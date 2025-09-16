中美經貿會談｜何立峰談TikTok問題　稱將依法依規審批技術出口

中美兩國經貿代表團9月14日起，一連兩天在西班牙舉行會談，會談於15日結束。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰表示，中方維護自身正當權益的決心堅定不移，將堅決維護國家利益和海外中資企業的合法權益。對於TikTok問題，中方將依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重我海外企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，與合作方開展平等商業談判。



2025年9月15日，在西班牙馬德里，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在中美經貿會談後會見記者。（Reuters）

新華社報道，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰，以及與美方牽頭人、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在西班牙馬德里舉行會談。

雙方以兩國元首通話重要共識為引領，就雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、富有建設性的溝通，就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。雙方將就相關成果文件進行磋商，並履行各自國內批准程序。

2025年9月14日，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent），就中美經貿問題在西班牙馬德里舉行會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

促美國盡快取消有關對華限制措施

何立峰指出，中美經貿關系的本質是互利共贏，雙方擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益。中美合則兩利、鬥則俱傷。希望美方與中方相向而行，盡快取消有關對華限制措施，以實際行動共同維護來之不易的會談成果，為中美經貿關系的穩定持續營造良好氛圍。

雙方一致認為，穩定的中美經貿關系對兩國意義重大，也對全球經濟穩定和發展有着重要影響。雙方將繼續落實好兩國元首通話重要共識和前期經貿會談成果，充分發揮中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、化解分歧、加強合作，爭取更多雙贏結果，促進中美經貿關系健康、穩定、可持續發展，為世界經濟注入更多穩定性。