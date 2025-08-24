以軍坦克推進至加沙城中心　數萬預備役軍人將參與攻勢

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月21日表示，自己正與以軍指揮官會晤，將批准接管加沙城的作戰計劃。據半島電視台（Al Jazeera）23日播出的畫面顯示，以色列國防軍坦克已進入位於加沙市中心的薩布拉街區（Sabra）。



《以色列時報》報道，以國防軍先前已表示，正在加沙城郊區進行軍事行動，為最終攻佔全城的大規模攻勢做準備。數萬名預備役軍人將於9月2日參加或在接下來幾周內開始的攻勢。

內塔尼亞胡21日對駐紮在加沙的部隊發表講話，指出他前往該處，便是為了批准以軍向他及國防部長卡茨（Israel Katz）提交的接管加沙城作戰計劃。

另一方面，內塔尼亞胡在講話中提到：「與此同時，我已下令立即開始（加沙）談判，以（促進）我們所有人質獲釋，並在以色列可接受條件下結束戰爭。」

2025年8月13日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席Newsmax電視台在耶路撒冷舉辦的美國獨立日招待會，即一年一度的「七月四日」慶祝活動。（Reuters）

報道指，內塔尼亞胡提到的「可接受條件」是指內閣早些時候批准的規定，即只有哈馬斯立即釋放所有人質並接受以方提出的投降條件，以色列才會同意結束戰爭。