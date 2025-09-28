近年來，全球穆斯林消費市場的龐大規模與增長潛力正在吸引更多全球投資者的目光。2023年全球穆斯林人口已超過20億，佔全球人口的四分之一，其中到2030年預計將有超過5.4億年輕人口進入消費主力軍，這意味着對清真商品、數位服務和文化體驗的長期需求將不斷增加。



DinarStandard的調研報告顯示，穆斯林消費者在食品、醫藥、化妝品、時尚、旅遊及媒體娛樂等清真經濟核心領域的支出達到2.43萬億美元（約18.91萬億港元），預計到2028年將增至3.36萬億美元（約26.15萬億港元）。其中，僅清真食品一項的規模就已達1.43萬億美元（約11.13萬億港元），並將在五年內增長至1.94萬億美元（約15.1萬億港元），顯示出穩健的需求擴張。

伊斯蘭金融的規模更為龐大，2023年資產總額為4.93萬億美元（約38.37萬億港元），預計到2028年將躍升至7.53萬億美元（約58.6萬億港元），進一步鞏固其在全球金融體系中的地位。

穆斯林消費者的支出預計到2028年將增至3.36萬億美元（約26.15萬億港元）。(Getty)

其他細分市場同樣展現活力：清真時尚規模為3270億美元（約2.55萬億港元），清真旅遊正以12.1%的年均增速成為增速最快的領域，預計2028年將達到3840億美元（約2.99萬億港元）；清真藥品和化妝品則分別有望增長至1490億美元（約1.16萬億港元）和1180億美元（約9183億港元），而清真媒體與娛樂市場也將突破3370億美元（約2.62萬億港元）。

與此同時，伊斯蘭經濟的投資生態正日益深化，阿聯酋和印尼分別完成超過15億美元（約117億港元）和16億美元（約125億港元）的相關投資交易，金融和娛樂產業成為資本流入的重點。

中國企業在穆斯林市場的經營規模與影響力正迅速擴大，已成為全球清真貿易中的重要力量。根據資料，2021年中國向伊斯蘭合作組織（OIC）57個成員國的清真產品與服務出口額達到404億美元（約3144億港元），位居全球首位。與此同時，2022年中國與阿拉伯國家的貿易總額也突破4300億美元（約3.35萬億港元），較十年前翻了一番。

其中，阿聯酋成為中國在阿拉伯世界最大的交易夥伴，雙邊非石油貿易額達到720億美元（約5603億港元）。在消費端，穆斯林服飾在東南亞TikTok平台上持續熱銷，尤其是在開齋節等宗教節日期間，深夜直播帶貨成為黃金銷售時段。美妝個護品類同樣潛力巨大，例如中國品牌HEXZE通過清真認證後，在印尼市場月GMV接近兩三百萬人民幣。

此外，居家生活類商品在印尼TikTok近30天銷量中佔比23%，顯示出廣泛的消費需求。更值得關注的是，穆斯林國家的基礎建設正在加速推進，沙特「2030願景」、印尼新首都計畫等大型專案催生了大量工程需求。據估計，中東北非國際工程總承包金額今年預計達到3500億美元（約2.72萬億港元），其中中國承包商承攬金額已佔30%以上，年增速保持在7%-10%。不僅傳統基建，資料中心、算力設施等新興科技基礎設施也成為中企的新藍海。

伊斯蘭經濟的投資生態正日益深化，阿聯酋和印尼分別完成超過15億美元（約117億港元）和16億美元（約125億港元）的相關投資交易，金融和娛樂產業成為資本流入的重點。圖為2024年Halal Expo。(Getty)

需要指出的是，中國企業進軍穆斯林市場雖已取得階段性成果，但仍面臨着包括顯性門檻的認證複雜性、制度層面的法律合同風險，以及隱性的文化運營挑戰在內的三重顯著堵點。這些堵點共同構成了中企出海過程中必須系統應對的核心難題。

顯性門檻集中體現於清真認證體系的碎片化和嚴格性。許多中企投入大量資源申請多個認證，卻因對各國標準缺乏瞭解而陷入「多證仍難准入」的困境。例如，印尼實行「一國一證」，其認證在中東國家並不被認可，而沙特、卡塔爾等國則要求從原料養殖到生產全鏈條的可追溯審查，甚至細緻到工廠水源篩檢程式是否使用豬毛材質。一家企業即便已取得某一國的認證，仍可能因目標市場標準不同而遭遇退貨。

例如，某省的產業帶曾接到沙特的大單需求，但在全產業帶500多家工廠基本都有 ISO 認證的情況下，沒有一家有清真認證。無奈，這個大訂單最終轉移到了東南亞，那裏的製造業雖然有差距，但更符合清真標準。

更值得注意的是，清真認證已遠超傳統食品範疇，延伸至AI醫療、化妝品、潔具甚至碳排放管理等領域。一家中國AI醫療企業因主動為手術機械臂申請認證，在土耳其展會獲得特殊關注並引發合作熱潮，這說明認證不僅是准入規則，更是文化尊重的體現。然而，六個月以上的認證週期和全產業鏈審查要求，對習慣高效運作的中企構成了嚴峻的時間和成本考驗。

制度門檻主要體現在法律環境與合同風險上。首先，中東工程領域普遍採用修改後的FIDIC合同範本，業主往往刪除對承包商有利的索賠條款，導致中企在專案變更或延期時陷入被動。其次，許多國內企業仍沿用國內「先中標再協商」的思維，卻忽略了當地合同的不可協商性和法律程式的複雜性。

中國企業進軍穆斯林市場雖已取得階段性成果，但仍面臨着包括顯性門檻的認證複雜性、制度層面的法律合同風險，以及隱性的文化運營挑戰在內的三重顯著堵點。(Getty)

例如，某學校專案因業主頻繁變更設計且承包商缺乏風險預案，最終延期三年，損失超過7000萬美元（約5.45萬億港元）。此外，未取得認證就使用「穆斯林友好」標籤或濫用宗教符號的行為，可能觸犯當地刑法。政策層面如沙特的「沙化率」（要求企業僱傭8%-20%本地員工）進一步增加了合規難度，企業需為此調整用工結構並承擔相應的管理成本。

隱性門檻則深植於文化差異與日常運營中。宗教習俗直接影響工作效率：每日五次祈禱累計減少2.5小時工時，齋月期間禁食導致工人效率減半。本地勞工的工作習慣（如印巴勞工偏好日結工資，隨時可能離職）要求企業建立靈活的管理機制。更深層的挑戰在於後勤保障體系的獨立化——企業需配置清真食堂、祈禱室、符合宗教要求的生活供應鏈，這些隱性成本顯著推高了運營複雜度。

商業節奏同樣受文化影響，例如開齋節淩晨1-5點是電商銷售黃金期，錯過這一時段可能損失全年重要機會。這些文化因素要求中企不能簡單複製國內模式，而需深度當地語系化，理解並適應當地的生活習慣與商業邏輯。

更值得關注的是，伊斯蘭世界的世俗化改革也為中企出海穆斯林市場帶來了新的變數。安邦智庫（ANBOUND）的首席教授陳功先生曾經指出，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（MBS）推行的世俗化改革是沙特近代史上最具顛覆性的社會變革之一，其核心目標是將沙特從一個保守的宗教國家轉型為現代化的全球樞紐。他採取了一系列大膽措施，顯著削弱了宗教勢力對公共生活的干預。

他解除了對女性駕駛車輛的禁令，這一舉措不僅象徵性地打破了性別隔離的傳統束縛，還實際推動了女性就業機會的增加。據他早年的規劃，通過賦予女性工作自由，預計可創造600萬個新就業崗位，顯著釋放社會經濟活力。此外，他還大幅縮減了宗教員警（Mutawa）的權力，使其不再能隨意執行道德監管。公共場所的性別混合也逐漸被允許，電影院、音樂會等娛樂場所重新開放，社會氛圍日益寬鬆。

分析指值得關注的是，伊斯蘭世界的世俗化改革也為中企出海穆斯林市場帶來了新的變數。(Getty)

在文化領域，MBS積極引入國際娛樂元素，推動電競、二次元表演和大型體育賽事在沙特落地，甚至通過購買達·芬奇畫作《救世主》等高端藝術品，計畫建設世界級博物館，提升國家的文化軟實力。這些舉措不僅旨在豐富民眾生活，更試圖重塑沙特在國際上的形象，從封閉的石油王國轉向開放多元的現代國家。同時，他切斷了沙特對海外激進清真寺和宗教學校的資助，減少宗教極端主義的輸出，這一政策受到西方國家安全機構的歡迎。

經濟上，MBS通過「2030願景」推動減少對石油的依賴，投資科技初創企業（如優步）、發展旅遊、金融和數位化產業，試圖構建多元經濟結構。他在社會控制方面同樣展現出強硬手腕，通過壓制異議、集中權力來確保改革推進，儘管這也伴隨着對人權的爭議性壓制。總體來看，MBS的世俗化改革不僅改變了沙特的社會面貌，還重新定義了宗教與國家的關係，為沙特在全球化時代中的角色定位奠定了新的基礎。

陳功先生認為，過去在宗教影響下具有極強共性的伊斯蘭國家，目前正在表現出越來越強的獨立性。究其根源，是因為年輕一代受過西方良好教育的阿拉伯領導人開始走上政治舞台。與此同時，逆全球化也為這一批以MBS為代表的「葉卡捷琳娜（Catherine the Great）式的英雄人物」創造了寶貴的機會，使他們有機會登上世界舞台。

這種趨勢，對出海穆斯林世界的中企來說，既是機遇，也是挑戰。機遇在於穆斯林國家世俗化降低了宗教影響力對中企進入這些市場的約束，也增加了這些市場的消費和投資的潛力；挑戰則在於規則分散、認證複雜與文化壁壘更高，要求中企必須具備更強的當地語系化能力與多市場運營能力。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

以沙特王儲為代表的「葉卡捷琳娜式的英雄人物」正在通過世俗化改革，推動曾經具有極強共性的伊斯蘭國家走向獨立發展的道路。這種趨勢對於中企出海穆斯林市場的戰略來說，既是機遇，也是挑戰。面對日漸商業化與多元化的穆斯林市場，中企必須進一步提高當地語系化能力和跨市場運營水準，才能將穆斯林市場的准入門檻轉化為自身業務的護城河。

本文原載於2025年9月23日的安邦智庫每日經濟欄目

