面臨經濟挑戰 中國仍是唯一能抵抗美國關稅霸權的國家

8月12日，中美發布斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明，宣佈暫停實施24%的關稅90天。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國貿易官員將在未來兩三個月內與中國貿易官員再次會晤，討論兩國經濟關係。此外，兩國還在為即將舉行的元首會晤做準備，唯會面時間和地點還沒有對外公布。

特朗普（Donald Trump）4月挑起「解放日」關稅戰後，中美先是互相加碼報復將關稅推高到日常貿易斷絕的驚人程度，而後接連在瑞士日內瓦、英國倫敦和瑞典斯德哥爾摩舉行三輪高級別對等會談，雙方都在努力尋找一條避免兩敗俱傷的談判道路。

同一時間，印度因為從俄羅斯進口石油，被特朗普政府追加徵收25%關稅，從而使對印度總關稅達到50%。是美國對亞洲國家所徵關稅中最高的。

另一個發展中的經濟大國巴西，也遭到特朗普政府關稅狙擊。以巴西前總統博爾索納羅遭「政治迫害」為由，特朗普宣佈對巴西征收50%關稅。美國是巴西的貿易順差國，2024年美巴貿易順差約為70億美元。

對特朗普政府的懲罰性關稅措施，印度和巴西政府都覺得極不公平。巴西副總統兼發展、工業、貿易和服務部長熱拉爾多•阿爾克明表示，特朗普宣佈對巴西商品徵收新關稅是不公平的。他委屈滿滿地說，「我看不出有任何理由要對巴西提高關稅。巴西不是美國的問題，這一點需要強調。美國確實有貿易逆差，但對巴西是順差。在美國對我們出口的產品中，十中有八都是零關稅的，不需要繳稅。」

印度外交部在被徵收關稅後於8月6日發布聲明重申，美國對印度加徵關稅等行為「不公平、不公正、不合理」，印度將「採取一切必要行動」維護國家利益。

莫迪一直自詡和特朗普是朋友，還公開給特朗普站過台。(Reuters)

印度和巴西在各自反對美方徵稅的同時，還互相抱團取暖。8月7日，印度總理莫迪和巴西總統盧拉的辦公室公布兩國元首進行了電話交談，討論了一系列廣泛議題，當中包括美國對兩國商品徵收的關稅，強調捍衛多邊主義的重要性，以及「應對當前形勢挑戰的必要性」。

但無論巴西還是印度的反對聲音，在華盛頓均未引起回應。兩國均缺乏與美談判的籌碼和對美國關稅進行反制的實力。特朗普將於8月15日與俄羅斯總統普京在阿拉斯加會晤，美俄關係回暖，但加給印度的關稅是否會取消無人可知。

不僅巴西和印度遭到特朗普關稅的無情打擊，日本、韓國等美國在亞洲的盟友，加拿大、墨西哥等美國北美共同市場的貿易夥伴，歐洲、英國等美國的傳統盟邦，也無一不被特朗普政府以單邊霸凌方式強迫簽訂不平等關稅協議。這些國家也曾經歷過類似於巴西和印度的憤怒，但在特朗普逐個擊破後，最後都被迫屈從了特朗普。

觀察這輪加稅行動可以發現，特朗普欺負了世界各國，只有一個國家欺負不了，就是中國。在中國面前，美國的最後通牒和關稅大棒統統無用，換來的只有對等回擊。

同時中國配合對稀土出口實施管制，迫使美方軟化態度，與中國通過在第三國對等談判方式解決衝突，不僅獲得美國特朗普政府的尊重，還贏得了其它被美國關稅霸凌國家輿論的尊敬。

中國經濟正面臨挑戰，消費疲軟和經濟社會信心不足讓決策層頭疼不已，但得益於中國人的抗爭精神和過去四十年積累的工業實力，中國仍成為世界上唯一一個有膽量、又有實力對抗特朗普關稅霸權的國家。

中美關係最終會怎樣不得而知，特朗普的決策充滿了隨意性和不確定性。但可以肯定的是，特朗普想以霸凌他國的方式霸凌中國，必定會遭到中國猛烈反擊。