美國越來越戰狼　中國外交卻開始轉向溫和

中美外交的風格好像正在互相顛倒，一度專屬中國的「戰狼」標籤，如今似乎更適合於美國。



特朗普第一任期，從2018年開始，美國啟動對中國的貿易戰，這是美國戰狼外交的起點。

但特朗普的利齒似乎並不只咬向中國，美國的盟友也傷痕累累。一張在G7峰會期間，默克爾率領其它國家領導人，向雙臂緊抱、坐在桌子後的特朗普討說法的圖片，成為美國戰狼外交引發在盟友體系反映的最好寫照。

2018年G7峰會期間，德國總理默克爾（Angela Merkel）瞪視特朗普的這張照片，當時傳播度極高。（Getty Images）

拜登修復了美國的外交路線，致力於通過強化與盟友的關係共同應對挑戰。但是第二任期的特朗普一回歸白宮，就把拜登的照片從白宮扔掉，一同扔掉的還有拜登的外交政策。

特朗普變本加厲地推行「戰狼外交」。格陵蘭島、加拿大、巴拿馬運河都成為他狼性團隊圍獵的目標。而「勝利日」關稅戰則成為他宣佈美國回歸戰狼外交的開山之作。以近乎公開宣戰的方式向全世界一百多個國家宣戰，甚至連只有企鵝生存的某些島嶼都被成為關稅戰的目標，特朗普一出手就震驚了世界。

烏克蘭和歐洲是特朗普戰狼外交撕咬最狠的目標。人們迄今對萬斯在慕安會上的演講仍記憶尤新。萬斯當時大肆向歐洲開炮，指歐洲最大的威脅不是來自外部，而是來自歐洲內部，又批評歐洲壓制言論自由，移民問題已失控，「背棄基本價值觀」。萬斯、馬斯克，以及特朗普本人，還將俄烏戰爭的責任推向烏克蘭和歐洲，對烏克蘭總統澤連斯基進行公開羞辱。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

一位外交官告訴法國《世界報》，這是一場「法西斯主義、反歐洲的演講」。今年2月，伊尚·薩魯爾在《華盛頓郵報》撰文稱」現在，輪到美國上演『戰狼外交』了「。文章稱，特朗普的「戰狼」團隊，鮮明地體現出這一新政府的（右翼）激進意識形態傾向。文章還援引新加坡國防部長黃永宏的話表示，「美國的形象已經從解放者變成了攪局者，再變成了一個收租的房東。」伊尚·薩魯爾是《華盛頓郵報》的國際事務專欄作家，2021年，他獲得了美國外交學會頒發的阿瑟·羅斯評論類媒體獎。

特朗普一度對普京露出迷人的微笑，他想結束俄烏戰爭。為此不惜羞辱歐洲，並頂着國內壓力在阿拉斯加的美軍基地與普京進行歷史性會面。但是旋即，因為調停戰爭的努力在普京那裏遇到阻力，他又對俄羅斯咆哮以對。威脅對俄羅斯徵稅。原本有意與美國保持密切關係的印度也被他咬到了中俄一邊——至少暫時看起來是這樣。

2025年3月28日，美國副總統萬斯（JD Vance）和夫人烏莎（Usha Vance）參觀位於格陵蘭的美軍基地。（Reuters）

9月23日，在聯大會議上，特朗普再次展現他的戰狼性格。在將近一個小時的演講中，特朗普針對他的對手及其想法一一開火，逐一挑戰世界各國。他抨擊了大會的主辦單位—聯合國，並抱怨聯合國並未幫助他的和平努力。

他質疑這個組織的目的，他稱其具有巨大潛力，但卻未能充分發揮。他聲稱，聯合國所做的只是寫措辭強烈的信，卻沒有後續行動。他還抨擊聯合國為試圖進入美國的尋求庇護者提供援助，「聯合國應該阻止入侵，而不是製造入侵，也不應為其提供資金。」他甚至抱怨聯合國的自動扶梯和提詞器故障，干擾了他的訪問和演講。

9月23日，特朗普在聯合國總部聯大會議上發表講話，把盟友、對手全罵一遍。（GettyImages）

特朗普還批評了中國和印度。他把最大力度的批評留給了歐洲盟友，他抨擊歐洲大陸在再生能源方面的投資，以及向移民開放邊境。他說「歐洲陷入嚴重困境。他們已經被一股前所未有的非法移民力量入侵……移民和自殺式的能源理念將導致西歐的滅亡」。

特朗普在演說中驚呼，氣候變化是「有史以來世界上發生過的最大騙局」，令歐洲國家背負起比化石燃料更貴的能源成本。他特別批評英國政府對北海石油徵收新稅。

「如果你們不擺脫這場綠色能源騙局，你們的國家將會失敗，」他還說。「我愛歐洲。我愛歐洲人民。但我痛心地看到它因能源和移民而遭受破壞。這個雙頭怪獸摧毀其經過的一切……你們想要政治正確，但卻在毀滅你們的傳統。」

和特朗普的戰狼外交相比，中國的外交卻似乎開始變得溫和。《經濟學人》最新發佈的「戰狼指數」（wolf warrior index）指出，戰狼外交在中國已經收斂，中國外交官溫和程度已經悄然回復到2018年的水準。

2025年9月23日，美國紐約市第80屆聯合國大會期間，美國總統特朗普會見聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres，不在此圖中）時發表演說。（Reuters）

《經濟學人》下載了自2018年迄今中國外交部發言人在記者會上的全部1.6萬則答覆，然後透過ChatGPT對每個回答的好戰程度（belligerence）評分，範圍從低至高為0到1。結果發現中國在2019年開始變得好戰，平均攻擊性從2018年的0.3以下，上升到2021年5月的0.45以上。

然而，自2022年中期以來，攻擊性開始下降，到今年年初，中國外交部發言的溫和程度已經恢復到2018年，也就是戰狼外交崛起前的水準。

另外，中國似乎正展開龐大的全球軟實力擴張計劃，包括對全球實體和數字基礎設施的大規模投資，以共享開放市場和經濟發展的方式贏得國際社會贊同。中國外交部和外交系統的一些狼性代表也要麼降低了聲量，要麼在系統內被邊緣化。

9月初，在上合組織框架下，中國在天津在舉辦了一場令人矚目的國際峰會。幾十個國家的領導人在這個海濱城市討論如何共同發展經濟。莫迪也參加了這場大會。隨後在北京天安門廣場舉行的閱兵，中國一方面展現了肌肉，一方面卻與到會的二十多個國家的領導人一起討論起經濟與雙邊關係、區域及國際政治等議題。

2025年抗戰勝利80周年閱兵儀式，國家主席習近平與各國領導人畫面。（新華社）

《華爾街日報》26日報導，中國國務院總理李強25日在紐約與美國商界及學者等舉行座談會時，將美中關係比喻為夫妻，會爭吵但最終彼此需要。此前中國領導人汪洋等，也曾用夫妻關係來比喻雙邊關係，但隨着近年美中關係惡化，這種說法已逐漸淡出。如今又開始回歸。

香港中文大學的段曉林認為，戰狼外交退潮「經濟考量無疑扮演重要角色」，北京不想在全球經濟充滿不確定的現在嚇跑商業夥伴。因為事實證明，外交官保持微笑比時常咆哮要更受歡迎。如今，他這話似乎更應該說給美國特朗普政府的外交官員們聽。