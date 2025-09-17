中美馬德里談判｜美國得到TikTok　中國得到更多

經過兩天談判，中美終於在馬德里向美國出售就TikTok達成框架共識。中方15日發布消息，中美雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營、算法等知識產權使用權授權等方式解決TikTok問題，達成了基本共識。中國政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。雙方團隊將繼續保持密切溝通，就相關成果文件細節進行磋商，並各自履行國內批准程序。

這一表述意味着，中美圍繞TikTok展開了數年之久的博弈終於有了較明確結果，接下來將主要圍繞完成交易各自走國內流程。

媒體援引知情人士稱，TikTok將成立一家新公司負責其美國業務，美國投資者將持有約80%的股份，其餘股份由中國股東持有。投資方包括甲骨文、銀湖資本（Silver Lake Capital）和安德森·霍洛維茨基金（Andreessen Horowitz），總投資額預計為30億美元。新公司董事會將由美國人主導，其中一名成員由美國政府直接指定。與此同時，現有TikTok美國用戶將被要求遷移至一款由TikTok開發並正在測試的新應用，該應用將使用不同於全球版的算法和數據系統，以滿足美國的數據安全要求。

這是雙方都能接受的結果。美方得到了TikTok美國業務的絕對控制權，中國在出售股權獲利的同時保留了部分股份，TikTok也避免了在美國被封禁的命運。從最終結果看，好像美國得到了想要的東西，但其實從商業的角度，中國也沒有吃虧。從政治的角度，中國也彰顯了實力。中國能在五年內頂住美方從拜登到特朗普兩屆政府的壓力，最終經過談判方式，以換得某些條件的情況下，以較為公平的價格出售TikTok已經很不容易。放眼全世界，除了中國，還沒有第二個國家、除華為外第二個公司實體有這個本事。

當地時間2025年9月15日，西班牙馬德里，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、商務部新聞發言人何亞東、中國國家網路訊息辦公室副主任王京濤出席記者會。中美雙方就以合作方式妥善解決TikTok問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。（CFP）

所以關於TikTok，部分中國網友沒必要沮喪或說風涼話，在這筆交易中中方已經盡了全力，盡力維護了中資公司在美國的市場機會與權益。以今天中美關係的性質和中國政府在維護國家利益方面的堅定意志與強硬態度，如果這筆交易是僅對美方有利的交易，中國政府根本不會做出出售決定。 當然，也沒必要像一些博主那樣，把這筆實質性出售交易說成是勝利。這不是誰的勝利，沒有誰勝誰負。要實事求是看這件事，這就是一筆各取所需的交易，賣了就是賣了，不要像印度或美國那樣搞那些印度贏學或美式贏學，那樣很沒意思。

中美之間的博弈是長期的，戰略性的，全局性的，要爭一城一地的得失，但是也不要太看重一城一地的得失。有時候以放棄某些局部利益的方式，換得整體上的利益與空間，反而更需要智慧。舉例來說，中美每年有幾千億美元的生意，其中中國以順差方式賺美國三四千億美元，這背後是數百萬、上千萬人的就業和家庭收入，是無數從事生產加工和進出口的實體，在今天中國經濟承壓下行、面臨嚴峻就業壓力的環境下，哪個更重要，不言而喻。就算美國沒有關稅層面大幅讓步，戰略層面中國也得到的更多。

就如中方談判組成員在記者會上說的，「中方之所以同意與美方達成相關共識，是因為我們經過評估判斷，這種共識符合雙方的利益。」「通過對TikTok問題的討論，雙方進一步認識到穩定健康的中美經貿關係的重要性。」相信中美雙方，包括相關企業，都是以理性的態度，在自身利益最大化的前提下達成的交易。

接下來中美之間大事，是雙方領導人即將在本周五（9月19日）通電話，為中美接下來的互動提供頂層指引。再然後就是特朗普對中國的訪問和雙方領導人可能在10月底11月初在韓國慶州APEC峰會會面。9月9日，中國國防部長董軍同美國防長赫格塞思進行視頻通話。10日，中國外交部長王毅同美國國務卿魯比奧通電話，以及這次雙方分別由何立峰和貝森特帶隊在西班牙馬德里的談判都是在為雙方領導人通話、會面和訪問掃除障礙。這是中美關係寒冬中的一股暖流，雙方都應該好好珍惜。