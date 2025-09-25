特朗普正在建立一支「私人軍隊」？｜Jack Talk・去片

將特朗普（Donald Trump）批評為「法西斯」、類比為希特拉，在美國左翼政治輿論當中早已經是「見怪不怪」的事－－不過，在保守派青年意見領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡之後，特朗普政府高調打壓類似的「仇恨言論」，公務員、私人企業僱員無不自危，這種「見怪不怪」的事未來可能會變成怪事。



特朗普再次上任以來，部份自由派意見領袖開始擔心特朗普正在組織一支忠於他的武裝部隊，用以派往全國「執法」，有着納粹黨衛隊的影子。此刻，共和黨人以柯克之死來壓制反對派言論，甚至將自由派組織扣上「恐怖主義」的帽子來「喊打喊殺」。這就更讓自由派擔心。

這支部隊的基礎似乎是移民和海關執法局（ICE）的隊伍。本年特朗普大增ICE預算兩倍，計劃將其人員規模擴大50％，其開支已是聯邦調查局（FBI）的八倍，佔了美國所有聯邦執法部門的絕大部份。特朗普更把近三萬ICE以外的其他聯邦執法部門人員抽調來幫ICE執法。

驅逐無證移民固然是特朗普一大政策主張，但ICE人員的執法方式近乎「無法無天」：蒙面、身穿便服、駕駛無識別汽車、不出示身份編號……而且，他們都採取「抓了再說」的做法，屬少數族裔的美國公民無故被拘，而且拘留待遇極差。

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會時發表演說。（Reuters）

白宮官員更開始辯稱非法移民不受「正當法律程序」的保障－－問題是，沒有正當法律程序保障，誰知道被拘捕甚至被驅逐出境的人不是美國公民？就算現在特朗普政府沒有故意拘捕美國公民，但如果他真的這樣做，有誰能夠阻止他？

如今特朗普已經開始在各民主黨城市「不請自來」的派出國民警衛隊來幫助ICE執法，引來不滿特朗普的城市居民抗議，若然發生暴力，軍隊開槍對付平民的場面並非沒有可能發生的。

2025年9月22日，美國華盛頓，圖為特朗普在登機前往紐約參加聯合國大會前揮拳致意。（Getty）

到時候，特朗普就可以大條道理的運用《反叛亂法》動用軍隊來鎮壓，甚至叫停選舉也不是沒有可能的－－特朗普自己就曾經拿烏克蘭戰時不舉行選舉的事實來開玩笑，說三年半之後如果美國在戰爭狀態，就不必有選舉了。

特朗普真的是在建立一支「私人軍隊」嗎？他真的有意－－就算不是名義上也在實際上－－推翻美國既民主體制嗎？這些自由派意見領袖的擔心是過慮嗎？