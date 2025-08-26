想得諾貝爾和平獎想進天堂 特朗普要先制止以色列

現年79歲的特朗普（Donald Trump）有兩大夙願，一是得諾貝爾和平獎，二是進天堂。

他不僅把結束俄烏戰爭作為角逐諾貝爾和平獎的資格條件，還希望以此為資本，提升他進天堂的幾率。他日前在接受霍士新聞（Fox News）晨間節目採訪時說：「如果可能的話，我想試着進入天堂。我聽說我的表現不太好，我聽說自己在圖騰柱的最底端！但如果我能進天堂，這會是其中的一個理由吧。」

沒有人懷疑特朗普想盡快結束俄烏戰爭的意願。幾個月以來，他一直在圍繞如何結束俄烏戰爭佈局，這也是他大選期間的一個承諾。為此，他不僅對烏克蘭和歐洲拳打腳踢，極盡言辭羞辱與政治施壓，還對俄羅斯軟硬兼施，在恢復對烏克蘭軍事援助的同時，頂着盟友質疑及輿論壓力和俄羅斯總統普京在阿拉斯加進行了歷史性會晤。

但特朗普能不能結束俄烏戰爭，目前還是未知數。因為這場戰爭的一方，俄羅斯，是一個政治外交完全獨立的大國，俄羅斯會從自身利益出發決定是戰是和，特朗普根本做不了普京的主。歐洲雖然是美國的「小弟」，缺少戰略自主能力和意識，但是他們在這場戰爭中也有自身的利益，難保不會成為特朗普結束戰爭努力路上的絆腳石。

倒是有另一場更慘絕人寰的戰爭，如果特朗普願意制止，不費吹灰之力就能做到。這場戰爭就是以色列正在加沙實施的種族滅絕行為。

人間煉獄

肇始於2023年10月7日的本輪以巴衝突，迄今已持續近兩年時間。這場始於巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）對以色列襲擊，以及以色列對哈馬斯實施前所未有的報復並將報復對象無限擴大到所有加沙巴勒斯坦人，甚至外延到地區其他國家的行動，從衝突的烈度、持續時間，以及地區和國際影響看，已經演變為1982年第五次中東戰爭以來最嚴重、最血腥、最慘無人道的一場戰爭。而位於衝突核心地帶的加沙，則成了人間煉獄，成為以色列內塔尼亞胡政府及以軍實施無差別屠殺和種族滅絕的罪惡之地。

2025年8月21日， 多名巴勒斯坦兒童在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的一間慈善廚房等待領取食物。（Reuters）

根據加沙地帶衛生部門的統計，截至當地時間8月17日，以軍在加沙地帶的軍事行動已經造成61,944人死亡、155,886人受傷。其中大部分是婦女和兒童。持續近兩年的無差別轟炸，讓加沙這塊僅有365平方公里的土地基本被夷為平地，民眾無路可逃，生活和醫療物資供應陷入崩潰。而以軍以飢餓為武器的滅絕人性行為，又使得慘劇爆炸性放大，導致有超過50萬人處於飢餓狀態。

尤其自今年的3月以來，以色列全面封鎖所有人道救援物資進入加沙，並切斷了加沙主要海水淡化廠的電力供應，進一步加重了加沙的人道災難。根據聯合國兒童基金會（UNICEF）發布的報告，加沙每天有28名兒童被殺害於以軍轟炸和飢餓。在一些難民營及醫院，一些小孩子甚至餓到連哭的力氣都沒有。

更令人憤怒是，以軍在對加沙地帶封鎖的同時，甚至對領取人道救援物資的加沙民眾實施襲擊，使得救援物資成為屠殺加沙難民的誘餌。

統計顯示，自5月27日受美以支持的「加沙人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）開始在加沙南部拉法（Rafah）分發救援物資的工作，短短不到三個月時間，已經有1,938人在領取物資時遭襲死亡。僅8月23日凌晨到傍晚，就有51人死亡，其中16人是等待領取援助物資者。聯合國和其他援助組織因此拒絕與加沙人道主義基金會合作，並指責其將援助政治化和武器化。聯合國和包括救助兒童會及樂施會在內的170多個慈善機構，指責加沙人道主義基金會違反人道主義，襲擊領取救援物資的難民。

天怒人怨

以軍在加沙的暴行在世界範圍引發廣泛抗議。2024年11月21日，位於蘭海牙的國際刑事法院對以色列總理內塔尼亞胡及其前國防部長加蘭特發出逮捕令，指控他們在過去13個月的加沙戰爭中，犯有反人類罪和戰爭罪。聯合國和不少國際人權組織，早已將以色列在加沙的戰爭中針對平民的無差別屠殺和解餓行為，描述為「種族滅絕」。國際特赦組織（Amnesty International）也批評，以色列切斷食水的做法，意圖透過惡劣生活條件摧毀巴勒斯坦人民，等同種族滅絕。

聯合國食物權特別報告員法赫里（Michael Fakhri）早在2024年就對此發出警告，他認為以色列正讓加沙陷入饑荒，這是種族滅絕。法赫裏指出：以色列政府已打造出最高效的饑荒機器。以色列在加沙的行為構成反人類罪，亦是戰爭罪。他說：「我們從未見過平民如此迅速、如此徹底地陷入飢餓，這是饑荒專家的共識。故意剝奪人們獲取食物顯然是戰爭罪。」

8月20日，以色列軍事車隊在加沙進行演習。(Reuters)

自衝突爆發以來，美國多地爆發過針對以色列屠殺的示威行動，特別在大學校園，而且還有其他相關暴力事件。2024年2月25日，25歲的美國空軍軍人亞倫•布殊內爾在華盛頓特區自焚。2025年5月1日，兩名以色列外交官在在華盛頓猶太博物館外遭槍擊身亡，槍擊者在被捕時高喊「自由巴勒斯坦」口號，凸顯事件的背後與以軍在加沙的暴行密不可分。

以軍的屠殺行為連讓一直和美以站在同一戰壕的歐洲都不看不下去。過去一年多來，歐洲主要國家及歐盟的領導人多次對以色列進行抨擊，敦促內塔尼亞胡結束在加沙的屠殺行為。進入今年以來，法國、英國、加拿大等均表示將在9月承認巴勒斯坦國。如今他們正在就此與美國及以色列進行外交博弈。

7月28日，甚至連以色列的兩大人權組織，貝採萊姆（B'Tselem）和以色列人權醫生組織（Physicians for Human Rights）都表示，以色列正對身處加沙的巴勒斯坦人實施「種族滅絕」（genocide），而其西方盟友有法律和道德義務阻止這種行為。

美國的角色

是什麼讓以色列如此泯滅人性，敢天下之大不韙？答案只有一個，美國。是美國毫無底線的縱容支持，給了以色列哪怕被全世界譴責，被國際刑事法院通緝，也敢搞種族滅絕的底氣。

以色列的行為其實給美國的利益，特別是美國的國際形象帶來了嚴重傷害。從美國利益來講，及時與以色列進行切割，或更進一步通過自己對以色列的影響叫停戰爭，制止以色列在加沙的種族滅絕行為對美國也是好事。但是，因為猶太人通過選舉制度和遊說制度對美國政策進行有效綁架，使得美國哪怕自身利益受損，也不得不為以色列的行為背書。

而美國總統自身，在這個過程中表現得更是言不由衷，甚至可以說是相當扭曲。

這張2025年8月19日從以色列一側拍攝的照片中，可以看到位於加沙邊境地區被摧毀建築。（Reuters）

拜登任內被以色列搞得焦頭爛額，民意暴跌，成為其被迫棄選的原因之一。拜登本人對內塔尼亞胡的「不聽話」更是咬牙切齒，甚至公開威脅要顛覆內塔尼亞胡。但是，對內塔尼亞胡咬牙切齒的拜登，卻持續為以色列在加沙的屠殺和在中東更廣泛範圍內頻繁發動的戰爭提供軍火與情報、外交支持。

正是在拜登任內，2024年5月1日，就在風起雲湧的校園抗議浪潮中，美國國會眾議院通過了《反猶太主義意識法案》，旨在定義並壓制美國國內的所謂「反猶主義」浪潮，為以色列提供法律與外交支持。

特朗普離天堂有多遠？

特朗普同樣如此。特朗普完全知道以色列的種族滅絕行為，也知道這些行為對美國形象與利益的傷害。去年美國大選期間，他還攻擊拜登在加沙問題上的「軟弱無能」無法捍衛美國利益。不久前，在蘇格蘭訪問期間，特朗普還公然駁斥內塔尼亞胡指加沙無飢餓問題的說法，說在電視機上看到很多飢餓兒童不會是假的，要求盡一切辦法將救援物資送到當地。

但是轉眼，回國後，特朗普的態度就發生轉變，美國國務院不只公開抨擊法國、英國、加拿大準備承認巴勒斯坦國的做法，而且特朗普自己也重新將戰爭持續的責任推在哈馬斯身上，轉而支持以軍在加沙的軍事行動。

對內塔尼亞胡被國際刑事法院通緝，特朗普也在今年2月7日簽署法令，宣佈美國將對總部設在荷蘭海牙的國際刑事法院實施制裁，理由是該法院針對美國和以色列「採取非法且無根據的行動」。8月20日，特朗普又進一步簽署行政令，宣佈對國際刑事法院4名法官和檢察官進行制裁。

以色列在加沙的最新一波軍事行動，也得到了特朗普授意。以色列第12頻道電視台23日報道，以總理內塔尼亞胡和戰略事務部長德爾默明確稱，以色列得到美國總統特朗普「全力支持」，只需在有限時間內完成對加沙地帶加沙城的軍事進攻。這家電視台援引兩人近日在一場會議上的說法報道，特朗普希望以方「速戰速決」。

從這則報導不難看出，與其說特朗普是在制止以色列，倒不如說是為以色列提供背書支持。

為什麼特朗普希望「速戰速決」？當然是為了美國的利益與形象，擔心以軍在加沙的屠殺行動曠日持久，對美國的利益與形象——更進一步說是對特朗普自身的利益與形象構成衝擊，影響到自己的諾貝爾獎提名，降低自己將來進天堂的幾率。

但特朗普可能忽略的是，以色列在加沙搞的是種族滅絕行為，是滅絕天道和人性的行為。即便以軍能如其所願「速戰速決」，也提升不了他進天堂的幾率。即便他得到了諾貝爾和平獎，也會因為他對以色列的支持，而讓這個獎項充滿爭議。

他如果想提高進天堂的幾率，想讓諾貝爾和平獎得的實至名歸，最簡單最有效的辦法，是停止對以色列的無底線支持，制止以色列在加沙的暴行！這對特朗普來說不是難事。