全世界的猶太人和非猶太人都對以色列表示不滿。對以色列生存的最大威脅並非阿拉伯國家、巴勒斯坦人或伊朗，而是由內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）和格維爾（ Itamar Ben-Gvir）領導的以色列極端主義政府的政策。

兩國方案是以色列生存的必經之路，也是唯一之路。你或許認為核武和美國政府是你的救贖，但如果以色列繼續對巴勒斯坦人民實施嚴重的不公正，那麼殘暴的權力也將化為烏有。猶太先知們一再教導我們，不公正的國家不會長久存在。

您忠誠的，

Jeffrey Sachs

紐約市

本文轉載自Common Dreams