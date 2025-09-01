中國閲兵｜到北京前連續向普京示好　金正恩政治情商驚人

中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閲兵（下稱九三閲兵），朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩應邀出席，成為最受關注的外國領導人之一，媒體風頭之勁，甚至超過在來賓名單中排名第一的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。



人們關注金正恩，除了因為朝鮮政治封閉，賦予了這位年輕領導人很多神秘、傳奇色彩，還因為其上任後殺伐果斷，對內肅清重臣和家族內部權力競爭者，迅速掌握和鞏固政權；對外以小博大，與中美俄等大國博弈，頂住壓力成功晉身有核國家，又適時調整與中美俄關係，成為過去十年世界政治舞台上最活躍的國家領導人之一。

人們因此紛紛猜測，這位從未出現在國際多邊場合，但是又似乎一直在國際場合靈活起舞的領導人，會做出什麼舉動，傳遞出什麼樣的政治寓意。

而金正恩本人也果然不負媒體和觀察人士「期許」，還未出發前往北京，就先主動、連續曝出多場重大活動，在展現其政治姿態的同時，吸引了各方關注。

據朝中社報道，當地時間8月21日、22日前後，「表彰朝鮮人民軍海外作戰部隊指戰員的國家授獎儀式」在朝鮮首都平壤舉行，金正恩出席活動並講話。根據朝鮮中央電視台、朝鮮勞動黨中央機關報《勞動新聞》的相關報道，金正恩親自到機場，迎接在俄羅斯作戰陣亡官兵的遺體回國，並設宴款待了指揮員、官兵代表及部分陣亡官兵遺屬。

金正恩為陣亡人民軍士兵授銜。（朝中社）

朝鮮媒體公布的視頻畫面顯示，當朝鮮軍人遺體由俄羅斯空軍伊爾-76運輸機運抵平壤機場時，金正恩全程面色嚴肅似有落淚。靈柩落定後，金正恩走上前，一一撫靈。此後還進行了獻花圈、默哀等環節。

此後，「表彰朝鮮人民軍海外作戰部隊指戰員的國家授獎儀式」在勞動黨中央本部大樓舉行。儀式前，金正恩單獨接見了從前線回到平壤的高級指揮員。儀式上，金正恩在向金永福等前線指揮官、官兵代表授勳後，又為陣亡官兵遺像依次掛上「共和國英雄」稱號勳章。

之後，金正恩及勞動黨中央高級官員向陣亡官兵遺像獻花致哀，其他在場人員依次向前獻花，遺屬們也上台撫摸、親吻遺像。儀式結束後，金正恩沒有提前離場，而是等在台下，和遺屬們一一握手擁抱。在當晚舉行的慶祝演出結束後，金正恩也沒有按照慣例在歡送的掌聲中退場，而是前往前線官兵代表的座席，和年輕士兵們握手擁抱交談。

8月29日，朝中社又報道，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩會見朝鮮赴海外軍事作戰烈士遺屬，並發表講話。 金正恩在講話中說，「勇士們遵循祖國命令，冒死衝鋒，立下不朽功勳。」

金正恩表示，為沒能救活異國戰場上犧牲的朝鮮軍官和士兵並帶回朝鮮而五內如焚，沒能保住他們寶貴的生命而深感歉疚，向全體遺屬表示深切哀悼。金正恩還向烈屬表示崇高的敬意，表示會將他們留下的子女送到革命學院，「由我、國家和我們軍隊全權負責照顧，並培養成為像他們父親一樣堅強、勇敢的戰士、我們革命的骨幹。」

在離開平壤前往北京出席盛大閲兵之前，以表彰和紀念赴俄作戰人員方式，連續舉辦多場重大活動，金正恩的用意顯然不只在紀念本身。

金正恩很少出國訪問，多國領導人集體出現的外交場合，更是一場都沒有參加過。今年俄羅斯紅場閲兵，兩國已重結盟友關係，朝鮮還往俄羅斯派兵參戰，即便如此從，金正恩也沒有參加。2015年中國閲兵，金正恩也沒有出席。

但是這次中國九三閲兵，金正恩出席了。中朝關係具有特殊的歷史和現實背景，而且朝鮮是中國唯一的簽約盟國，金正恩出席的意義不僅凸顯了其本人在大國博弈中自如遊走的政治智慧，更是其在朝鮮國內政治地位，以及中朝兩國特殊歷史與時代背景的體現。

朝鮮平壤2025年8月舉行儀式，表揚援俄士兵，並悼念喪命軍人，金正恩接見喪命軍人遺屬（朝中社）

但另一方面，身為小國的朝鮮在向盟友中國展現姿態的同時，也需要向另一個盟友展現忠誠。特別是俄羅斯這樣心態脆弱又敏感的國家。

俄羅斯是中國之外，朝鮮的另一個簽約盟友，雙方在2024年6月簽約恢復了盟友關係。此後朝鮮方面頂着國際壓力，大膽向俄羅斯庫爾斯克派兵。根據朝鮮媒體報道，金正恩於2024年10月22日、12月12日和12月22日，先後三次以國務委員長名義批准作戰計劃，親筆向特戰部隊下達作戰命令。

通過在關鍵時刻向俄羅斯派兵，朝鮮不僅獲得了亟需的糧食援助和核武技術，包括核遠程投送能力，解決了軍事短板和燃眉之急，還極大強化和鞏固了朝俄關係，將兩國關係上升到了「血盟」高度。

2024年6月19日，朝鮮平壤，圖為俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩出席會議。（Reuters）

通過在俄烏戰爭的最關鍵時刻大膽下注，朝鮮從原來只有中國一個安全支柱，變成了同時擁有中俄兩個安全支柱，不僅極大增強了朝鮮的軍事安全能力，還增強了金正恩在中俄之間的遊走、要價、談判能力，強化了朝鮮和美日韓進行軍事對抗的底氣和信心。

這是金正恩在俄烏戰爭中用朝鮮士兵的年輕生命下注獲得的戰略資本，是金正恩為朝鮮進行的「戰略儲蓄」。這筆陡然賺得的戰爭巨款，金正恩不會讓其輕易蒸發，而是會讓其「利息」最大化。

這次到北京參加閲兵前連續舉辦涉俄重大活動，就是金正恩兼顧中俄兩大盟友利益的超高政治情商展現。在中美俄三個大國博弈的框架下，朝鮮需要有敢於下注大膽行動的勇氣，同時又要小心處理與大國的平衡關係，這樣才能把「以小博大」的策略玩到機制。