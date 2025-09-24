聯合國大會｜特朗普遇壞電梯、提詞機失靈連環不幸　白宮誓言追查

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（23日）出席第80屆聯合國大會，他進入聯合國總部後接連遭遇自動扶手電梯和提詞器故障，場面十足尷尬。白宮發言人其後表示，已啟動調查，以查明自動扶梯是否被人故意停運，意圖羞辱特朗普。



從網上的片段顯示，79歲的特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）抵達紐約聯合國總部正門後，先讓記者們拍完照，便登上自動扶手電梯，豈料扶手梯竟突然停止運作，讓特朗普和梅拉尼婭露出尷尬神色，甚至回頭望向記者。梅拉尼婭不等隨從解圍，自行步上扶手梯，特朗普見狀尾隨其後。

特朗普的不幸之後還在繼續，演講開始時他的提詞器無法正常工作，他說：「操作這個提詞器的人麻煩大了」。隨後，他把自己的連環不幸與他所說的聯合國多重失誤聯繫起來，「這就是我從聯合國得到的兩樣東西，一部破扶梯和一個壞提詞器。真是太感謝了。自動扶手電梯在上行途中突然停在中間。如果第一夫人身體素質不好，她可能就摔倒了，但她身體素質很棒。我倆的身體都很好。」

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在 X 上發文稱：「如果聯合國有人在總統和第一夫人踏上扶梯時故意阻止扶梯，那麼他們應該被解僱並立即接受調查。」她此前還提到《倫敦時報》周日的一篇報道，該報道稱，在美國大幅削減資助的背景下，聯合國工作人員曾開玩笑說他們會關掉自動扶手電梯，並「告訴特朗普我們沒錢了」。

而一名聯合國發言人表示，此次意外是因為特朗普前方有人意外觸發自動扶梯上的安全裝置，導致其停止運行。