Charlie Kirk遇刺｜教師「抽水」遭炒　特朗普怒批左翼而他籲團結

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、右翼評論家查理柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭槍殺。隨後全國各地有教職工在社交平台慶祝、批評死去的柯克，其中一些人遭學校開除。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）借機大肆批評左翼，而猶他州州長考克斯（Spencer Cox）卻呼籲美國人放下憤怒、選擇暴力之外的解決方案。



美國全國廣播公司（NBC）報道，柯克生前曾聲稱民主黨竊取2020年美國大選勝利，亦曾針對黑人、移民、女權主義和性小眾群體（LGBTQ+）發表爭議言論。

這令一些美國教師對柯克的死訊拍手稱快。報道引述包括東田納西州立大學（ETSU）發言人、中田納西州立大學（MTSU）校長和佛羅里達州教育官員的聲明，指出全國已有至少10多名中、大學教職工因諷刺柯克之死而被開除。

▼疑美國小學女老師唱歌、跳舞慶祝柯克遇刺

美國「個人權利與表達基金會」（FIRE）負責人Adam Goldstein質疑教育當局的做法：「如果我們營造一種恐懼氣氛，讓每個人都不敢說話， 那實際上就實現了那些想讓柯克閉嘴的人的目的。」

美媒Axios報道，特朗普周五把刺殺歸咎於右翼：「右翼激進分子之所以激進，往往是因為他們不想看到犯罪。左翼激進分子才是問題所在，他們邪惡、可怕，而且精通政治。」

這不是特朗普第一次指責民主黨和右翼是「幕後黑手」，他此前就稱民主黨「竊取」2020年美國大選結果，並放任自己的支持者於2021年引起國會山騷亂。

2025年9月10日，美國猶他州，特朗普總統（Donald Trump）盟友，右翼評論家柯克（Charlie Kirk）出席演講遇刺後，猶他州長考克斯（Spencer Cox）出席新聞發布會講述調查進度。（Reuters）

與此同時，猶他州共和黨籍州長考克斯周五在新聞發布會上，對深陷兩極化政治情緒的美國年輕人表示：「你們繼承的是一個政治充斥着憤怒的國家，感覺憤怒是唯一的選擇。但我們可以選擇一條不同的道路。」

不同於特朗普抱怨「壞人、壞哲學、壞意識形態、壞政治」，考克斯警告眾人：「我們可以以暴制暴，也可以以恨還恨。但這就是政治暴力的問題所在。」

Axios引述觀察人士指，特朗普和考克斯對事件態度的截然不同，可能提升後者的全國知名度。

夏威夷州民主黨參議員沙茨（Brian Schatz）就表示：「我知道這個人是共和黨，但就憑他（考克斯）說『社群媒體現在是我們社會的毒瘤，鼓勵大家關掉手機』，我敢發誓可以在28天內贏得所有選舉人票。