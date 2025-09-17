人民日報評論：將審批TikTok所涉技術出口、知識產權授權等事宜

當地時間9月14日至15日，中美雙方在西班牙馬德里舉行會談。《人民日報》9月17日刊發評論文章指出，中方堅決維護國家利益和中資企業合法權益的原則立場沒有變，將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。



攝於2024年3月20日的插圖，美國國旗放置在Tik Tok的標誌上。（Reuters)

文章指出，此次會談，中美雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營、算法等知識產權使用授權等方式解決TikTok問題達成基本共識，充分證明蠻橫施壓不是解決問題之道，相互尊重、平等協商才是共贏的智慧。

中方之所以與美方就TikTok問題達成相關共識，是因為這一共識基於相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，符合雙方的利益。這體現了中方的建設性和負責任態度。

文章強調，中方堅決維護國家利益和中資企業合法權益的原則立場沒有變，將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。

美方應按照雙方達成的共識，為包括TikTok在內的中資企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。雙方都進一步認識到健康穩定的中美經貿關係的重要性，接下來當繼續密切溝通、相向而行。

TikTok示意圖。（Reuters）

文章又指，在經過一系列經貿磋商之後，美方單方面對中國採取經貿限制措施的錯誤做法並沒有停止。美方泛化國家安全，不斷擴大對中國實體的制裁清單，長臂管轄的手越伸越長，這種單邊霸凌行徑違反國際法和國際關係基本準則，中方在此次會談中向美方提出了嚴正關切。中美經貿會談的成果來之不易，美方不應一方面讓中方照顧其關切，一方面持續打壓中國企業，這不是正確的大國相處之道。如果美方實質性侵害中方利益，中方有豐富的手段和工具進行反制。維護來之不易的中美經貿磋商成果，美方應儘快取消限制措施，停止打壓中國企業，同時應謹言慎行，不要試圖拉幫結派搞「集體霸凌」。維護世界貿易秩序和全球產供鏈安全穩定，各方都應切實承擔責任。

當地時間2025年9月15日，西班牙馬德里，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、商務部新聞發言人何亞東、中國國家互聯網信息辦公室副主任王京濤出席記者會。中美雙方就以合作方式妥善解決TikTok問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。（CFP）

文章最後表示，彌合分歧、解決問題，最好方式是開展平等對話、尋求互利合作。中美雙方應繼續落實好兩國元首通話重要共識和前期經貿會談成果，充分發揮中美經貿磋商機製作用，不斷增進共識、化解分歧、加強合作，爭取更多雙贏結果，促進中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，為世界經濟注入更多穩定性。