既然有能力不尋求新特殊待遇，為何中國仍堅守發展中國家地位？

中國總理李強9月23日在美國紐約出席聯合國會議期間，宣佈中國不會在世界貿易組織（WTO）談判中尋求任何新的特殊和差別待遇（SDT）。隨後9月24日中國商務部舉行新聞發布會強調，中國發展中國家的地位和身份沒有改變。

一邊是不尋求新的特殊和差別待遇（SDT），一邊是強調發展中國家地位沒有改變，不少聲音質疑中國的立場非常矛盾。畢竟，如果是發展中國家，尋求新的SDT並無不妥，而如果一個國家的實力已經到了能承諾不尋求新的SDT的地步，為什麼不公開承認自己不是發展中國家呢？中國承諾不尋求新的特殊和差別待遇，是否意味着中國仍然堅持原有的舊有的特殊和差別待遇？

中國看似矛盾的姿態背後有着三重用意。

2025年9月23日，美國紐約，中國國務院總理李強（左）與世貿組織總幹事奧孔約-伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala，右）在聯合國第80屆大會召開期間舉行會面。（X@NOIweala）

第一，這是變被動為主動，樹立負責任大國形象的一環。

「特殊與差別待遇」是WTO的一個專門術語，在談判中往往是指發展中國家可在WTO談判中做出比發達國家少的承諾，例如在市場準入談判中的關稅減讓幅度少於發達國家，對一些重要產業可以設置不對等等關稅，以保護國內產業的發展。此外還可以獲得發達國家以及國際組織的幫助。

中國2001年以發展中國家的身份加入世貿組織，享受發展中國家身份帶來的特殊和差別待遇。然而近年來圍繞中國是發展中國家還是發達國家的爭論並不少。

2023年美國眾議院通過了一項旨在剝奪中國「發展中國家」地位的立法草案，反對在任何國際協議和條約中將中國繼續視為「發展中國家」。

在美國的帶動下，2024年11月，經中國海關總署證實已經有32個國家(如英國加拿大土耳其列支敦士登等)宣佈，自2024年12月1日起，不再對中國進口的商品使用普惠制關稅優惠待遇，主要理由是中國不再是發展中國家。

圖為2025年9月14日，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、中國國務院副總理何立峰，以及中國貿易談判代表李成鋼率領的中美高層官員，在西班牙馬德里舉行經貿會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

2025年1月24日，美國兩院正式提出了撤銷中國永久正常貿易關係的《恢復貿易公平法案》。根據該法案中國向美國出口的商品，非戰略性商品最低徵收35%從價關稅，戰略商品最低徵收100%關稅。

也就是說不少發達國家已經自主將中國發展中國家身份標籤去除，中國被取消關稅優惠待遇的情況已經發生。不以中國是否是發展中國家為轉移。

中國現如今是世界第二大經濟體，宣佈不尋求新的特殊和差別待遇（SDT）是和中國的全球經濟地位相匹配的。既是默認事實，也彰顯中國的負責任大國形象。更大意義上是一種對外提供優惠政策，減少與發展中國家競爭的姿態，符合中國經濟結構升級的總體要求。不是被動承受發達國家取消對中國的優惠待遇，而是中國主動宣佈政策，讓更多的發展中國家放下在經濟中和中國競爭的包袱。

第二，中國的政治哲學從來不是非黑即白，不是要麼成為發展中國家，要麼成為發達國家。中國現在做出類似於發達國家的承諾不尋求新的特殊待遇，同時又堅守發展中國家的地位和身份，是漸進式轉型策略，是為自己留有餘地的一種政策宣誓。

中美關稅貿易戰。（視覺中國）

中國沒以後宣佈取消舊的特殊與差別待遇，仍然是發展中國家，那麼中國仍然可以在國內經濟政策和稅率繼續執行發展中國家的一套邏輯。這是中國的主權。

如果中國直接一步到位過渡到發達國家身份，那麼中國加入世界貿易組織後的協議就需要重新談判。這對中國經濟的影響將是巨大的，也是現實情況所不允許的。中國現如今有能力不尋求新的特殊待遇，但還需要時間和空間放棄舊有的特殊待遇。

中國只有在實際的經濟交往中和不同的國家逐步達成了類似於發達國家身份的諸多協定之後才會考慮是否宣佈成為發達國家。

第三，中國宣佈仍是發展中國家，這涉及到世界貿易組織框架下的經濟協議談判，但不是簡單的貿易政策問題，還是一種政治戰略。

美國總統特朗普9月24日在出席聯合國大會期間，再就中美貿易戰強硬表態，他認為中國沒有兑現當初加入WTO的承諾。（AP）

美國之所以急於將中國劃歸發達國家，在於美國認為中國的強大經濟地位是以發展中國家的身份標籤佔了美國便宜的結果，是中國在競爭中的特殊路徑。這是美國應對中國崛起的一種方法，想盡一切辦法阻礙中國的發展。鬥爭格局下，中國不會迫於美國的壓力自動對號入座。

中國站在廣大的發展中國家一邊，是贏得支持的需要。推動國際政治經濟秩序變革的過程中，中國和發展中國家一道同發達國家爭奪在全球經濟中的話語權。中國不做發達國家是扛旗站隊問題，是根本的政治路線問題。

近年來，中國不加入G7俱樂部，不回應美國倡導的中美G2，無意在身份標籤上做文章。中國要做的是背靠廣大的發展中國家推進國家政策。