從一小時打遍全球到一小時罵遍全球，特朗普還是縮了！

美國總統特朗普（Donald Trump）9月23日在聯合國演講時火力全開，將近一個小時的演講，「金句」和「笑料」不斷，幾乎罵遍全球。

首當其衝的是聯合國。他嘲笑聯合國總部大樓破舊，質疑聯合國存在的目的，批評聯合國在面對國際問題時「只有空話」，卻不行動。而他自己在短短七個月的時間裏，在沒有聯合國幫助的情況下，結束了「七場無法結束的戰爭」。

貶低別人吹捧自己之外，特朗普還隨口胡謅、信口開河。他說「氣候變化的概念是騙局」，可再生能源「毫無用處」「又貴又糟糕」，「全球變暖？不存在。美國和歐洲每年很多人死於高温，是因為他們用不起空調。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（23日）出席第80屆聯合國大會，他進入聯合國總部後接連遭遇自動扶手電梯和提詞器故障，場面尷尬。（X）

當然特朗普也再一次充分彰顯了美國總統的狂妄自大。

他說，「雖然超150個國家承認巴勒斯坦國，但我說你們是少數就是少數」。「在我執政僅僅八個月之後，我們就成為世界上最火熱（the hottest country）的國家，沒有其他國家能與我們匹敵……在我的第一個任期內，我建立了世界歷史上最偉大的經濟體。」「我在這（打擊非法移民）方面很在行」，「而你們的國家見鬼去吧。」「如果俄羅斯不願達成結束戰爭協議，美國完全準備實施一輪強大關稅。」

特朗普妥妥地又一次站在了輿論的風口浪尖，不管是被批評還是獲得讚揚，總之頭條都是特朗普的。

2025年9月23日，美國總統特朗普在美國紐約聯合國總部發表講話期間，意大利總理梅洛尼坐在一旁撥弄頭發。（Reeuters）

明明美國實力日趨衰落，特朗普卻能稱之為最偉大經濟體；明明斡旋俄烏衝突屢屢受挫，卻還說出威脅實施制裁；明明在清潔能源綠色能源領域已經落後卻將此說成騙局以及毫無用處；明明美國和以色列已經輸掉了在巴以問題上的人心，特朗普卻能說承認巴勒斯坦的150多個國家是少數。

他將無知、霸道、譁眾取寵展現得淋漓盡致。

特朗普治下的美國再次偉大，實際上是靠特朗普吹牛吹出來的。美國霸權的威力，第一次不是存在於現實中，而是存在於特朗普的口水裏。

特朗普逾一小時聯大演講足本影片：

據美媒報道，特朗普在發言中多次侮辱聯合國，他嘲笑聯合國總部大樓破舊，質疑該組織的整個宗旨，吹噓自己的成就，並稱氣候變化的概念是「騙局」。 （Reuters）

二戰以來，同時打贏兩場戰爭是霸權的標配。全盛時期的美國，在上世紀90年代就實施了大量超音速研究計劃，提出一小時打遍全球的口號。

而如今，號稱和平總統的特朗普宣稱是唯一沒發動戰爭的總統，自詡為一個不愛打仗的領導人，對於諾貝爾和平獎志在必得。特朗普的強硬，硬在頭口，這背後是美國的衰弱，弱在不敢輕易捲入戰爭。

從一小時打遍全球，到一小時演講罵遍全球。不變的是美國總統的霸道，變化的是美國的霸權從現實存在變成了口水存在。以往的美國能動手絕不動口，現在的美國只敢動口不敢動手。特朗普大概還沒認識到：口水糊的成功，終究還是口水。