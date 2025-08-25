以軍參謀長：以方需接受目前人質協議　稱佔領加沙城威脅人質性命

《以色列時報》（The Times of Israel）報道，以色列陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）私下表示，以軍已創造出與哈馬斯達成停火協議所需的條件，並交由總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）處理。他指，以方需要接受目前提出的人質協議。



以媒Channel 13報道，扎米爾周日（24日）到訪以色列海法海軍基地時稱，目前有一份由美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）提出的協議擺在檯面，現在輪到內塔尼亞胡做決定。

扎米爾哈警告，佔領加沙城將對人質性命構成「重大威脅」。

哈馬斯此前發表聲明證實，包括哈馬斯在內的多個巴勒斯坦派別，已宣布同意調解方埃及和卡塔爾關於加沙停火方案的最新提議。根據該協議，哈馬斯將在為期60天的初步停火協議期間，分兩輪釋放約一半的人質。惟以色列官員表示，這份協議已經變得不合適。

以色列陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir，中）表示，6月13日對伊朗的軍事打擊可能不會取得「全部成功」，並警告民眾做好準備，迎接穆斯林國家有可能採取的報復行動。（Getty）

綜合外媒報道，扎米爾本人反對全面佔領加沙，理由是擔心危及人質生命，並使精疲力竭的軍隊在加沙陷入困境。然而，總理內塔尼亞胡誓言要消滅哈馬斯，無視國際社會和扎米爾對其擴大戰爭計劃的批評。

2025年8月16日，從以色列邊境的一側看，一輛以色列軍車在加沙城（Gaza City）附近行駛。（Reuters）

然而，內塔尼亞胡辦公室先前表示，只有在「一次性釋放所有人質」的情況下，以色列才會接受協議。預計以色列內閣或將於8月26日，討論哈馬斯已接受的停火方案。